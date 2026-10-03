Temelín mění kilometry podzemního potrubí. Elektrárna se připravuje na provoz do roku 2082

Temelín mění kilometry podzemního potrubí. Elektrárna se připravuje na provoz do roku 2082Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Temelin_2
Článek byl publikován 03.10.2026 10:00
Hladina přehrady Hracholusky na Plzeňsku klesla natolik, že voda odkryla pařezy a zbytky stromů z bývalého...
Středočeští kriminalisté vyhlásili pátrání po sedmnáctileté Pavle Řáhové. Dívka se ve středu 30. září 2026...
Celé září probíhalo přenášení repertoáru do nového prostoru. Nešlo o jednoduchou záležitost, každou...
Zastupitelé Aše na Chebsku odhlasovali na mimořádném zasedání koupi bývalého hotelu Goethe v Čapkově ulici....
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →