Tenhle plastový kořenkový set z ČSSR stál pár korun. Dnes ho Češi vyhazují, sběratelé za kompletní sadu dávají i 600 Kč

Šest kelímků s červenou plachetnicí a nápisy majoránka, kmín, bobkový list, nové koření, paprika a pepř. Kdo vyrůstal v sedmdesátých letech, tuhle sestavu si nejspíš pamatuje z poličky nad sporákem u babičky nebo na chalupě. Při vyklízení staré kuchyně ale plastové kořenky působí jako jasný kandidát do žlutého kontejneru.
Škoda, protože milovníci retro věcí o ně stojí. A za hezkou sadu zaplatí víc, než byste u pár kelímků z umělé hmoty čekali.
Kolik za staré kořenky dostanete
Zmíněnou šestici z lisovaného plastu od pardubického výrobce Tvar nabízí prodejce na Bazoši za 350 Kč. Sada je podle inzerátu kompletní, nepoužitá a bez prasklin. Každá kořenka má ve víčku zalisované madlo, za které ji lze pohodlně vytáhnout z police.
Přečtěte si také: Toaletní papír odchází, koupelny po celém světě dobývá nový japonský vynález O ceně staré sady kořenek rozhoduje hlavně to, jestli je kompletní a bez prasklin. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ještě výš se dostávají sestavy, ke kterým se dochovala původní plastová polička. Internetový retro bazar takovou sadu s policí dlouhou 31 centimetrů nabízel za 600 Kč, přestože polička měla na jednom místě zhruba centimetrovou prasklinku. Dnes ji už skladem nemá.
Pro srovnání opačný konec cenového žebříčku: šestnáct otočných retro kořenek z plastu a kovu, které mají za sebou roky používání, stojí na Aukru 150 Kč. Rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší nabídkou dělá hlavně stav a úplnost sady. „Kompletní“ přitom znamená, že nechybí žádná kořenka, každá má své víčko a ideálně se k nim zachovala i polička, na které celá sestava stála.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Nabídka Kde Cena Stav Šestice kořenek s plachetnicí od výrobce Tvar Bazoš 350 Kč kompletní, nepoužitá, bez prasklin Sada kořenek s původní poličkou dlouhou 31 cm internetový retro bazar 600 Kč polička se zhruba centimetrovou prasklinkou, dnes už není skladem 16 otočných kořenek z plastu a kovu Aukro 150 Kč za sebou roky používání Továrna, která zásobovala celou republiku Přečtěte si také: Otevřete dnes lednici a zkontrolujte máslo. Pokud uvidíte 1 věc na obalu, nejezte ho, i když je v záruce
Velkou část plastových pomocníků do socialistických kuchyní dodával národní podnik Plastimat. Založili ho hned po válce v Jablonci nad Nisou. Zboží pro domácnosti ve velkých sériích začal vyrábět teprve po roce 1963, kdy získal nový areál v libereckém Hanychově. Z jeho lisů pak vyjížděly ruční šlehače s kovovými metličkami, velké prádelní koše, kbelíky i dětské hračky a samozřejmě také kořenky.
S heslem „Od kolébky do stáří Plastimat tě provází“ podnik moc nepřeháněl, protože jeho plastové zboží se dostalo prakticky do každé tehdejší domácnosti. V továrně navíc pracoval i vlastní tým designérů, takže i obyčejné kuchyňské doplňky dostaly promyšlený tvar.
Plastové nádobí stálo pár korun
Hrneček z umělé hmoty stál podle Retro muzea Brno 3 Kčs. Kupující navíc nemuseli řešit střepy, protože plastové nádobí obvykle bez úhony přežilo i pád na dlažbu. I proto se plast od šedesátých let v kuchyních tak rychle rozšířil.
Přečtěte si také: Ani cibule, ani kmín. Bramboračka bude hustá a voňavá díky 1 surovině, kterou do ní dávaly hospodyňky v ČSSR Levné plastové nádobí se v československých kuchyních rozšířilo i proto, že vydrželo pád na dlažbu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Nové už nevzniknou
U kořenek z Plastimatu se navíc zásoby nedoplní. Podnik se v polovině devadesátých let úplně vzdal výroby pro domácnost a přeorientoval se na díly pro automobilky. Dnes závod patří do skupiny Magna a místo kořenek z něj odjíždějí nárazníky a přístrojové desky.
Kořenek z dobových forem Plastimatu je tedy jen tolik, kolik jich přežilo desítky let u sporáku, ve spížích a na půdách.
Než sadu vyhodíte nebo nabídnete
Než se sady zbavíte, vyplatí se projít několik bodů:
Kořenky nejdřív spočítejte a zkontrolujte, jestli má každá své víčko. Prohlédněte okraje i poličku proti světlu, protože každá prasklina snižuje cenu a kupující se na ni stejně zeptá. Do inzerátu napište výrobce, pokud ho znáte, a přidejte rozměry. Kořenky před focením otřete vlhkým hadříkem a vyfoťte je pohromadě i jednotlivě zblízka, ať zájemce vidí potisk a nápisy. Pokud máte i původní poličku, nenabízejte ji zvlášť. Jak ukazují inzeráty, sestava s poličkou vychází dráž než samotné kořenky. Přečtěte si také: Pekař varuje před 1 chybou při skladování chleba. Dělá ji většina Čechů a chleba plesniví za 3 dny
Počítejte také s tím, že částky v inzerátech vyjadřují hlavně představu prodávajících. Kolik za sadu reálně dostanete, ukáže až zájemce, který si ji opravdu koupí.
Zdroje: https://www.retro-antik-bazar.cz/retro-korenky-plastove-korenky-s-polici.html, https://ostatni.bazos.cz/inzerat/225006756/retro-plastove-korenky-cssr.php, https://liberecky.denik.cz/zpravy-region/plastimat-magna-bohemia-osmdesat-vyroci-akce-vystava-verejnost/, https://genus.cz/Liberec/liberecky-vyrobce-autodilu-magna-slavi-80-let-hleda-dokumenty-o-sve-historii-puvodne-to-byl-plastimat-n725143.htm, https://aukro.cz/16x-retro-otocne-kuchynske-korenky-plast-a-kov-27492-7098038173, https://www.retro-muzeum.cz/historie-znacek/plastimat