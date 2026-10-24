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Tenhle plastový kořenkový set z ČSSR stál pár korun. Dnes ho Češi vyhazují, sběratelé za kompletní sadu dávají i 600 Kč

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Dennívýzva
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Šest kelímků s červenou plachetnicí a nápisy majoránka, kmín, bobkový list, nové koření, paprika a pepř. Kdo vyrůstal v sedmdesátých letech, tuhle sestavu si nejspíš pamatuje z poličky nad sporákem...
Tenhle plastový kořenkový set z ČSSR stál pár korun. Dnes ho Češi vyhazují, sběratelé za kompletní sadu dávají i 600 Kč

Tenhle plastový kořenkový set z ČSSR stál pár korun. Dnes ho Češi vyhazují, sběratelé za kompletní sadu dávají i 600 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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