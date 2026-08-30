Tenhle olej nikdy nelijte na rozpálenou pánev. Většina Čechů to dělá a netuší, co tím způsobí

Scéna se opakuje v tisících českých kuchyní. Pánev se rozžhaví, ruka sáhne po zelené lahvi s panenským olivovým olejem a šplíchne ho na rozpálený kov. Právě v ten okamžik ale mizí to, kvůli čemu jste za olej připlatili, a do vzduchu se uvolňuje něco, co byste radši nedýchali. Stačí přitom vědět jedinou věc, aby se to už nikdy neopakovalo.
Co se stane, když panenský olej potká rozžhavenou pánev
Každý olej má svou teplotní hranici. Odborně se jí říká kouřový bod. Jakmile ji tuk překročí, přestává být stabilní a z pánve začne stoupat dým. Olej v tu ránu přichází o prospěšné látky a rodí se v něm sloučeniny, které tělu spíš škodí, třeba štiplavý akrolein nebo volné radikály.
Panenské oleje, tedy ty lisované za studena, jsou na tom nejhůř. Jejich hodnota stojí na antioxidantech, vitaminech a jemných aromatech, jenže tyhle složky snesou horko ze všeho nejméně. Když je vylijete na rozpálenou pánev, během pár vteřin se z drahého oleje stane obyčejný tuk bez užitku. A pokud teplota vyletí ještě výš, olej se začne kouřit a hořknout.
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U některých olejů je smažení jasná chyba za všech okolností. Patří sem lněný a dýňový olej, olej z vlašských ořechů nebo slunečnicový olej lisovaný za studena. Jejich kouřový bod leží tak hluboko, že se znehodnotí ještě ve chvíli, kdy pánev teprve nabírá teplotu. U lněného oleje leží tahle hranice někde kolem sta stupňů, což je na smažení naprosto nedostatečné.
Vzácné omega-3 kyseliny, kterými se tyhle oleje chlubí, se teplem mění na látky, jaké v jídle nechcete mít. Jejich místo je proto výhradně ve studené kuchyni. Skvěle poslouží v zálivce na salát, v pomazánce nebo pokapané přes hotový pokrm těsně před podáváním.
Lněný, dýňový i ořechový olej si své přednosti udrží jedině ve studené kuchyni. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak je to doopravdy s olivovým olejem
Extra panenský olivový olej je zvláštní případ a zároveň ten, po kterém Češi na pánvi sahají nejčastěji. Na mírném ohni a při rychlém orestování se ještě chová dobře a novější rozbory dokonce naznačují, že ho jeho antioxidanty drží stabilnější, než se dlouho tradovalo. Potíž nastává ve chvíli, kdy ho pošlete na rozžhavenou pánev nebo v něm chcete dlouho fritovat.
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Jenže dlouhé fritování a prudké teplo z něj polyfenoly i vitamin E vypálí, a s nimi zmizí i důvod, proč se olivový olej řadí mezi zdravé tuky. Zaplatíte za prémiovou lahev a na talíři vám zůstane tuk bez přidané hodnoty. Nejvíc mu sedne až úplně závěrečná role, pokapaný přes hotový pokrm nebo zašlehaný do salátové zálivky, kde jeho chuť naplno vynikne.
Na rozpálenou pánev patří rafinované oleje
Chystáte-li opékat maso nebo se pustit do smažení na plném ohni, potřebujete tuk, který vysokou teplotu snese. Nejlíp se osvědčí rafinované oleje. Prošly čištěním, které jim sebralo část chuti i výživy, zato jim výrazně zvedlo kouřový bod a odolnost.
Nejspolehlivěji vyjde rafinovaný řepkový olej. Chuť má nevýraznou, poměr tuků příznivý a bez potíží ustojí i teploty přes dvě stě stupňů. Ještě odolnější je avokádový olej, jehož kouřový bod šplhá až ke 270 stupňům, takže zvládne bez potíží i fritování. Dobře poslouží také rafinovaný olivový olej nebo speciální slunečnicový olej, který nese na etiketě označení, že je vhodný na smažení.
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Kam který olej patří, přehledně shrnuje následující tabulka:
Olej Kam patří lněný, dýňový, olej z vlašských ořechů, slunečnicový lisovaný za studena jen do studené kuchyně extra panenský olivový na dochucení hotového jídla a krátké šetrné restování na středním plameni rafinovaný řepkový na smažení a vysoký žár, snese kolem 200 °C i víc avokádový (rafinovaný) na smažení i fritování, kouřový bod až 270 °C rafinovaný olivový a slunečnicový olej na smažení na vyšší teploty a smažení Přepálený olej poznáte i bez teploměru
Kuchyňský teploměr doma nemá skoro nikdo, přepálený olej se ale prozradí sám. Nejjasnější signál je dým, který se z pánve valí ještě předtím, než na ni cokoli položíte. Přidají se k němu další znaky:
Přečtěte si také: Tuhle věc nikdy nedávejte do horké vody. Češi to dělají roky a ničí si tím celou sadu barva se ze zlaté mění do tmavě hnědé, na hladině naskáčou drobné bubliny a olej postupně houstne, vzduchem se line ostrý pach po spáleném.
Jakmile něco takového uvidíte, olej už do jídla nepatří. Nechte pánev vychladnout, tuk slijte a začněte znovu s čerstvým. Vychladlý olej pak nelijte do dřezu, kde v potrubí ztuhne a ucpe ho, ale odneste ho v lahvi do sběrného dvora.
Zdroje: https://aktin.cz/kourovy-bod-oleju-a-tuku, https://www.toprecepty.cz/clanky/11567-jak-poznat-prepaleny-olej-v-kuchyni/, https://www.puravia.cz/pro-zdravi/kourovy-bod-a-oleje-vhodne-a-nevhodne-pro-smazeni/, https://olivator.cz/pruvodce/olivovy-olej-na-smazeni-bod-zakoureni, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-vybrat-nejlepsi-olej-na-smazeni-kourovy-bod-rafinovany