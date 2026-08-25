Temné severské krimi i geniální Harry Hole: 5 letošních strhujících krimi seriálů na Netflixu, které se těžko vypínají

Elitní jednotka
Elitní jednotka rozhodně není tuctovým kriminálním thrillerem. Tvůrci Julien Leclercq a Sylvain Caron při jeho vzniku spolupracovali přímo se skutečnými příslušníky GIGN, což se výrazně podepsalo na autenticitě celého seriálu.
Staneme se tak svědky působivého výcviku elitních policistů i náročných taktických zásahů. V centru příběhu stojí velitel David, který po letech ve službě touží po klidnějším životě po boku své rodiny. Jenže právě ve chvíli, kdy se chystá odejít do civilu, zmizí experimentální vojenské výbušniny a Francii začnou ohrožovat série nebezpečných útoků. Do toho do jednotky nastupuje Davidův pětadvacetiletý kmotřenec Max. David přitom kdysi jeho matce slíbil, že syna uchrání před službou, která si už vzala život jeho otce. Pátrání po pachatelích tak postupně odhaluje nejen temné stopy vedoucí k neznámému nepříteli, ale také tajemství z Davidovy minulosti, se kterými se bude muset konečně vypořádat.
Jeho a její
Počátkem roku na Netflixu bodovala minisérie
Jeho a její, která sice staví na osvědčené kriminální zápletce, ale dokáže ji podat překvapivě svěžím způsobem. V ospalém malém městě dojde k brutální vraždě, která postupně odkrývá hned několik různých verzí pravdy. Do vyšetřování se zapojuje Anna Andrews, bývalá televizní reportérka, jež se po letech vrací ke své profesi, a zároveň její manžel Jack Harper, zkušený detektiv. Zatímco každý z nich sleduje případ z jiné perspektivy, mezi manželi postupně narůstá nedůvěra a stále více to vypadá, že jejich pátrání může odhalit něco mnohem osobnějšího.
S každou další stopou vyplouvají na povrch skrytá spojení a tajemství, kvůli nimž si začnete klást otázku, komu vlastně můžete věřit. Právě nepředvídatelnost a závěr plný překvapení patří mezi největší přednosti tohoto kousku.
Kaštánek: Ptáčátko
Temný dánský krimi thriller
Kaštánek: Ptáčátko přivádí zpět osvědčenou vyšetřovatelskou dvojici Thulin a Hesse. Tentokrát před Thulin a Hessem stojí případ plný psychického teroru a nebezpečné hry na kočku a myš. Vše odstartuje zmizením ženy, u které se později ukáže, že ji dlouhé měsíce pronásledoval neznámý stalker. Sledování, znepokojivé materiály a děsivé dětské říkanky jsou přitom jen předehrou k tragickému konci. Když je žena nalezena mrtvá, vyšetřování odhalí spojitost s několik let starou vraždou dospívající dívky, která se rovněž stala terčem podobného pronásledovatele. Hess a Thulin tak musí odhalit pachatele, který své oběti nejprve systematicky psychicky ničí a teprve potom udeří.
Druhá řada staví na velmi aktuálním strachu z digitálního stalkingu a pocitu, že vás někdo může sledovat na každém kroku, což jí dodává mimořádně nepříjemnou atmosféru. Vzhledem k překvapivému závěru dvojky je otázkou, jestli se v budoucnu případného pokračování dočkáme. Pokud ano, měla by třetí řada
nejspíše trochu jinou podobu.
Najdu si tě
Seriál
Najdu si tě sleduje počínání bývalého právníka Davida Burroughse, který si odpykává doživotní trest za vraždu svého malého syna. Po celou dobu trvá na své nevině. Jakmile spatří fotografii chlapce nápadně podobného jeho údajně mrtvému synovi, rozhodne se riskovat všechno. Uprchne z vězení a vydává se pátrat po pravdě o událostech, které mu obrátily život naruby. Jeho cesta ho zavede k síti falešných stop a nečekaných odhalení, přičemž do případu se zapojují také vyšetřovatelé FBI.
Seriál staví především na svižném tempu a neustálém napětí, přičemž každé nové odhalení dokáže během chvíle převrátit všechny vaše dosavadní teorie naruby. Stejně jako u dalších adaptací knih
Harlana Cobena navíc až do samotného konce není jasné, komu se dá skutečně věřit. Skvělou zprávou je, že Netflix už začal natáčet další cobenovku. Tentokrát se na obrazovky chystá Myron Bolitar.
Harry Hole
Netflix letos sáhl po jedné z nejznámějších postav severského krimi. V seriálu
Harry Hole totiž přivedl k životu oblíbeného detektiva z knih Joa Nesbøho. V centru příběhu stojí brilantní, ale psychicky rozpolcený vyšetřovatel Harry Hole, který se pouští do pátrání po sériovém vrahovi a zároveň svádí vlastní boj se svými démony. Situaci mu navíc komplikuje jeho dlouholetý protivník Tom Waaler, zkorumpovaný policista, kterého Harry musí nejen usvědčit, ale také zabránit tomu, aby unikl spravedlnosti. Vyšetřování se tak postupně mění v napínavý souboj dvou mužů, kteří se pohybují na hranici dobra a zla a každý z nich má své vlastní tajemství.
Od českých diváků získal seriál slušné hodnocení. Oceňují především napínavý příběh, ponurou atmosféru a povedené herecké výkony. Slova chvály ale
rozhodně nepadají na český dabing, který je v tomto případě opravdu otřesný. Mnozí diváci proto doporučují zhlédnout tento kousek v původním znění s českými titulky.
Zdroje: Netflix, Kinobox, autorský výběr