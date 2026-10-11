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Tenhle skleněný džbán z ČSSR shánějí sběratelé z Německa i Rakouska, zachovalý kus má cenu až 5 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Roky ležel zastrčený vzadu v kredenci nebo zapadl do krabice někde na […]
Tenhle skleněný džbán z ČSSR shánějí sběratelé z Německa i Rakouska, zachovalý kus má cenu až 5 000 Kč
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 11.10.2026 11:39
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