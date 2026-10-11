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Tenhle starý hrnek se prodává na internetu za 1 000 Kč. Čechům se doma válí už od ČSSR a neví o tom

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Skoro v každé kredenci stojí porcelánový hrneček, ze kterého se pilo kakao […]
Tenhle starý hrnek se prodává na internetu za 1 000 Kč. Čechům se doma válí už od ČSSR a neví o tom

Tenhle starý hrnek se prodává na internetu za 1 000 Kč. Čechům se doma válí už od ČSSR a neví o tom

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 06:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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