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Temná strana chromu: 7 manikúr, které letos na podzim vypadají luxusně a trochu nebezpečně

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Lesklé chromové nehty si možná pamatuješ hlavně v perleťové nebo stříbrné podobě. Letos na podzim ale dostávají temnější náladu: inkoustově modrá, grafitová, vínová i zelená s kovovým odleskem. Výsledek může být elegantní, tajemný nebo lehce extravagantní. Záleží na barvě, intenzitě zrcadlení a drobných detailech.
Temná strana chromu: 7 manikúr, které letos na podzim vypadají luxusně a trochu nebezpečně

Temná strana chromu: 7 manikúr, které letos na podzim vypadají luxusně a trochu nebezpečně

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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