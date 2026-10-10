Tenhle cheesecake s kokosem a citronem je naprosto božský – sametový dezert, který je hotový raz dva a chutná luxusně

Kokosový cheesecake se smetanou zaujme na první pohled. Světlý krém, pár tenkých plátků citronu a vůně kokosu společně působí svěže a lákavě. Po ochutnání se nejdřív ozve citron, který dezertu dodá příjemnou kyselost, a hned potom se přidá jemná kokosová chuť. Díky tomu není cheesecake příliš sladký a jednotlivé chutě se navzájem hezky doplňují.
Důležitou roli tu hraje citronová kůra i šťáva. Kůra dodá výraznou citrusovou vůni, zatímco šťáva příjemně osvěží tvarohovou náplň. Kokosová smetana a kokosové vločky přidají krémovou chuť a mascarpone se postará o hladkou a jemnou strukturu vrchní vrstvy. Zakysaná smetana zase pomáhá náplni zůstat vláčnou a zároveň se dobře hodí k citronu.
Cheesecake je také dobrý dezert pro chvíle, kdy si chcete většinu práce připravit dopředu. Po upečení potřebuje několik hodin v chladu, takže může bez problémů počkat na návštěvu nebo slavnostní oběd. Druhý den bývá navíc ještě lepší, protože se citronová a kokosová chuť krásně propojí.
Kokosový krém můžete obohatit o trochu nasekané bílé čokolády. K citronu se výborně hodí také maliny, které dezertu dodají další svěží a lehce nakyslou chuť. Pokud chcete výraznější citrusový nádech, můžete mezi cheesecake a kokosový krém přidat tenkou vrstvu citronového krému.
Troubu předehřejte na 180 °C. Cereální sušenky rozdrťte najemno a smíchejte je s rozpuštěným máslem. Směs rovnoměrně vtlačte na dno dortové formy o průměru 24 cm a dobře ji přitlačte.
Sušenkový základ vložte do předehřáté trouby a pečte přibližně 10 minut. Jakmile lehce zpevní, vyjměte ho z trouby. Teplotu v troubě snižte na 160 °C a korpus nechte mezitím vychladnout.
Tvaroh vložte do velké mísy a přidejte zakysanou smetanu s cukrem. Krátce promíchejte, aby vznikla hladká směs. Potom postupně přidávejte vejce a po každém jen krátce promíchejte, dokud se vše nespojí.
Do tvarohové směsi přidejte vanilkový pudinkový prášek, nastrouhanou citronovou kůru a citronovou šťávu. Vše promíchejte do hladka, ale směs zbytečně dlouho nešlehejte. Připravenou náplň nalijte na vychladlý sušenkový základ.
Povrch náplně uhlaďte a formu vložte do trouby vyhřáté na 160 °C. Cheesecake pečte přibližně 60 minut. Uprostřed může po upečení zůstat ještě lehce pohyblivý, při chladnutí zpevní.
Po upečení troubu vypněte a dvířka nechte pootevřená. Cheesecake nechte uvnitř přibližně 30 minut, potom ho vyjměte a nechte zcela vychladnout. Nakonec ho uložte na několik hodin do lednice.
Na kokosový krém krátce prošlehejte mascarpone s hustou kokosovou smetanou a moučkovým cukrem. V samostatné míse vyšlehejte dobře vychlazenou smetanu ke šlehání. Šlehačku potom opatrně vmíchejte stěrkou do mascarpone směsi.
Nakonec do krému vmíchejte jemné kokosové vločky. Krém promíchejte jen tolik, aby se kokos rovnoměrně rozprostřel. Díky tomu zůstane směs lehká a hladká.
Vychladlý cheesecake opatrně vyjměte z formy. Kokosový krém rozetřete po povrchu a podle chuti také po stranách. Dezert ozdobte tenkými plátky citronu a před podáváním ho uchovávejte v lednici.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová