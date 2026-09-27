Tenhle kuchyňský robot stojí pod 3 000 Kč a nahradí mixér, šlehač i mlýnek na maso

Ruční šlehač v jedné zásuvce, mixér na lince, někde vzadu ještě mlýnek na maso, který se používá jednou za rok. Každý z těch spotřebičů něco stál a hlavně zabírá místo, kterého je v kuchyni málokdy dost. Přitom většinu téhle práce zvládne jediný přístroj, a nemusí to být žádná drahá investice. Kde je ovšem háček a podle čeho poznáte, který levný robot skutečně nahradí tři samostatné pomocníky?
Jeden robot zastane práci mixéru, šlehače i mlýnku
Kuchyňský robot je v jádru univerzální stroj. Do velké mísy se nasazují různé nástavce a s nimi umí ušlehat sníh nebo smetanu, uhníst těžké těsto na chleba i vypracovat lehké piškotové těsto. S mixovacím nástavcem rozmixuje krémovou polévku, dětský příkrm nebo ovocné smoothie a s mlýnkem semele maso na domácí masové kuličky, fašírku nebo náplň do plněné papriky.
Tím výčet nekončí. Většina modelů zvládne po nasazení dalšího příslušenství i:
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Místo pěti krabic poschovávaných po skříňkách tak stačí jeden přístroj a k němu sada nástavců v úložném stojánku. Ušetříte peníze, které byste dali za samostatné spotřebiče, i vzácné místo na lince.
O mletí masa rozhoduje síla motoru
Tady je ten zmíněný háček. Šlehání pěny nebo míchání řidšího těsta zvládne i slabý motor kolem 600 wattů, jenže mletí masa a hnětení tuhého těsta je úplně jiná zátěž. Aby robot maso opravdu semlel a nespálil se u toho, potřebuje příkon alespoň 1 000 wattů, ideálně okolo 1 200 wattů. Přístroje se slabším motorem maso spíš rozdrtí, než pomelou, a u tuhého těsta začnou ztrácet otáčky.
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Důležité je i to, jestli mlýnek dostanete rovnou v balení. U některých robotů je součástí výbavy, u jiných se dokupuje jako zvláštní nástavec, a jeho cena pak umí spolknout velkou část toho, co jste ušetřili na samotném robotu. Sáhněte proto po modelu, který má mlýnek na maso přímo v krabici, nejlépe kovový. Nerezové provedení vydrží víc než plastové a snáz se čistí.
Slušný pomocník se vejde pod 3 000 korun
A teď to hlavní. Multifunkční robot, který zastane mixér, šlehač i mlýnek na maso, dnes pořídíte už kolem 2 000 až 3 000 korun. V téhle třídě dostanete stroj s příkonem okolo 1 000 wattů, mísou na čtyři až pět litrů a sadou nástavců, se kterou pokryjete běžné vaření i pečení pro celou rodinu. Mezi cenově dostupnými a přitom oblíbenými jsou třeba české značky Sencor nebo ETA.
Utrácet za dražší modely dává smysl hlavně tehdy, když vaříte a pečete opravdu denně. Za 5 000 až 10 000 korun získáte celokovový robot s výkonnějším motorem a delší životností, který snese i náročný provoz. Pro občasné použití ale takový přeplatek nepotřebujete. Levnější stroj práci odvede taky, jen s ním zacházejte o něco šetrněji.
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Cenové třídy přehledně srovnává následující tabulka:
Cenové pásmo Co dostanete Pro koho se hodí pod 2 000 Kč celoplastové provedení, slabší motor, základní výbava nenáročné a občasné vaření 2 000 až 3 000 Kč příkon okolo 1 000 wattů, mísa na čtyři až pět litrů, sada nástavců běžné vaření i pečení pro celou rodinu 5 000 až 10 000 Kč celokovové provedení, výkonnější motor, delší životnost každodenní vaření a pečení, náročný provoz U nejlevnějších strojů čekejte kompromisy
Nejnižší patro pod 2 000 korun má své meze. Bývají to celoplastové modely se slabším motorem a jen základní výbavou, které se hodí spíš pro nenáročné a občasné vaření. Mletí masa jim jde ztěžka a křehčí plastové díly se při větší zátěži snadno ulomí nebo prasknou.
Vyplatí se hlídat i způsob míchání. Takzvaný planetární systém, kdy metla obíhá po celé míse a zároveň se točí kolem své osy, promíchá suroviny mnohem lépe než starší středové míchání. A nezapomeňte na bezpečnost. Slušný robot má pojistku proti přehřátí, protiskluzové nožičky a zámek, který nedovolí spustit motor, dokud nejsou nástavce správně nasazené.
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Zdroje: https://www.eta.cz/tadyjedoma/rady-a-tipy/jak-vybrat-kuchynsky-robot-kompletni-pruvodce-vyberem/, https://www.sporilek.cz/radce/kuchynske-roboty/, https://magazin.recepty.cz/clanky/jak-vybrat-multifunkcni-kuchynsky-robot-1532.html, https://www.recenzopedia.cz/bile-zbozi/kuchynske-roboty/kuchynske-roboty-s-mlynkem-na-maso/, https://www.co-vybrat.cz/vybrat-kuchynsky-robot/