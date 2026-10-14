Tenhle starý porcelánový talíř se prodává na internetu i za 1 000 Kč. Čechům se doma válí už od ČSSR a neví o tom

Modrobílý cibulák stojí v kredencích českých rodin po celé generace a většina lidí ho pořád bere jako obyčejné sváteční nádobí. Na inzertních serverech ale některé kusy nesou cenovku, která majitele překvapí. Jestli máte doma právě takový kus, zjistíte za pár vteřin. Stačí talíř obrátit dnem vzhůru.
Inzerát, nad kterým se pozastavíte
V říjnu 2026 visí na Bazoši nabídka originálního cibuláku z Dubí se starým značením. Velký 35centimetrový dělený talíř v ní stojí 1 050 Kč. Dvanáct mělkých talířů z téže soupravy prodávající nabízí za 3 000 Kč, tedy 250 Kč za kus.
Prodávající v inzerátu sází právě na stáří značky. Tvrdí, že zboží se starým logem už nepřibude, a proto o něj mají znalci zájem. Kolik za něj kupec opravdu zaplatí, je ovšem jiná otázka.
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Porcelánka v Dubí na Teplicku dělá cibulák od roku 1885 a každý kus značí na spodní straně. Originál poznáte podle korunky s písmenem D. Po roce 1885, kdy porcelánku koupila firma z Míšně, fungoval dubský závod jako její pobočka. Z té doby pochází oválné razítko s nápisem MEISSEN, které se objevuje na části nejstarších kusů.
Samotná korunka se navíc v průběhu let změnila. Dlouho měla široce roztažené hroty a víc než královskou korunu připomínala čepici šaška. Užší tvar dostala až v 90. letech. Talíř s rozevřenou korunkou tak vznikl ještě před touto změnou.
Rychlé vodítko pro otočený talíř:
Značka na dně Co o kusu prozrazuje oválné razítko s nápisem MEISSEN patří k nejstarším dubským výrobkům korunka s písmenem D a široce roztaženými hroty vznikl před změnou značky v 90. letech korunka s písmenem D v užším tvaru pochází z novější výroby od 90. let Odkud se vzal cibulový vzor a kdo ho napodoboval Přečtěte si také: Tato 3 znamení zvěrokruhu čeká do konce roku 2026 velká změna. Jedno z nich konečně dostane, na co čekalo roky
Jméno dekoru vzniklo z nedorozumění. Malíři v saské Míšni ho v 18. století sestavili z motivů čínského porcelánu, mezi kterými nechybělo stylizované granátové jablko. Evropanům ty kulaté plody připomínaly cibuli a přezdívka se ujala. V Dubí se modrý vzor nanáší pod glazuru, takže talířům nevadí myčka ani mikrovlnka.
Cibulový dekor napodobovaly i další továrny mimo Dubí a Míšeň. Talíř, který na první pohled vypadá stejně jako ten babiččin, tak může mít úplně jiný původ. Když na dně chybí čitelná značka renomovaného výrobce, talíř sběratelskou hodnotu většinou nemá.
Obyčejný talíř vynese méně, než čekáte
U většiny domácností budou čísla skromnější než titulky. Za obyčejný mělký talíř z novější dubské produkce dostanete obvykle částku v řádu stovek korun. Čtyřmístná cena přichází v úvahu až u starého kusu v bezvadném stavu.
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Na ceně se podepíše každé poškození, i takové, které při běžném používání skoro nevidíte. Stačí tenká vlasová trhlina nebo kus, který už někdo lepil, a cena jde dolů. Největší šanci na dobrou cenu má celá sada, ve které nic nechybí. Pokud chcete servis po babičce dál používat, chybějící kusy doplníte, protože Dubí cibulák vyrábí dodnes a jednotlivé díly prodává i samostatně.
Jak zjistit skutečnou cenu
Cena v inzerátu vyjadřuje hlavně to, kolik by majitel rád dostal. Aukro sice ukáže, od jaké částky dražba startuje, samotný prodej za tu cenu ale nijak nedokládá. Spolehlivější vodítko najdete v ukončených aukcích, kde někdo opravdu přihodil. A i pěkný kus někdy čeká na kupce týdny nebo měsíce.
Než talíř nabídnete:
pořiďte ostrý snímek razítka na dně i celého dekoru, jemně ťukněte do okraje, protože prasklý porcelán zní jinak než celý, nechte ho v původním stavu bez drhnutí a lepení. Přečtěte si také: Panenka z dětství leží Češkám v krabici na půdě. Za zachovalý kus dnes sběratelé dají přes 4 000 Kč
Pokud vlastníte celou starou sadu, nechte si ji ocenit u starožitníka nebo v aukční síni.
Proč se lidé k socialistickému porcelánu vracejí
Zájem o nádobí z dob Československa v posledních letech roste. Podle reportáže CNN Prima NEWS dnes hrnečky s cibulovým vzorem z Dubí nebo Lokte najdou kupce i za tisíc korun. Majitel antikvariátu Petr Horáček v ní připomněl, že před patnácti lety se v bazarech daly koupit za 5 až 20 korun a nikoho nezajímaly.
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Kupují je hlavně dnešní třicátníci a čtyřicátníci, kterým připomínají dětství. Znalci trhu ale varují, že retro horečka může časem odeznít.
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Zdroje: https://ostatni.bazos.cz/inzerat/224931925/cibulak-jidelni-souprava-pro-12-osob-1tr-stare-znaceni.php, https://www.novinky.cz/clanek/kultura-cibuli-na-cibulaku-nehledejte-40315288, https://energozrouti.cz/clanek/starozitne-nadobi-porcelan-aukce, https://www.ireceptar.cz/hobby/hodnota-cibulaku/, https://cnn.iprima.cz/prodejni-hit-z-ery-socialismu-morna-ho-mate-doma-520022, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/cibulak-rozdily-hodnota/