Tenhle starý tácek se prodává na internetu za 5 000 Kč. Čechům se doma válí už od ČSSR a neví o tom

V kredencích a na půdách po celé republice leží skleněné tácky, misky a mísy, kterých si dnes skoro nikdo nevšímá. Většina z nich stála za socialismu jen pár korun a dodnes působí úplně obyčejně. Jenže část téhle staré produkce mění majitele za částky, nad kterými by lidé, co ji kdysi kupovali, jen kroutili hlavou. Jak poznáte, jestli máte doma tuctový výlisek, nebo žádaný sběratelský kousek?
Levný výlisek, který se stal ikonou designu
Řeč je o takzvaném lisovaném skle. Na rozdíl od ručně foukaných a broušených výrobků se lisovalo do kovových forem, vyrábělo se ve velkých sériích a mířilo do úplně běžných domácností. Většinu téhle výroby zastřešoval od roku 1965 teplický koncern Sklo Union, pod který patřily sklárny v Rosicích, Libochovicích, Heřmanově i Rudolfově huti a další.
Přestože šlo o levnou a velkosériovou technologii, tvary a vzory navrhovali školení výtvarníci, mimo jiné Rudolf Jurnikl, Vladislav Urban, František Vízner nebo Adolf Matura. Právě oni dali československému lisovanému sklu v šedesátých letech svébytný výraz a proměnili ho ve vyhledávaný vývozní artikl. Kurátor Jan Mergl z pražského Uměleckoprůmyslového musea, který připravil velkou chebskou výstavu lisovaného skla, ho řadí k nejdůležitějším kapitolám moderního českého sklářství.
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Zatímco u nás staré mísy a tácky často putují rovnou do sklepa, v zahraničí je po nich skutečná poptávka. Nejsilnější zájem je v německy mluvících zemích, v Německu a Rakousku, kde má české sklo dlouhou výstavní tradici. Práce zdejších návrhářů ostatně putovaly na výstavy od Lipska a Düsseldorfu až po americké Corning Museum of Glass.
Nejsilnější poptávka po českém lisovaném skle je dnes v německy mluvících zemích. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vysvětlení je prosté. Retro estetika poloviny dvacátého století je dnes po celém světě v kurzu a české lisované sklo do ní dokonale zapadá. Sběratele navíc láká, že za poměrně dostupné peníze získají kus s autorským rukopisem a muzejní minulostí. Staré výlisky se proto čile obchodují na tuzemských i zahraničních aukčních serverech.
Od pár stovek po statisíce korun
Kolik takový kousek stojí? Rozhoduje hlavně to, kdo ho navrhl, jaký má tvar a barvu a v jakém je stavu. Úplně běžnou lisovanou mísu nebo tácek pořídíte na bazarech i aukčních serverech zhruba za 700 až 1 500 korun.
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Jakmile jde o doložený kus od uznávaného autora, cena rychle roste. Za žádaný designérský kousek zaplatíte několik tisíc korun a výjimečné kusy se blíží i deseti tisícům. Vzácnější tvary a kompletní stolní soupravy pak jdou do desítek tisíc.
Úplnou špičku představují autorské práce Františka Víznera. Jeho nejhledanější kusy vydražili sběratelé na aukcích za víc než 200 000 korun. Od výlisku za pár korun je to pořádný skok.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Typ kusu Orientační cena Běžná lisovaná mísa nebo tácek 700 až 1 500 Kč Žádaný designérský kus několik tisíc Kč Vzácnější tvary a kompletní stolní soupravy desítky tisíc Kč Nejhledanější autorské práce Františka Víznera přes 200 000 Kč Jak poznáte, že máte doma cenný kus Přečtěte si také: Kdo má na chalupě starou termosku po dědovi, sedí na pokladu. Sběratelé za 1 typ dávají i 16 000 Kč
Napoví vám hned několik vodítek: – autor, cenné bývají hlavně kusy od zmíněné generace návrhářů; – výrazné tvary s reliéfním dekorem, čočkovitými výbrusy nebo sytou barvou, například zelenou; – vylisované výrobní nebo katalogové číslo, podle kterého se dá konkrétní model dohledat.
Pomoct může i srovnání. Existují specializované katalogy a databáze lisovaného skla, kde si tvar a číslo porovnáte s doloženými modely. Když si nejste jistí, vyplatí se kus nejdřív nafotit a poradit se ve sběratelské skupině, než ho prodáte pod cenou. Právě takhle v Německu končí kusy, které mají násobně vyšší hodnotu, než za kolik je lidé u nás pustí.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Jurnikl, https://www.sklo-union.eu/, https://livebid.cz/author/17683, https://aukro.cz/vaza-sklo-frantisek-vizner-6955003380, https://vary.rozhlas.cz/chebske-retromuseum-zdobi-stovky-vaz-z-lisovaneho-skla-8948058