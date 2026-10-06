Telefony Xiaomi jsou levné i díky vám, aniž si to uvědomujete. Kvalitou přitom válcují Samsung i Apple

Když si koupíte Redmi A5 za necelé dva tisíce korun, nekupujete si jen telefon. Kupujete si vstupenku do ekosystému, který může na vašem používání vydělávat dlouho poté, co odejdete z prodejny. Xiaomi samo veřejně slíbilo, že čistá marže na hardwaru nikdy nepřekročí pět procent, a za rok 2024 ji podle výroční zprávy uvádělo na úrovni kolem jednoho procenta. To je číslo, u kterého by většina výrobců elektroniky jen těžko dlouhodobě fungovala. Xiaomi si ale část příjmů vytváří jinde: internetové služby jí v roce 2025 přinesly tržby přes 37 miliard jüanů (zhruba 120 miliard korun), přičemž samotná reklama v předchozím roce tvořila přes 24 miliard jüanů. Jinými slovy, nízká cena telefonu není jen otázkou výrobních nákladů. Xiaomi má příležitost vydělávat na službách a reklamě i poté, co si zařízení koupíte.
Co znamená „aniž si to uvědomujete“
Část tohoto modelu si většina lidí nemusí vůbec uvědomovat, protože mechanismus je nenápadný. Reklamy se v systémových aplikacích Xiaomi mohou zobrazovat například v prohlížeči, správci souborů, bezpečnostní aplikaci nebo obchodě s tématy. Oficiální podpora Xiaomi přitom otevřeně uvádí, že po vypnutí personalizovaných reklam se sníží jejich relevance, nikoli jejich množství. Reklamy tedy mohou zůstat, jen budou méně cílené.
Druhá rovina je datová. Podle zásad soukromí Mi Ads mohou být data uživatelů z Evropského hospodářského prostoru za určitých okolností zpracovávána i mimo něj, mimo jiné prostřednictvím společnosti Xiaomi Technologies Singapore. Xiaomi zároveň uvádí datová centra například v Singapuru a Nizozemsku. To neznamená, že data každého českého uživatele automaticky opouštějí Evropu, ale ukazuje to, že jejich zpracování nemusí být omezené pouze na území EU.
V čem Xiaomi skutečně válcuje konkurenci
Tvrzení o kvalitě je potřeba zasadit do správného rámce. Xiaomi neválcuje Samsung ani Apple v absolutním měřítku; není před nimi například v délce softwarové podpory nebo v některých aspektech softwarového prostředí. Výraznou výhodu má ale v jedné konkrétní disciplíně: v poměru výbavy a ceny u levných telefonů.
Vezměme Redmi A5. Za 1 999 Kč (verze 3/64 GB) nebo 2 399 Kč (4/128 GB) dostanete:
- 6,88″ displej s obnovovací frekvencí až 120 Hz
- baterii 5 200 mAh
- 32Mpx hlavní fotoaparát
- 3,5mm jack pro sluchátka
Nejbližší soupeř od Samsungu, Galaxy A06, se cenově pohybuje kolem 2 590 Kč, ale nabízí 60Hz HD+ displej. Kvalitnější Galaxy A16 LTE s FHD+ Super AMOLED panelem, NFC a certifikací IP54 se prodává za vyšší cenu. Za cenu jednoho A16 se tak při některých cenových akcích můžete dostat k Redmi A5 a ještě vám část peněz zůstane. Právě v tom spočívá cenová strategie Xiaomi: nabídnout za dané peníze co nejvíce hardwaru, i když to znamená kompromisy jinde.
Co za tu nízkou cenu obětujete
Samsung u Galaxy A16 LTE veřejně slibuje šest generací aktualizací operačního systému a šest let bezpečnostních záplat. Apple právě vydal iOS 26, který podporuje i iPhone 11 uvedený v roce 2019, tedy telefon starý šest let. U Redmi A5 česká produktová stránka zmiňuje „36 měsíců uživatelského softwarového zážitku“, ale neposkytuje stejně konkrétní víceletý závazek aktualizací jako Samsung.
K tomu přidejte bezpečnostní kontext. Litevské Národní centrum kybernetické bezpečnosti v roce 2021 analyzovalo Xiaomi Mi 10T s evropským firmwarem a zjistilo mimo jiné přítomnost mechanismů pro filtrování některého obsahu prostřednictvím konfiguračních souborů. Šlo o evropskou variantu telefonu, tedy model určený i pro evropský trh. Samotné toto zjištění ale neznamená, že dnešní telefony Xiaomi používají stejný mechanismus nebo že představují pro české uživatele konkrétní bezpečnostní hrozbu. Přímé varování českého NÚKIB specificky proti telefonům Xiaomi se veřejně nepodařilo dohledat.
Proč si to ostatní nemohou dovolit
Strategie „prodávej hardware s nízkou marží a vydělávej na službách“ vyžaduje obrovský objem prodaných zařízení, vlastní reklamní platformu a široký ekosystém. Xiaomi dnes nestojí jen na telefonech. Provozuje IoT produkty, internetové služby a nově také divizi chytrých elektromobilů, která v roce 2025 utržila přes 103 miliard jüanů. Telefon tak může být vstupní branou k dalším službám a produktům.
Samsung a Apple mají jinak postavený obchodní model. Významnou část příjmů vytvářejí prodejem hardwaru, služeb a dalších produktů, přičemž u některých zařízení pracují s výrazně vyššími maržemi než Xiaomi u telefonů. Neznamená to ale, že by jejich zařízení neměla žádnou formu další monetizace.
Kdy se vyplatí sáhnout po Xiaomi, a kdy ne
Redmi A5 může dávat smysl jako telefon pro dítě, seniora, záložní přístroj nebo pro kohokoli s napjatým rozpočtem, kdo chce za dané peníze co nejvíce hardwarové výbavy. Pokud ale plánujete telefon používat čtyři roky a déle, pracujete s citlivými daty nebo vám záleží na softwaru s co nejmenším množstvím reklam a předinstalovaných služeb, je potřeba při výběru zohlednit také délku podpory, přístup výrobce k soukromí a celkové softwarové prostředí.
Levný telefon Xiaomi není charita. Je to promyšlený obchodní model, ve kterém výrobce nemusí vydělávat jen při samotném prodeji zařízení, ale také na službách a reklamě během jeho používání. Jestli vám tento kompromis za nízkou pořizovací cenu stojí, záleží na tom, co od telefonu očekáváte.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman