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Tenhle vrstvený koláč jsem ochutnala u kamarádky a druhý den ho pekla doma. Náplň je tak dobrá, že nejde odolat

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Pokud zrovna nemáte po ruce sezónní ovoce, připravte si tento koláč se sušenými meruňkami a ořechy. Je úžasně vláčný, místy křupavý a příjemně sladkokyselý.
Tenhle vrstvený koláč jsem ochutnala u kamarádky a druhý den ho pekla doma. Náplň je tak dobrá, že nejde odolat

Tenhle vrstvený koláč jsem ochutnala u kamarádky a druhý den ho pekla doma. Náplň je tak dobrá, že nejde odolat

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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