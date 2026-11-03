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Televizní kutil Honza Diblíček zve do Českého ráje! Na víkend chystá velkou vánoční akci plnou překvapení

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Z televizních obrazovek rovnou mezi své fanoušky! Kreativní publicista a reportér ze světa showbyznysu Jan Diblíček (25), kterého diváci znají z pořadů Rady ptáka Loskutáka, Snídaně s Novou nebo Sama doma, se opět vrací ke své velké vášni. Už tento víkend 7.–8. listopadu pořádá v srdci Českého ráje na Malé Skále oblíbenou Prodejní výstavu KREATIVITY. A rozhodně bude na co koukat!
Jan Diblíček

Jan Diblíček

Zdroj: Archiv Jan Diblíček
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 07:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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