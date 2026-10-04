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Tělo dává před smrtí znamení, popisuje lékařka Kathryn Mannix. Pár dní před koncem může přijít náhlé zlepšení

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Kdy přesně člověk zemře, nedokáže se stoprocentní jistotou říct žádný lékař. Kathryn Mannix přesto popisuje signály, podle kterých se dá poznat, že se konec blíží. Některé z nich působí úplně jinak, než by blízcí umírajícího čekali.
Tělo dává před smrtí znamení, popisuje lékařka Kathryn Mannix. Pár dní před koncem může přijít náhlé zlepšení

Tělo dává před smrtí znamení, popisuje lékařka Kathryn Mannix. Pár dní před koncem může přijít náhlé zlepšení

Zdroj: Foto: BrokenSphere - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 19:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

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