Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tenhle starý budík se prodává na internetu i za 2 000 Kč. Čechům leží v šuplíku už od ČSSR a netuší o tom

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kovové pouzdro, dvě nožičky, nápis PRIM na ciferníku a drnčení, které ráno […]
Tenhle starý budík se prodává na internetu i za 2 000 Kč. Čechům leží v šuplíku už od ČSSR a netuší o tom

Tenhle starý budík se prodává na internetu i za 2 000 Kč. Čechům leží v šuplíku už od ČSSR a netuší o tom

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 06:42

Reklama
Další články z PrimaProstor.cz
Na českých zahradách se letos přemnožil tento nenápadný škůdce. Zahrádkáři jsou zoufalí
Na českých zahradách se letos přemnožil tento nenápadný škůdce. Zahrádkáři jsou zoufalí
Ani Parkside, ani Bosch. Češi teď ve velkém začali nakupovat nářadí v Biedronce. Aku vrtačka tam stojí 390 Kč
Ani Parkside, ani Bosch. Češi teď ve velkém začali nakupovat nářadí v Biedronce. Aku vrtačka tam stojí 390 Kč

Pro levné jídlo si do polských Biedronek jezdí Češi už několik let. […]

Z českých obýváků pomalu mizí koberce. Lidé je nahrazují touto vychytávkou, která je až 3x praktičtější
Z českých obýváků pomalu mizí koberce. Lidé je nahrazují touto vychytávkou, která je až 3x praktičtější

Kdo dnes v obýváku strhává starý koberec, většinou už podobný nepokládá. Sáhne […]

„Kápnu pár kapek oleje na toaleťák a celá koupelna voní jako v hotelu.“ Českem se šíří tento trik za 0 Kč
„Kápnu pár kapek oleje na toaleťák a celá koupelna voní jako v hotelu.“ Českem se šíří tento trik za 0 Kč

Na sociálních sítích koluje rada, kterou zvládnete za pár vteřin při výměně […]

Konec klasických koberců v českých obývacích. Přišlo k nám řešení ze Švédska, které je 2x praktičtější
Konec klasických koberců v českých obývacích. Přišlo k nám řešení ze Švédska, které je 2x praktičtější

Když dnes vejdete do nově zařízeného obývacího pokoje, pod nohama skoro jistě […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...

Všechny články tohoto autora →
PrimaProstor.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.