Tenhle střih kalhot se vrací po 20 letech. Odbornice říká, komu bude slušet

Ještě nedávno visely někde vzadu ve skříni a vypadaly jako dávno odbytá záležitost. Teď se ale jeden konkrétní střih džínů vrací do výloh i na ulici, a to s pořádnou grácií. Upnuté skinny džíny pomalu odcházejí a jejich místo přebírá silueta, kterou naposledy milovaly hvězdy z nultých let. Módní stylistky navíc tvrdí, že sluší mnohem víc typům postav, než by většina žen čekala.
Skinny džíny končí, nastupuje mírný zvon
Řeč je o bootcutu. Nahoře, tedy na bocích a stehnech, sedí kalhoty přiléhavě na těle, zatímco zhruba od kolen dolů pozvolna nabírají na šířce. To rozšíření je opravdu mírné. Zvon se otevírá až u lemu, jen tak akorát, aby se přes něj dala pohodlně přetáhnout bota, a celek pak působí elegantně a uhlazeně.
Jeho poslední velká vlna spadá do nultých let, do časů, kdy denimu vládla takzvaná Y2K estetika. Pak přišla dlouhá dekáda upnutých skinny džínů a bootcut zapadl mezi nemoderní kousky. V roce 2026 se ale karty obracejí. Skinny střihy i hodně seprané, vyšisované džíny jdou stranou a móda znovu sází na kalhoty, které noze dopřejí prostor. Návrat po zhruba dvou dekádách je tak na světě.
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Tady přichází to hlavní překvapení. Spousta retro střihů odměňuje jen štíhlé a vysoké postavy, jenže bootcut funguje napříč figurami i věkem. Ten mírný zvon u kotníku totiž opticky srovná poměr mezi bujnějšími boky a zbytkem těla, takže postava dostane vyváženější obrys.
Nejvíc z toho vytěží tyto typy postav: – ženy s postavou typu hruška, které mají užší horní polovinu těla a plnější boky, protože rozšířený lem u kotníku vytáhne linii do vyrovnaného tvaru odshora dolů; – ženy s menší i bohatší postavou, kterým nohavice nohu opticky protáhne a zúží, aniž by ji kdekoli tlačila; – mladší holky i starší ženy, kterým střih poslouží jako spolehlivý základ šatníku na řadu sezon.
Délka nohavic rozhoduje o všem
Jestli je u bootcutu něco naprosto zásadního, je to délka. Konec nohavice by neměl zametat chodník, ale ani vykukovat nad kotníkem. Nejlíp to vychází, když lem zůstane asi centimetr až dva nad podlahou a dosedne na nárt boty, kterou k těmto kalhotám nosíte nejčastěji. Silueta pak plyne bez zlomu a nohy vypadají delší.
Přečtěte si také: Barva, která ovládne léto 2026. Návrhářka radí, s čím ji kombinovat U bootcutu rozhoduje délka nohavice, která má dosednout na nárt boty se zvednutou patou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Hodně přitom záleží na botách. Střihu svědčí všechno, co aspoň trochu zvedne patu, ať už jsou to špičaté lodičky, kotníkové chelsea boots nebo mohutnější sneakery. Úplně plochá obuv naopak objem nohavice neunese a noha pod ní opticky ztrácí na délce, takže tenké tenisky nebo baleríny si k bootcutu radši nechte na jindy.
Vypasovaný vršek a vysoký pas dělají divy
Objemnější spodek si žádá střídmější horní půlku. Móda proto radí sáhnout po přiléhavém tričku nebo halence, klidně nařasené do pasu, ať mají proporce nahoře i dole rovnováhu. Dobře zafunguje také sako nebo kratší bunda končící v pase.
Momentálně nejvíc frčí spojení bootcutu s vyšším pasem. Ten podrží linii kolem břicha pohromadě a spolu s rozšířeným koncem nohavice vytáhne postavu opticky do výšky. Navrch pak funguje ledacos, od splývavého kabátu přes pletený svetr až po kožené sáčko, podle toho, kam v nich vyrážíte. Právě tahle přizpůsobivost dělá z bootcutu kousek na běžný den i do kanceláře.
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Pojmenování prozradí jeho účel. Anglické „boot“ je bota, „cut“ střih. Původní modely měly ryze funkční poslání. Široký konec nohavice se dal přetáhnout přes vysoké kovbojské holínky i těžkou dělnickou obuv tak, aby se u kotníku nekrčil. Tvar rozšířeného lemu nejdéle pilují westernové firmy Wrangler a Lee, které ho mají v malíku.
Název bootcut vznikl u širokého lemu, který se dal přetáhnout přes kovbojské holínky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Od té doby ušel bootcut pořádný kus cesty z ranče až na přehlídková mola. Dnes ho krejčí zpracovávají nejen v denimu, ale i ve splývavých kalhotových látkách nebo v uhlazených provedeních bez ozdob do práce. A možná právě v téhle tiché všestrannosti se skrývá důvod, proč se pořád vrací.
Zdroje: https://www.kondice.cz/moda/trendy-dziny-2026-rovne-strihy-retro/, https://www.jeans-shop.cz/blog/pruvodce-strihem-bootcut–komu-slusi–jak-ho-nosit-a-proc-se-vraci-do-mody/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/dziny-bootcut-nizky-pas-trend/, https://www.iglanc.cz/modni-trendy/nizky-pas-vysoky-pas-denim-dziny-kalhoty-s-vysokym-pasem-galerie/, https://www.lifee.cz/nejlepsi-strih-kalhot-pro-rok-2026-bootcut-zdokonali-kazdou-postavu-c1e61