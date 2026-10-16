Tenhle pokrm z české kuchyně urychlí cestu k vysněné postavě. Češky ho zařazují do jídelníčku ve velkém a stojí kolem 20 Kč na porci

Při slově dieta si většina lidí vybaví drahé saláty, proteinové tyčinky a večeře, po kterých se žaludek ozve dřív, než stihnete umýt nádobí. Jedno z nejvděčnějších jídel pro každého, kdo chce shodit pár kilogramů, se přitom v Česku vaří po generace. Je to obyčejná čočka na kyselo. Proč po ní člověk dlouho nemá hlad, co o luštěninách zjistili vědci a jak ji uvařit, aby talíř zbytečně nezatěžoval, se dočtete níže.
Oběd, který peněženku skoro nepozná
Čočka patří k nejlevnějším surovinám v obchodě. V online supermarketu Rohlík vyjde v polovině října půlkilové balení čočky Lagris na 39,90 Kč a v oblíbených ho tam má přes 14 tisíc zákazníků. V letákových akcích bývá čočka ještě o něco levnější.
Kolik pak stojí samotný talíř? Půl kilogramu suché čočky vystačí zhruba na šest porcí, takže čočka na jednom talíři vyjde při ceně z Rohlíku na necelých 7 Kč. Zbytek připadne na vejce, cibuli, trochu mouky a octa. Čočka na kyselo s vajíčkem se tak vejde mezi domácí obědy do 25 Kč a cena kolem 20 korun za vydatný oběd odpovídá skutečnosti.
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Kanadští výzkumníci z nemocnice St. Michael’s v Torontu v roce 2016 shrnuli v časopise American Journal of Clinical Nutrition výsledky 21 klinických studií s 940 dospělými. Lidé, kteří si k běžnému jídelníčku přidali zhruba 130 gramů luštěnin denně, za šest týdnů v průměru zhubli o 0,34 kilogramu. Úbytek se přitom ukázal i ve studiích, kde účastníci kalorie cíleně neomezovali.
Novější přehled, který v lednu 2026 otiskl odborný časopis Food Science & Nutrition, prošel 36 studií s luštěninami kromě sóji. Účastníci v průměru shodili necelý kilogram, v pase ubrali asi 1,6 centimetru a tělesného tuku měli zhruba o dva kilogramy méně. Index tělesné hmotnosti (BMI) se ale statisticky významně nezměnil a autoři sami žádají další kvalitní výzkum.
Obě práce přehledně porovnává následující tabulka:
Údaj Torontská studie (2016) Přehled z ledna 2026 Časopis American Journal of Clinical Nutrition Food Science & Nutrition Rozsah 21 klinických studií, 940 dospělých 36 studií s luštěninami kromě sóji Průměrný úbytek hmotnosti 0,34 kilogramu za šest týdnů při zhruba 130 gramech luštěnin denně necelý kilogram Poznámka úbytek se ukázal i u lidí, kteří kalorie cíleně neomezovali v pase asi o 1,6 centimetru méně, tělesného tuku zhruba o dva kilogramy méně, BMI bez statisticky významné změny Přečtěte si také: Ani sušení, ani mražení. Češi přišli na geniální způsob, jak uschovat ořechy, aby vydržely i 2 roky
Z čísel je vidět, že čočka působí pozvolna. Nejvíc pomůže tomu, kdo ji zařadí pravidelně a zbytek jídelníčku drží v rozumných mezích.
Proč po čočce dlouho nemáte hlad
Za sytostí stojí bílkoviny a vláknina. Suchá čočka obsahuje podle údajů výrobce kolem 23 gramů bílkovin na 100 gramů, tedy skoro čtvrtinu své váhy. Bílkoviny i vláknina zpomalují vyprazdňování žaludku, takže pocit plnosti vydrží déle a člověk pak sní méně.
Luštěniny mají navíc nízký glykemický index. Tělo je tráví pomalu a energie se z nich uvolňuje postupně. Spoluautor torontské studie Russell de Souza připomněl, že předchozí výzkum jeho pracoviště naměřil po luštěninách zhruba o 31 procent silnější pocit sytosti.
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Tradiční čočka na kyselo se zahušťuje cibulovou jíškou, dochucuje octem a na talíř přichází se sázeným vejcem, párkem a kyselou okurkou. Šetřit se dá hned u zahuštění. I klasická jíška může být střídmá a jeden z tradičních receptů si na dvě velké porce vystačí s 30 gramy másla a jednou lžící mouky.
Jíšku lze také vynechat úplně, jak to při vaření čočky dělá kuchař Zdeněk Pohlreich, a tuk pak ubude už v základu jídla. Párek nebo uzené maso klidně vynechte. Na sytý oběd stačí k čočce samotné vejce.
Když se čočka uvaří bez jíšky a bez uzeniny, ubude z oběda velká část tuku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak zkrotit nadýmání
Část lidí se luštěninám vyhýbá kvůli plynatosti. Pomáhá čočku před vařením hodinu až dvě namočit, vodu slít a uvařit ji ve vodě čerstvé. Do hrnce se vyplatí přihodit bobkový list a saturejku, které se k luštěninám tradičně přidávají právě kvůli lepší stravitelnosti. Pokud vás po luštěninách zažívací potíže trápí dlouhodobě, poraďte se se svým lékařem.
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Zdroje: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12783219/, https://speciality.medicaldialogues.in/eating-beans-peas-chickpeas-or-lentils-may-help-lose-weight-and-keep-it-off, https://www.arecenze.cz/?p=366867, https://www.denik.cz/gastronomie/levna-jidla-pod-25-korun.html, https://forbes.cz/tradicni-cocka-na-kyselo-penize-na-cely-rok-vam-nejspis-neprinese-ale-za-zkousku-stoji-tak-jako-tak/, https://www.rohlik.cz/725049-lagris-cocka-jedla, https://www.denik.cz/gastronomie/cocka-na-kyselo.html