Tenhle cuketový chlebíček je u nás doma absolutní favorit – nadýchaný, voňavý a vždy zmizí dřív, než vychladne

Pečený cuketový chlebíček se zeleninou a cizrnou je absolutní pecka pro každého, kdo přemýšlí, co pořád podnikat s úrodou cuket. Místo klasických smažených placek nebo nádivky dostanete nádherně vláčný, barevný a zdravý slaný chlebíček. Výborně chutná ještě vlažný přímo z trouby, ale po vychlazení v lednici dokonale zpevní a dá se krájet na tenoučké plátky jako poctivá zeleninová paštika.
Slané zeleninové chlebíčky a teriny mají své kořeny ve francouzské venkovské kulinářské tradici, kde se zelenina z vlastní zahrádky odjakživa kombinovala se luštěninami pro vytvoření sytého a poctivého jídla. Geniálním trikem tohoto receptu je to, že se cuketa, mrkev, cibule i česnek nejprve upečou v troubě. Zelenina tím ztratí přebytečnou vodu, zkaramelizuje a získá neuvěřitelně hlubokou, sladkavou chuť. Když k ní pak přidáte krémovou cizrnu, čerstvou petrželku a špetku citronové kůry, vznikne dokonalá harmonie, která vás svou svěžestí mile překvapí.
Největší paráda na tomto chlebíčku je jeho univerzálnost a výživová hodnota. Díky cizrně a vajíčkům obsahuje spoustu bílkovin a vlákniny, takže vás zasytí na opravdu dlouhou dobu, aniž by vám po něm bylo těžko. Můžete si ho sbalit v krabičce do práce, nakrájet jako elegantní pohoštění pro návštěvu k vínu nebo z něj udělat lehkou letní večeři se záplavou čerstvého salátu.
S receptem si navíc můžete parádně pohrát podle toho, co máte zrovna v lednici. Do základu se báječně hodí přihodit hrst rozdrceného sýra feta, balkánu či parmazánu, které chlebíčku dodají příjemně slaný šmrnc. Místo petrželky můžete vyzkoušet čerstvý kopr nebo bazalku, a pokud máte rádi pikantnější tón, stačí přisypat trochu sušeného chilli nebo mletého římského kmínu.
Cuketu omyjte a nakrájejte i se slupkou na větší kostky. Mrkev očistěte a nakrájejte na tenčí plátky, cibuli oloupejte a nakrájejte na větší kousky. Všechnu zeleninu rozložte na plech vyložený pečicím papírem a přidejte česnek.
Zeleninu pokapejte olivovým olejem a promíchejte, aby se olej rovnoměrně rozprostřel. Plech vložte do trouby předehřáté na 180 °C a zeleninu pečte asi 40 minut. Hotová zelenina by měla být měkká a na okrajích lehce opečená.
Upečenou zeleninu nechte chvíli zchladnout. Cizrnu slijte a nechte dobře okapat, aby ve směsi nebylo zbytečně mnoho tekutiny. Poté zeleninu, cizrnu, vejce, strouhanku, petrželku, sladkou papriku, sůl, pepř a citronovou kůru vložte do mixéru nebo kuchyňského robotu.
Směs rozmixujte podle chuti dohladka, nebo ji nechte lehce hrubší, aby byly v paštice patrné kousky zeleniny. Pokud je směs příliš řídká, přidejte trochu strouhanky a nechte ji několik minut odstát. Cuketová směs by měla být hustá, ale stále dobře zpracovatelná.
Formu na chlebíček o rozměrech přibližně 23 × 10 cm vyložte pečicím papírem a směs do ní rovnoměrně přendejte. Povrch uhlaďte a formou několikrát lehce klepněte o pracovní desku, aby se odstranily větší vzduchové bubliny. Chlebíček vložte do trouby předehřáté na 190 °C.
Pečte přibližně 65 minut, dokud nebude povrch pevný a lehce zlatavý. Po upečení nechte chlebíček nejprve vychladnout ve formě. Poté ho uložte alespoň na 2–3 hodiny do lednice, aby dobře zpevnil.
Vychladlý chlebíček vyjměte z formy a nakrájejte na plátky. Podávejte ho s čerstvou čerstvou zeleninou.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová