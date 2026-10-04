Tělo dává před smrtí znamení, popisuje lékařka Kathryn Mannix. Pár dní před koncem může přijít náhlé zlepšení

Tělo dává před smrtí znamení, popisuje lékařka Kathryn Mannix. Pár dní před koncem může přijít náhlé zlepšeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tělo dává před smrtí znamení, popisuje lékařka Kathryn Mannix. Pár dní před koncem může přijít náhlé zlepšeníZdroj: Foto: BrokenSphere - licence CC BY-SA 3.0
Článek byl publikován 04.10.2026 19:43
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