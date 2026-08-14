Tenhle účes nosí francouzky po 60 celé léto. Vizuálně díky němu omládnou i o 10 let

Každé léto stejná scéna. Vlasy se lepí na krk, gumička po hodině povolí a v zrcadle na vás kouká někdo unavený. Francouzky mají řešení hotové už desítky let a letos se pro něj rozhodla i módní mola. Deset let dolů je samozřejmě nadsázka, jenže rozdíl mezi unavenou a svěží tváří bývá vidět okamžitě.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Účes, kvůli kterému Francouzky odložily gumičku
Jmenuje se francouzský twist. Vlasy se stočí do svislé rolky vzadu na hlavě a zajistí se sponou nebo jehlicí. Magazín Harper’s Bazaar ho zařadil mezi velké vlasové návraty roku 2026.
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Impulz přišel z přehlídky značky The Row pro jaro a léto 2026, kde účes vytvořil hairstylista Guido Palau. Záběry se rozběhly po Instagramu a TikToku a zájem o návody prudce vzrostl. Pro letní měsíce má twist jednu praktickou výhodu, kterou culík nenabídne. Zvedne prameny z krku a drží i v největším vedru.
Foto: Shutterstock.com Jak na něj za pár minut
Postup je jednodušší, než jak výsledek vypadá. Vlasy si vzadu shrňte jako k nízkému culíku. Pak je stočte kolem prstů a stáčenou část vytáhněte směrem k temeni. Nakonec ji připevněte sponkami, jehlicí nebo ozdobným hřebínkem.
Jedna věc překvapí skoro každou. Čerstvě umyté vlasy jsou pro tenhle účes ta horší varianta, protože kloužou a rolka se rozpadá. Druhý den po mytí, kdy mají vlasy trochu textury, drží podstatně líp.
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Vyčesané vlasy fungují jako nenápadný lifting. Obličej se opticky posune vzhůru, šíje se protáhne a celý vzhled působí upraveněji. Několik volných pramínků u spánků pak rysy zjemní, takže výsledek nevypadá přísně.
Twist navíc pomůže tam, kde s věkem ubývá objemu. Rolka pracuje s tvarem celé hlavy, takže na hustotě vlasů tolik nezáleží.
Dnešní twist je měkčí než ten z osmdesátek
S tvrdým nalakovaným účesem, který si možná pamatujete, má současná verze společné jen jméno. Nosí se volněji, měkčeji a lehká nedokonalost je u ní vítaná. Slušet bude i jemnějším vlasům nebo délce po ramena.
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Z doplňků letos vede francouzská jehlice, tedy kovová sponka ve tvaru U. Stačí jedna a účes okamžitě vypadá dráž, než ve skutečnosti je. A jestli vám ten tvar něco připomíná, není to náhoda. Proslavila ho Audrey Hepburnová v šedesátých letech ve filmu Snídaně u Tiffanyho.
Foto: Pexels.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/francouzsky-twist-uces-trend/, https://shopping.yahoo.com/beauty/hair/articles/french-twist-back-heres-wear-181800586.html, https://www.tiscali.cz/ani-culik-ani-drdol-cesky-pres-leto-nosi-uces-ze-zahranici-ktery-omladi-a-zvladne-ho-kazda-za-minutu-702215, https://www.whowhatwear.com/beauty/hair/spring-hair-accessories-trends-2026, https://www.women.com/2190756/vintage-hair-trends-deserve-comeback/, https://kovessentials.com/blogs/hair-tips/how-to-use-french-pin, https://www.poudree.cz/blog/nejlepsi-ucesy-na-leto-2026-vlasy-ktere-vypadaji-skvele-i-kdyz-se-ti-nechce-hodinu-stat-v-koupelne