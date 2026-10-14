Temná strana chromu: 7 manikúr, které letos na podzim vypadají luxusně a trochu nebezpečně

Chromová manikúra už dávno není jen stříbrný povrch připomínající kapotu nového auta. V říjnu 2026 se pozornost beauty médií obrací k tmavším variantám, které v různém světle odhalují druhou barvu nebo nečekaný kovový podtón. Byrdie právě představil rozsáhlou inspiraci dark chrome nails, od námořnické modré po grafitové a téměř černé úpravy.
Výhodou je, že stejný efekt může působit zcela odlišně podle tvaru nehtu. Na krátkém oválu může být decentní, na delší mandli výraznější. A vůbec není nutné držet se jednoho stylu: někdy stačí jednotný barevný chrom, jindy udělá dojem jediný kovový detail.
1. Midnight navy: modrá, která vypadá skoro černě
Základem je tmavá inkoustová modrá a studený modrostříbrný chromový odlesk. Za běžného světla mohou nehty působit téměř černě, na slunci ale ukážou hlubokou modř. Skvěle fungují s tmavým denimem, šedým sakem nebo stříbrnými šperky. Pro čistší výsledek zvol střední délku a mírně zaoblený tvar, aby všechnu pozornost nesla barva.
2. Gunmetal: když stříbrná přejde na temnou stranu
Grafitový kovový povrch připomíná kartáčovanou ocel, jen s výraznějším leskem. Je to jedna z nejuniverzálnějších podob tmavého chromu, protože ji snadno zkombinuješ s černou, šedou, béžovou i vínovou. Na krátkých hranatějších nehtech působí moderně a nepotřebuje další kamínky nebo složité zdobení.
3. Cherry noir: vínová s téměř černým odrazem
Tmavě třešňová a burgundská jsou podzimní klasiky. Chromový pigment jim ale přidá hloubku a jinak zacházející světlo. Výsledek není obyčejný lesklý vínový lak: hladký povrch v pohybu odhaluje temně červený kovový záblesk. Pěkně vypadá s jednoduchými zlatými prsteny i s béžovým úpletem.
4. Espresso chrome: hnědá jako silná káva
Velmi tmavě hnědý základ a jemný bronzový chrom vytvoří teplý odstín, který může být méně ostrý než černá. Zvlášť hezky působí na denním světle, kdy se objeví jemná kávová hloubka. K čokoládovým nehtům dobře ladí smetanová, karamelová a olivová. Na rozdíl od třpytivého laku by chrom měl vytvářet souvislý odraz, nikoli jednotlivé viditelné glitry.
5. Emerald beetle: zelená jako krovky brouka
Základem může být černá nebo tmavě smaragdová s pigmentem, který se při pohybu přelévá do zelené, případně modrozelené. Je to nejdramatičtější varianta výběru, ale nemusí být přehnaná. Na kratších nehtech získáš výrazný barevný efekt bez dlouhé špičky, která by soutěžila o pozornost.
6. Oil slick cat-eye: olejová duhovka v pohybu
Tady už se setkává chromový vzhled s magnetickou technikou cat-eye. Magnet vytváří ve speciálním laku světlejší pás a vícebarevné pigmenty mohou připomínat duhové odlesky na tmavém povrchu. Není to totéž jako klasický chromový prášek vtíraný do podkladu, ale výsledný vzhled krásně patří do stejné temné nálady. Pokud chceš přesný orientovaný pás odlesku, vyplatí se zkušená manikérka.
7. Glazed black: nejjednodušší černá s jedním zvratem
Černý základ pod velmi jemným kouřově stříbrným nebo perleťovým chromem získá hladký zrcadlový odraz. Oproti grafitu působí hlubší a méně metalicky. Hodí se i pro ty, které obvykle nosí jednobarevný černý lak, ale chtějí výraznější povrch bez kreslení motivů.
Chrom, metalický lak a cat-eye nejsou jedno a totéž
Chromový efekt v salonu často vzniká vtíráním velmi jemného pigmentu do vhodně připraveného povrchu, následně uzavřeného vrchní vrstvou. Metalický lak vytváří podobný vizuální dojem vlastní formulací a některé domácí produkty chrom jen napodobují. Cat-eye zase využívá magneticky reagující částice k vytvoření světelného pruhu.
Při domácí aplikaci je důležité respektovat pokyny výrobce. U gelových systémů je zvlášť důležité správné vytvrzení, minimalizace kontaktu nevytvrzeného materiálu s kůží a šetrné odstranění. Pokud si nejsi jistá technikou, není nutné za každou cenu improvizovat s profesionálními materiály.
Tmavý chrom má jednu sympatickou vlastnost: je výrazný, i když nedělá nic složitého. Až příště nebudeš vědět, jestli chceš černou, vínovou nebo metalickou manikúru, klidně si vyber všechny tři principy v jednom hlubokém odstínu.
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Zdroje: Byrdie – 24 Dark Chrome Nail Ideas for a Moody Fall Manicure [1], Byrdie – Cherry Noir Nails Are Taking Over for Fall 2026 [2], Harper’s Bazaar – It’s the Season of the Witchy Nail [3].