Tenhle obyčejný talířek stál za totality až 10 Kčs. Dnes ho hledají sběratelé z celého světa a platí za něj i 2 000 Kč

Modrobílý talířek s květinovým vzorem si většina Čechů pamatuje z babiččiny kredence nebo ze sváteční tabule. Po stejném dekoru dnes ale pátrají lidé i na druhém konci světa. A dva kusy, které vypadají na chlup stejně, mohou mít u sběratelů úplně jinou cenu.
Z Dubí až do Koreje a Japonska
Řeč je o cibuláku. Bílé nádobí zdobené modrými rostlinnými motivy vzniká v Dubí u Teplic. Tamní porcelánka ho dnes nejvíc vyváží do Koreje, Turecka, Japonska a Spojených států. Modrobílá řada přitom tvoří zhruba čtvrtinu celé její produkce.
Kolem dekoru vyrostla komunita sběratelů, kterých jsou po světě stovky. Zajímají je nové sběratelské edice, ale stejně tak staré kusy, které v českých domácnostech přečkaly desítky let a změnu režimu.
Přečtěte si také: Tenhle kostkovaný ubrus stál v ČSSR pár korun. Dnes za něj sběratelé z ciziny nabízejí i 8 500 Kč Cibule, která je ve skutečnosti granátové jablko
Kdo by na dekoru hledal cibuli, bude zklamaný. Motiv vymysleli malíři porcelánky v saské Míšni, kteří v první polovině 18. století napodobovali čínské předlohy. Granátové jablko z okraje nádobí přitom zjednodušili do tvaru, který Evropané brali za cibuli, a pojmenování se drží dodnes.
Vedle jablka se na dekoru proplétají bambusové větvičky, broskve a květy, které měly přinášet štěstí a dlouhý život. Dubská porcelánka dekor převzala v roce 1885 a vyrábí ho dodnes. Od začátku ho nanášela ocelotiskem, tedy obtiskem z rytiny, a štětcem se dotahovaly jen drobnosti.
V kredenci za pár korun
V socialistickém Československu patřil cibulák k běžnému vybavení domácností a na sváteční stůl ho vytahovala spousta rodin. Porcelánky ho chrlily ve velkém, protože zdobení obtiskem bylo mnohem rychlejší než ruční malba celého vzoru.
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Levná výroba se promítla i do cen v obchodech. Talířek tehdy přišel na jednotky korun, nejvýš zhruba na 10 Kčs.
Kolik dnes zaplatí sběratelé
Od dobových cen se ty dnešní výrazně vzdálily. Na aukčních serverech kus z běžné dubské produkce, třeba talířek, zpravidla změní majitele za několik set korun. Kdo nabízí starší porcelán v dobrém stavu, může počítat s částkou v řádu tisíců korun.
Cenu starého porcelánu u sběratelů určuje hlavně stav kusu, jeho stáří a porcelánka, ze které pochází. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejvíc o ceně rozhoduje stav. Sběratelé jsou přísní a každé poškození, třeba odštípnutý okraj, prasklinka nebo lepené místo, se jim okamžitě promítne do nabízené ceny. Svou roli hraje i stáří kusu a porcelánka, ze které pochází. Za celý servis navíc dají víc než za stejný počet talířků prodaných po jednom.
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Stejný dekor se objevuje i na výrobcích jiných porcelánek, proto z lícové strany talířku jeho původ nevyčtete. Rozhoduje to, co najdete na dně. Dubské výrobky nesou korunku nad písmenem D, případně nápis Český porcelán nebo Zwiebelmuster, což je německé označení cibulového vzoru. Dubí od roku 1885 značku několikrát obměnilo, takže podle její konkrétní podoby lze talířek i zhruba datovat.
Plést se dá snadno, protože nejstarší dubský porcelán nesl na dně ovál se slovem MEISSEN. Originál z Míšně se přitom hlásí dvěma zkříženými meči a jeho staré, ručně malované kusy patří k nejcennějším. Když dno zůstane prázdné nebo na něm stojí jen anglické Hand Made, máte nejspíš v ruce levnou kopii.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Značka na dně Co prozrazuje Korunka nad písmenem D, případně nápis Český porcelán nebo Zwiebelmuster Výrobek z Dubí Ovál se slovem MEISSEN Nejstarší dubský porcelán Dva zkřížené meče Originál z Míšně, staré ručně malované kusy patří k nejcennějším Prázdné dno nebo jen anglické Hand Made Nejspíš levná kopie Přečtěte si také: 5 znamení, která nesnesou nepořádek v kuchyni. Nejsou pedantská, jen potřebují mít věci na svém místě
Před prodejem si projděte ukončené aukce podobných kusů, protože právě ty ukazují, za kolik se cibulák opravdu vydražil.
Zdroje: https://www.kudyznudy.cz/aktuality/svetovecesko-a-slavny-porcelan-s-cibulovym-vzorem, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2726674, https://www.denik.cz/bydleni/cibulak-porcelan-generaci-20131226.html, https://www.ireceptar.cz/hobby/hodnota-cibulaku/, https://www.tvguru.cz/starozitnost-ze-socialismu-nadobi-cibulak/, https://zpravy.tiscali.cz/modry-cibulak-po-babicce-bezcenny-kram-nebo-poklad-za-tisice-rozhoduje-jediny-detail-na-dne-705700, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/cibulak-rozdily-hodnota/