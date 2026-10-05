Tělo mladé úřednice neslo stopy vysoce odborného pitevního zákroku. Pachatel z roku 1992 nebyl nikdy odhalen

V květnu roku 1992 zmizela v Praze jednadvacetiletá úřednice. Policie její tělo objevila o dvanáct dní později v Průhonickém parku se zásahy, které vyžadovaly odbornou praxi z pitevních provozů. Vyšetřovatelé prověřovali možnou souvislost s nevyjasněným úmrtím v Ostravě i požadavky podezřelé pracovní agentury. Případ zůstal neobjasněný.
Zmizení po schůzce v autobuse
Jednadvacetiletá Dita Hrabánková pracovala jako úřednice ve velké stavební firmě. 26. května 1992 se podle výpovědi její matky seznámila v autobuse s neznámým mladíkem. Následující den v podvečer odjela na smluvenou schůzku s tím, že se do dvou hodin vrátí. Domů už nepřišla.
Zdroje se v popisu posledních okamžiků před zmizením rozcházejí. Podle jedné verze odjela Hrabánková na zastávku poblíž podniku Koh-i-noor v pražských Vršovicích, kde měla čekat na světlovlasého muže jménem Marek. Jiné svědectví kolegy z práce hovořilo o tom, že dívku viděl v ulici Na Újezdě v doprovodu tmavovlasého muže. Dvojice měla odjíždět v zahraničním voze směrem z Prahy.
Nález v Průhonickém parku
9. června 1992 nalezla policie tělo pohřešované ženy u polorozbořené zídky v zadní části Průhonického parku. V obilném poli za zdí zajistili kriminalisté jednu dámskou polobotku a sluneční brýle. Dívka zemřela po úderu do spánkové kosti.
Pachatel na těle provedl vysoce odborný zásah. Otevřel hrudní dutinu, odstranil hrudní kost a vyjmul většinu vnitřních orgánů včetně srdce a plic. K podvázání tenkého střeva použil cizí vlas, který vyšetřovatelé odeslali k expertíze do švýcarského Bernu. Profesor Jiří Štefan z Ústavu soudního lékařství tehdy konstatoval, že manipulace odpovídala postupu při pitvách a vrah musel mít značné znalosti anatomie. Transplantaci orgánů odborníci vyloučili kvůli absenci sterilního prostředí.
Podezřelé požadavky agentury
Hrabánková před zmizením plánovala cestu do Itálie za svou přítelkyní. Zprostředkování pobytu řešila s agenturou sídlící v pražské Korunní ulici. Zástupci společnosti od dívky vyžadovali sérii nestandardních lékařských vyšetření, přesné krevní testy a výsledky testů na virus HIV.
Bývalý vyšetřovatel případu Stanislav Plocek později uvedl, že italští policisté tehdy podezřívali majitele pražské pobočky z napojení na obchodníky s lidmi. Zástupce firmy se však vyšetřovatelům nepodařilo dohledat a vyslechnout.
Spojitost s ostravským případem
Kriminalisté porovnávali pražský nález s případem dvaadvacetileté servírky Kamily Fajtové. Ta zemřela v prosinci roku 1991 v lesíku v Ostravě po hádce s přítelem. Pachatel i u ní oddělil žebra od hrudní kosti ostrým nástrojem a vyjmul vnitřní orgány, navíc jí oddělil obě ruce.
V souvislosti s ostravskou událostí vyslýchala policie muže s přezdívkou Chirurg, který měl v trestním rejstříku záznamy za se*uální agresi vůči ženám. Výsledky na detektoru lži potvrdily jeho pohyb v místech činu, muž však vinu popíral a k obvinění chyběly důkazy. Spojitost s Hrabánkovou se u něj nikdy nepotvrdila. Muž zemřel v roce 1998.
Prověřování pražského laboranta
Další stopa vedla k Petru Habartovi. Tento laborant měl prokazatelnou praxi v pitevních provozech. V červnu roku 1992 ukončil svůj život skokem pod vlak v Hostivaři. Policie tak ztratila možnost ho v případu Hrabánkové vyslechnout.
O půl roku později nalezli lidé v Malešickém lesoparku kabelku Dity Hrabánkové. Byla kompletně očištěná od otisků prstů. Jedna z vyšetřovacích verzí pracovala s možností, že zavazadlo někdo vynesl při vyklízení Habartova bytu po jeho smrti. Pravomocný rozsudek však nikdy nepadl a případ Hrabánkové je dnes promlčený.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (ct24.ceskatelevize, alef-investigation).