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Tělo mladé úřednice neslo stopy vysoce odborného pitevního zákroku. Pachatel z roku 1992 nebyl nikdy odhalen

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V květnu roku 1992 zmizela v Praze Dita Hrabánková. Její tělo s odborně vyjmutými orgány nalezla policie v Průhonickém parku. Vrah spravedlnosti unikl.
Průhonický park

Průhonický park

Zdroj: FOTO:JiriMatejicek, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 16:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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