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Temná záhada za zvuků country. Jessica Chastain vezme na Netflixu věci do svých rukou

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Oscarová Jessica Chastain nás v kinech brzy vyděsí jako Neskutečná máma, ale už 13. listopadu vystoupí také na Netflixu jako bývalá countryová hvězda, která dávno vyměnila světla reflektorů za samotu. Zmizení její neteře ji nicméně v novince Heartland přivede zpátky do Nashvillu a první trailer naznačuje poměrně sympatickou kombinaci noirového neowesternu, mysteriózního thrilleru a country rytmů. Režisérka Shana Feste, která už se do hudebního světa ponořila ve filmu Country Strong, tentokrát tíhne k temné záhadě a žánru, jaký upřednostňovala také nedávná upoutávka na maskulinnější Záchranu.
Temná záhada za zvuků country. Jessica Chastain vezme na Netflixu věci do svých rukou

Temná záhada za zvuků country. Jessica Chastain vezme na Netflixu věci do svých rukou

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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