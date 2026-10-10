Telegram už Dobropillju pohřbil. Obránci přitom nad městem za jedinou noc sestřelili 19 ruských dronů Molnija

Pátého května 2026 citovala Doněcká oblastní vojenská správa Dobropilljskou městskou vojenskou správu v běžném administrativním materiálu. Děti z dobropilljské komunity odjely do Lvova na otevření dětské železnice. Taková zpráva vyžaduje úřad, který ve městě sídlí, eviduje obyvatele a organizuje jim cestu přes celou zemi. Dobropilljská správa tedy v květnu fungovala a komunikovala s oblastí běžným úředním postupem.
Odkud se vzala zpráva o obsazených budovách na jihozápadě města
Prokremelské kanály vykreslovaly na jaře strategický průlom. Rusko si podle nich otevíralo cestu na Dobropillju a ukrajinská obrana se sypala. Nejdál zašlo tvrzení, že ruské jednotky ovládly jihozápadní část města včetně veřejných budov. Pro tuto zprávu se nepodařilo dohledat žádný primární zdroj ani nezávislé potvrzení. Šířily ji anonymní telegramové kanály, které Centrum proti dezinformacím při ukrajinské Radě národní bezpečnosti a obrany (RNBO) opakovaně řadí do dezinformačních sítí.
Zprávy s pojmenovaným původcem mluví o městě pod palbou, které ale zůstává v ukrajinských rukou. Dvanáctého května hlásila oblastní správa po ruském ostřelování Dobropillji jednoho mrtvého a čtyři zraněné. O týden později z města ukrajinští výsadkáři evakuovali civilistku, nad kterou přitom kroužely FPV drony.
Osmého června přijela do Dobropillji s obránci reportérka Ukrajinské pravdy. Popsala noční směnu posádky interceptorů, tedy dronů určených k ničení jiných dronů. Ta za jedinou noc sestřelila 19 ruských dronů Molnija.
Osm březnových dní u Hryšyne stálo útočníky desítky vojáků
Hryšyne leží v předpolí Dobropillji a 18. března se na něj vydalo najednou třináct ruských vozidel. Výsadkáři ze 7. sboru DŠV motorizovaný útok rozbili drony a palebnou přípravou. Potvrdili sedmnáct zlikvidovaných ruských vojáků a velké množství zničené techniky.
Dvacátého šestého března přišlo hlášení z přístupů k Hryšyne a z prostoru Myrnohradu. Obránci tam uvedli zhruba padesát zlikvidovaných útočníků, přes deset motocyklů a dvě vozidla. Ruská ofenziva tedy ani po prvním nezdaru nepolevila, a i druhý pokus skončil podle ukrajinské strany ztrátami bez průlomu.
Čísla ztrát pocházejí od samotného 7. sboru, tedy od jedné strany konfliktu, a je namístě je tak číst. Na rozdíl od telegramových hlášení ale mají jednotku, místo a datum, takže je lze konfrontovat s dalšími zdroji.
Proč se šest kilometrů před Dobropilljí bojuje o haldy
Linie kontaktu ležela podle serveru Frontliner zhruba šest kilometrů od města. Boje se vedly i o průmyslový terén a haldy v okolí. Na vyvýšených místech se umisťují retranslační antény a dronová stanoviště, takže kdo drží haldu, ovládá i dosah vlastních dronů. Sedmý sbor DŠV 27. dubna popsal, jak Rusové dál útočí malými skupinami přes pole a lesní pásy a jak obránci drží pozice a ničí techniku.
Rozsah opotřebení ukazuje týdenní bilance, kterou 7. sbor zveřejnil k 16. únoru 2026 za celou pokrovskou aglomeraci, nejen za Dobropillju. Ruská strana podle ní přišla o 255 zabitých či raněných vojáků a o necelé dvě desítky vozidel a motocyklů. Zlikvidovaných úderných dronů bylo 575, tedy víc než dvojnásobek počtu vyřazených vojáků. Z toho poměru je vidět, jakou část bojů dnes vedou stroje.
Obrana se tomu přizpůsobila. Interceptory doplňují protidronové skupiny, přístupy k pozicím jsou zaminované a údery míří na místa, kde se útočníci shromažďují, i na stanoviště ruských operátorů dronů.
Civilní doprava mezi Kramatorskem a Dobropilljí skončila už v červenci 2025
Dobropillja je uzel na západním přístupu ke slovjansko-kramatorské aglomeraci. Silnici mezi Kramatorskem a Dobropilljí kvůli útokům FPV dronů uzavřeli pro civilní dopravu už v červenci 2025. Ukrajinská pravda v březnu 2026 označila dobropilljský směr za jednu z os, po kterých Rusko vede jarní a letní tlak proti celé doněcké obraně. Pád města by válku neukončil. Zhoršil by ale zásobování a otevřel Rusům boční tlak na Kramatorsk a Slovjansk.
Proto se o Dobropillju vede i informační boj. Telegramové kanály píšou v absolutních větách typu „fronta se zhroutila“, „město padlo“ nebo „obklíčení hotovo“ a neuvádějí zdroj, jednotku, geolokaci ani potvrzení z jiné strany. Server Detector Media popisuje u takových kanálů dva typické znaky: bezosobní obraty jako „máme info“ a stále dokola opakovanou hrstku příběhů o nevyhnutelné porážce Ukrajiny.
Ruský tlak ale reálně sílí. Sedmý sbor DŠV 18. května hlásil, že Rusové v pokrovské aglomeraci rozšiřují dělostřeleckou přítomnost a síť startovišť pro drony.