Temná záhada za zvuků country. Jessica Chastain vezme na Netflixu věci do svých rukou

Oscarová Jessica Chastain nás v kinech brzy vyděsí jako Neskutečná máma, ale už 13. listopadu vystoupí také na Netflixu jako bývalá countryová hvězda, která dávno vyměnila světla reflektorů za samotu. Zmizení její neteře ji nicméně v novince Heartland přivede zpátky do Nashvillu a první trailer naznačuje poměrně sympatickou kombinaci noirového neowesternu, mysteriózního thrilleru a country rytmů. Režisérka Shana Feste, která už se do hudebního světa ponořila ve filmu Country Strong, tentokrát tíhne k temné záhadě a žánru, jaký upřednostňovala také nedávná upoutávka na maskulinnější Záchranu.
Misty Jones (Chastain) bývala „zlobivou královnou“ country, dnes si ale od pódia Grand Ole Opry drží odstup. Po dvaceti letech se vrací na místo činu, aby našla svou zmizelou dvaadvacetiletou neteř Charlie, začínající zpěvačku kráčející v jejích stopách. Pátrání ji přitom zavede do méně oslnivých zákoutí Nashvillu, kde se zábavní průmysl slévá s prostředím plným intrik, krve a podezřelých individuí, která jako by znala nejen hrdinčiny největší tajnosti. Záchrana zbyde na odhodlané a rovněž nevypočitatelné Misty, která nicméně stihne odzpívat také countryový duet – a až pak střílet a vrhat drsné pohledy.
„Misty dokázala být neuvěřitelně něžná a o pět minut později někomu vystřílet okna,“ hovořila o své hrdince Chastain, jejíž Neskutečná máma jde do kin na konci října. „Nezajímá ji, jestli ji mají lidé rádi. A já mám takové ženy na plátně ráda, protože si myslím, že je příliš často nevídáme. Pod vrstvou noiru a tajemství Shana ve skutečnosti natočila film o ženách, které znovu berou do vlastních rukou právo rozhodovat o svém životě.“ Herečka se tak nenechala zastupovat ani ve zpěvu a v traileru můžeme zahlédnout Misty, jak spolu s kolegyní z country scény Winnie Jo Lean (Jennifer Nettles) připravuje vystoupení k titulní písni filmu, rovněž nazvané Heartland.
Chastain zazpívala sama, stejně jako ve své oscarové roli Tammy Faye Bakker ve filmu Očima Tammy Faye a v seriálu George & Tammy, za nějž byla nominována na Emmy. „Country je o vyprávění příběhů,“ tvrdí. „O někom, kdo vás opustil, o někom, kdo zemřel, o přílišném pití, o touze po někom, po kom byste prahnout neměli… Zjevně mám prostě ráda ženy s velkými vlasy a komplikovaným životem.“ Život se Misty skutečně zkomplikuje po zmizení talentované neteře, kterou hraje skutečná vycházející hvězda country Carter Faith. Snímek tak přijímá detektivní a thrillerový náboj, který připomene nedávný trailer ke kovbojské Záchraně s Brandonem Sklenarem, v níž unáší dceru popové hvězdy.
Shana Feste
ale svou streamovací žánrovku poněkud zamotala. „Chtěla jsem vytvořit něco pravdivého, na co se zároveň neuvěřitelně dobře kouká. Něco, co v sobě má prvky napětí a country hudby a výraznou postavu, které budete fandit, ale přitom vám nebude připadat povědomá. Říkala jsem si: ‚Co kdybych napsala tuhle opravdu komplikovanou, chaotickou a zatraceně drsnou ženu, Misty, a zasadila ji do světa country hudby? A místo dramatu typu Country Strong
se opřela o film noir a udělala z toho záhadu?‘“ Plán to je neotřelý a smělý a podle ukázky by mohl na celovečerní ploše fungovat. Přesvědčíte se od 13. listopadu na Netflixu na vlastní oči (a uši)?
Zdroje: People, Netflix Tudum