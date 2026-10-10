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Tenhle cheesecake s kokosem a citronem je naprosto božský – sametový dezert, který je hotový raz dva a chutná luxusně

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Kokosový cheesecake se smetanou je krásně krémový a příjemně osvěžující. Citron dodává dezertu svěžest, zatímco kokos se postará o jemně sladkou chuť.
Tenhle cheesecake s kokosem a citronem je naprosto božský – sametový dezert, který je hotový raz dva a chutná luxusně

Tenhle cheesecake s kokosem a citronem je naprosto božský – sametový dezert, který je hotový raz dva a chutná luxusně

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 05:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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