Tenhle puntíkatý hrnek stál v ČSSR pár korun. Dnes za něj sběratelé z ciziny nabízejí i 580 Kč

Bílý porcelán, drobné červené tečky a tenký zlatý lem. Takový hrnek kdysi stával v kredenci skoro u každé babičky a nikoho by nenapadlo považovat ho za něco vzácného. Dnes se ale objevuje v nabídkách zahraničních obchodů s vintage zbožím, a to za částky, nad kterými by se naši rodiče jen pousmáli.
Československé puntíky na mezinárodním tržišti
Etsy je velký internetový bazar, kde prodejci z celého světa nabízejí ruční výrobky a starožitnosti. Když tam zadáte české puntíkaté nádobí, vyskočí vám i porcelánový hrnek z osmdesátých let s červenými tečkami a zlatým okrajem. Prodejce za něj chce 24 eur a posílá ho z některé ze zemí Evropské unie. Podle kurzu ČNB z 9. října 2026 to odpovídá zhruba 585 korunám.
Levnější kousky se najdou také. Šestiboký hrnek z porcelánky v Dubí s červeným puntíkovým vzorem stojí 12 eur, tedy asi 290 korun. Podobně vychází i bílý hrnek značky Bohemia posetý oranžovými tečkami. Prodejci v názvech inzerátů zdůrazňují, že kus vznikl v Československu, a připisují k němu i desetiletí výroby.
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Jde o ceny, které si říkají prodejci. Kolik za hrnek nakonec někdo opravdu zaplatí, z inzerátu nepoznáte.
Porcelán z Dubí a smalt z Budějovic
Porcelánový hrnek s puntíky má svého plechového příbuzného. Červené smaltované nádobí s bílými tečkami patří léta k oblíbeným a dobře známým dekorům a firma Belis ho dnes znovu vyrábí. Kuchyňský smalt z poválečných desetiletí přitom nesl hlavně jedno jméno. Ředitelka Muzea smaltu a smaltovaného nádobí Jindra Šmídová připomíná, že po znárodnění dostali všichni tuzemští výrobci název Sfinx.
V Českých Budějovicích spojil stát v roce 1953 tři smaltovny do jednoho národního podniku, který dostal právě jméno Sfinx. Během sedmdesátých let dával práci 2 700 lidem a budějovické nádobí se vyváželo do osmdesáti států. Není proto divu, že se staré plecháčky se značkou Sfinx dnes objevují i v zahraničních nabídkách. Tyrkysový nebo zelený smaltovaný hrnek tam vyjde na 20 eur, což je přibližně 490 korun.
Přečtěte si také: Kdo má v kredenci tenhle hrnek po babičce, ať ho nevyhazuje, sběratelé za něj platí i 1 000 Kč Smaltované nádobí z budějovického Sfinxu se kdysi vyváželo do osmdesáti států a staré kusy se dnes objevují i v zahraničních inzerátech. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ceny z uvedených zahraničních inzerátů přehledně shrnuje tabulka:
Hrnek Cena v inzerátu Přibližně v korunách porcelánový hrnek z osmdesátých let s červenými tečkami a zlatým okrajem 24 eur 585 Kč šestiboký hrnek z porcelánky v Dubí s červeným puntíkovým vzorem 12 eur 290 Kč tyrkysový nebo zelený smaltovaný hrnek 20 eur 490 Kč Před lety se válely v bazarech za drobné
Jak rychle se hodnota obyčejného nádobí umí změnit, dobře ukazuje tuzemský trh. „Před patnácti lety takový hrneček běžně stál na bazaru 20 nebo 5 korun,“ uvedl pro CNN Prima NEWS majitel antikvariátu Petr Horáček. Kdo by takový hrnek chtěl koupit dnes, musí počítat s mnohonásobně vyšší částkou. U kusů se žádaným dekorem se tuzemské ceny vyšplhaly skoro k 1 000 korunám.
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Po starém nádobí dnes sahají hlavně lidé ve věku zhruba 30 až 50 let, pro které jsou tyhle hrnky kusem vlastního dětství. Odborníci tipují, že nadšení časem vyprchá, spolehlivou předpověď si ale netroufne dát nikdo z nich.
Kdy má smysl hrnek nabídnout
O ceně rozhoduje hlavně to, kdo hrnek vyrobil a jak je zdobený. Sběratelé nejvíc shánějí kusy z porcelánek v Lokti a Dubí.
Pokud chcete hrnek prodat, vyfoťte ho ze všech stran včetně dna se značkou výrobce. Zahraniční inzeráty stojí právě na přesném původu a době výroby, takže bez nich se kousek zájemcům špatně popisuje. Počítejte ale s tím, že běžný puntíkatý hrnek z vás boháče neudělá. I v cizině se ceny v nabídkách pohybují zhruba mezi 12 a 24 eury.
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Kdo puntíky v kuchyni chce a starý hrnek po babičce nemá, může sáhnout po novince. Českobudějovická firma Belis, která na tradici Sfinxu navazuje, zařadila červený dekor s bílými tečkami znovu do výroby. Smaltovaná miska o průměru 18 centimetrů s tímto vzorem stojí 549 korun. Nový kus tak vyjde dráž než leckterý původní puntíkatý hrnek v zahraničním inzerátu.
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Zdroje: https://www.etsy.com/market/czech_polka_dot, https://www.etsy.com/market/czechoslovakia_enamel_mug, https://cs.wikipedia.org/wiki/Sfinx_(podnik), https://www.denik.cz/podnikani/smaltovani-cesko/, https://www.zbozi.cz/vyrobek/belis-bily-puntik/, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://cnn.iprima.cz/prodejni-hit-z-ery-socialismu-morna-ho-mate-doma-520022