Tenhle podzimní trend ze sociálních sítí vám po 60 přidá roky. Stylistky prosí, ať ho nekopírujete

Na Instagramu a TikToku ho nosí modelky, herečky i influencerky. S prvními chladnými dny se k němu přidávají i ženy, které sociální sítě jen občas sledují. Vypadá pohodlně, uvolněně a moderně.
Jenže když ho žena po šedesátce převezme přesně tak, jak ho vidí na fotkách, může působit starší, než ve skutečnosti je. Vzdát se ho přitom nemusíte. Stačí vědět, kde je ta zrada.
Volné od krku až ke kotníkům
Řeč je o takzvaném oversized stylu, tedy o oblečení, které je záměrně o několik čísel volnější. Patří sem objemné svetry, široké kalhoty, sáčka s velkými rameny i dlouhé rovné kabáty. Na podzim se tenhle styl nabízí sám, protože vrstvy hřejí a nikde neškrtí.
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Potíž nastává ve chvíli, kdy je volné úplně všechno. Představte si hrubě pletený svetr, k němu široké kalhoty a navrch dlouhý kabát bez pasku. Žena se v takovém oblečení doslova ztratí a její postava nemá žádný obrys.
Silueta pak působí těžkopádně a mohutněji. Právě tohle podle stylistů ženám po šedesátce zbytečně přidává na věku a místo moderního dojmu vzniká spíš dojem, že se v oblečení schovávají.
Foto: Magnific.com Stačí jeden volný kousek
Stylisté se shodují na jednoduchém pravidle. Do jednoho outfitu patří jen jeden volný kus a zbytek by měl být blíž k tělu.
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Když milujete objemný pletený svetr, kombinujte ho s rovnými džíny nebo užšími látkovými kalhotami. Pokud dáváte přednost širokým kalhotám, sáhněte nahoru po přiléhavém roláku nebo jemném tričku. Oko pak najde jasnou linii a celý vzhled působí upraveně.
Ukažte, kde máte pas
Druhý trik je ještě jednodušší. Zvýrazněte pas. Halenku nebo tenčí svetr stačí zastrčit do kalhot, a to klidně jen zepředu. Vypadá to nenuceně a postava hned dostane tvar.
U kabátu nebo delšího svetru pomůže pásek. Volnost a pohodlí zůstanou, ale silueta přestane působit jako jeden velký kvádr.
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Ženy menšího vzrůstu to mají s volnými střihy těžší, protože je dlouhé objemné vrstvy snadno pohltí. Megan Watkins, hlavní stylistka britského módního e-shopu SilkFred, jim doporučuje spíš kratší volné kousky, třeba sáčko nebo svetr končící u pasu.
Vysoké ženy si naopak mohou dovolit delší kabáty i širší kalhoty. Platí ale totéž co pro ostatní: jeden kus může být velký, ty další by ho měly zklidnit.
Foto: Freepik.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.womanandhome.com/fashion/how-to-nail-the-oversized-look-expert-tips/, https://wizaz.pl/trendy/zamiast-wysmuklac-poszerza-przed-letnimi-imprezami-elegantki-60-zamieniaja-ten-fason-na-waisted-styles/, https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/trend-oversize-cz, https://blog.petitedressing.com/8-outfit-ideas-no-stylist-would-recommend-after-60/, https://blog.petitedressing.com/10-outfit-mistakes-that-stylists-always-fix-for-women-over-60/, https://www.aol.com/lifestyle/18-ways-m-styling-oversized-215534899.html Přečtěte si také: Ani mokasíny, ani lodičky. Ženy po šedesátce letos do divadla nosí 1 typ bot, ve kterých vydrží celý večer