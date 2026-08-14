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Tenhle účes nosí francouzky po 60 celé léto. Vizuálně díky němu omládnou i o 10 let

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Každé léto stejná scéna. Vlasy se lepí na krk, gumička po hodině povolí a v zrcadle na vás kouká někdo unavený. Francouzky mají řešení hotové už desítky let a letos se pro něj rozhodla i módní mola. Deset let dolů je samozřejmě nadsázka, jenže rozdíl mezi unavenou a svěží tváří bývá vidět okamžitě.
Tenhle účes nosí francouzky po 60 celé léto. Vizuálně díky němu omládnou i o 10 let

Tenhle účes nosí francouzky po 60 celé léto. Vizuálně díky němu omládnou i o 10 let

Zdroj: Extrainspirace.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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