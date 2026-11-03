Televizní kutil Honza Diblíček zve do Českého ráje! Na víkend chystá velkou vánoční akci plnou překvapení

Televizní kutil Honza Diblíček zve do Českého ráje! Na víkend chystá velkou vánoční akci plnou překvapeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jan DiblíčekZdroj: Archiv Jan Diblíček
Článek byl publikován 03.11.2026 07:03
Karlos Vémola (41) se utrhl ze řetězu. Halloween strávil v pražském striptýzovém klubu, kam s sebou vzal i...
Tajemství, která mohou pořádně zamíchat vztahy, obavy o dospívající dceru, boj o moc i láska, která musí...
Zatímco celebrity bojují na tanečním parketu StarDance o přízeň poroty a televizních diváků, bývalá vítězka...
Dagmar Čechová alias Dáša si ve Zrádcích zatím vede více než dobře. Výraznému podezření se prozatím vyhýbá....
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Jaroslava Obermaierová přiznala, jak se cítí po chemoterapii: „Jsem strašně slabá." Tvůrci Ulice řeší, co bude s Vilmou
- Favoritka StarDance přiznala, že chtěla odejít. Tomášová přitom poráží i Vojtěcha Dyka
- Kateřina Ujfaluši přiznala nervozitu z polibku v Ulici. Kolegu předtím skoro neznala a líbačku si nesměla zkusit předem
- Jay se na přiznání dlouho připravoval. David Ondříček zareagoval překvapivě prostě