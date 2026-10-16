Tenhle starý budík se prodává na internetu i za 2 000 Kč. Čechům leží v šuplíku už od ČSSR a netuší o tom

Kovové pouzdro, dvě nožičky, nápis PRIM na ciferníku a drnčení, které ráno vytáhlo z postele celou domácnost. Takový budík dnes většina lidí objeví nanejvýš při úklidu půdy nebo v krabici po prarodičích. Na inzertních webech se ale podobné kusy znovu objevují a některé mají cenovku, nad kterou se člověk pozastaví.
Kolik za budík Prim chtějí prodávající
Stačí zadat na Bazoši nebo Aukru heslo „budík Prim“ a vyskočí desítky nabídek. Většinu běžných mechanických budíků prodávající inzerují za 150 až 550 Kč. Nefunkční kusy bývají ještě levnější a občas se jich prodává celá bedna najednou.
Horní patro nabídky vypadá jinak. Na Bazoši teď visí budík Prim určený pro sběratele za 2 000 Kč a vzácnější model Prim Silent za 1 500 Kč. Specializovaný bazar s hodinami AntikPrim má mezi mechanickými budíky Prim kus v bruselském stylu za 1 900 Kč.
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Jde o ceny, které si určili sami prodávající. Kolik budík nakonec vynese, rozhodne až kupec, který bude ochotný takovou částku zaplatit.
Které kusy mají vyšší cenu
Z nabídek je patrné, že hraje roli hlavně stav. Budík, který po natažení tiká i zvoní, se nabízí dráž než kus s prasklým sklíčkem nebo poškozeným natahováním. Na AntikPrim stojí obyčejné budíky zhruba 200 až 550 Kč, kdežto budíčky popsané jako funkční a téměř nové se dostávají na 680 až 1 250 Kč.
U starých budíků rozhoduje o ceně hlavně stav a funkční kusy se nabízejí dráž než poškozené. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Cenu zvedá i konkrétní model. Šternberská továrna vyráběla také budíky s tichým chodem a právě takový Prim Silent je podle prodávajícího mnohem vzácnější než běžné kusy. Sběratele lákají i budíky v takzvaném bruselském stylu, který dostal jméno podle světové výstavy EXPO 58 v Bruselu.
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Zvláštní kapitolou jsou vývozní verze. V inzerátech se objevují budíky Prim určené pro export, které mají na ciferníku jiné jméno, třeba Trevis nebo Silvoz. Jeden zachovalý vývozní kus je teď na Bazoši za 1 400 Kč.
Ceny z uvedených inzerátů přehledně shrnuje následující tabulka:
Nabídka Kde Požadovaná cena většina běžných mechanických budíků Prim Bazoš, Aukro 150 až 550 Kč obyčejné budíky Prim AntikPrim zhruba 200 až 550 Kč budíčky popsané jako funkční a téměř nové AntikPrim 680 až 1 250 Kč zachovalý vývozní budík Prim Bazoš 1 400 Kč vzácnější model Prim Silent Bazoš 1 500 Kč budík Prim v bruselském stylu AntikPrim 1 900 Kč budík Prim určený pro sběratele Bazoš 2 000 Kč Proč jich mají Češi doma tolik Přečtěte si také: Geniální způsoby využití starého kartáčku na zuby. Stojí 0 Kč a funguje až 17krát lépe než houbička
Odpověď leží ve Šternberku na střední Moravě. Po válce tam národní podnik Chronotechna vybudoval hodinářskou výrobu ve velkém a z místních linek kromě budíků vycházely i další druhy hodin. Celkový počet kusů překonal do roku 2000 hranici 60 milionů.
Značku Prim přitom nejdřív nosily právě budíky a hodiny. Náramkové hodinky z Nového Města nad Metují, kterým se dnes říká primky, převzaly jméno po nich až dodatečně, protože podnik chtěl celý svůj hodinářský sortiment prodávat pod jediným názvem.
Šternberský budík tak po desítky let patřil k běžné výbavě československých domácností. Spousta kusů po letech služby skončila v zásuvkách a skříních, kde leží dodnes.
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Historii šternberské výroby dnes připomíná Expozice času přímo ve městě. Muzeum, kde si návštěvníci mohou leccos sami vyzkoušet, funguje od podzimu 2011 a ve sbírce má i nejstarší budíky české výroby.
Jak odhadnout cenu toho vašeho
Nejrychlejší cestou je porovnat svůj kus s aktuálními inzeráty. Hledejte budík se stejným tvarem pouzdra a ciferníku a všímejte si, jestli prodávající uvádí, že funguje. Funkční budík má mnohem větší šanci zaujmout.
Na Bazoši se navíc objevují i inzeráty lidí, kteří staré budíky a hodiny Prim sami poptávají, a to i nefunkční. Znalec primek Libor Hovorka radí přizvat odborníka, než si člověk náramkové hodinky Prim koupí. U budíku, který vypadá vzácně, se taková konzultace vyplatí také.
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Zdroje: https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/budik-prim/, https://www.antik-hovorka.cz/obchod/budiky-prim-4/mechanicke-24/, https://aukro.cz/vysledky-vyhledavani?text=bud%C3%ADk%20prim, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-zivotni-styl-nejen-nostalgie-sberatelska-vasen-zene-nahoru-ceny-hodinek-prim-187161, https://www.e15.cz/magazin/znacka-prim-slavi-70-let-vyrobou-hodinek-se-tehdejsi-ceskoslovensko-zaradilo-ke-spicce-1363866, https://www.kudyznudy.cz/aktuality/ceske-znacky-pribeh-hodinek-prim-a-vylety-do-mist