Telefon po babičce nevyhazujte do elektroodpadu. Zapečetěný první iPhone se v aukci prodal za přes 190 tisíc dolarů

Kolik může mít telefon cenu, ukazuje už rozpětí u jednoho a téhož modelu. Použitý iPhone 2G s osmi gigabajty se na eBay prodal za 78 eur, tedy asi za dva tisíce korun. Stejný model v balení, které nikdo neotevřel, vynesl na téže platformě 26 400 dolarů, v přepočtu přes 630 tisíc korun. Uvnitř krabice je v obou případech tentýž přístroj. Rozdíl dělá neporušená originální fólie, kterou sběratelé řadí mezi vůbec nejsilnější cenové faktory.
Šedesát osm dní prodeje udělalo z jedné verze iPhonu raritu
Apple začal první iPhone prodávat 29. června 2007 ve dvou verzích. Za 499 dolarů nabízel model se čtyřmi gigabajty a za 599 dolarů model s osmi.
Levnější varianta se v nabídce dlouho neudržela. Už 5. září téhož roku Apple oznámil, že čtyřgigabajtovou verzi doprodá a dál ji vyrábět nebude. Celé prodejní okno tak trvalo zhruba 68 dní. Kusů z té doby je proto málo a ještě méně jich přežilo v původním obalu. Na specializované aukci LCG Auctions se zapečetěné čtyřgigabajtové iPhony z prvního prodeje prodávaly za 130 027 až 190 373 dolarů, tedy zhruba za tři až čtyři a půl milionu korun.
Bez fólie, ale s kompletním balením, jsou částky skromnější. Osmigigabajtový set s původní krabicí a souhlasícími výrobními čísly odešel na eBay za 999 dolarů. Při stejném kurzu, z jakého vychází přepočet 26 400 dolarů na přes 630 tisíc korun, to dělá zhruba 24 tisíc korun. Na Aukru se přitom použitý první iPhone prodal za 25 000 Kč a prodejce v inzerátu zdůrazňoval, že IMEI i výrobní čísla sedí s krabicí. U kompletních použitých kusů tedy český trh za zahraničím nezaostává. Velký odstup se otevírá až u zapečetěných kusů, kterých se v Česku objevuje méně.
Kolik dnes vynese banánová Nokia z Matrixu
Tlačítkové Nokie mají kultovní pověst, jenže jich se vyrobilo nesrovnatelně víc než prvních iPhonů, a ceny tomu odpovídají. Použitá funkční Nokia 3310 se na Aukru prodala za 399 Kč. Jiná aukce funkčního kusu s originální baterií, ale s neoriginálním krytem, stála v okamžiku, kdy ji autoři podkladu zachytili, na 896 Kč a ještě běžela. Vyměněný kryt srazí cenu i jinak zachovalého telefonu na úroveň obyčejné použité elektroniky.
V zahraničí si za stejný model řeknete o víc. Použitá 3310 se na eBay prodala zhruba za 100 dolarů a nabídky zachovalých nových kusů se pohybují kolem 200 liber. Kdo tedy má v šuplíku Nokii 3310 v dobrém stavu, u ní, na rozdíl od iPhonu, prodejem do zahraničí získá nejvíc.
Nokia 8110, zahnutý „banán“ z filmu Matrix, se na eBay nabízí za 169 eur v originálním provedení. Varianta 8110i je inzerovaná za 390 eur, i když s upozorněním, že potřebuje novou baterii. Na stejném trhu se okrajově objevují i luxusní telefony Vertu. Kompletní Vertu Ascent Ti s dokumenty a příslušenstvím se prodalo za 455 dolarů.
Sběratel nejdřív porovná IMEI na krabici s číslem v telefonu
Než telefon vyhodíte nebo vystavíte do inzerátu, ujasněte si nejdřív, co přesně máte. Rozhoduje model a varianta. Novodobá reedice nemá hodnotu originálu a u prvního iPhonu záleží i na kapacitě, protože čtyřgigabajtová verze je o třídu vzácnější než osmigigabajtová. Potom vezměte do ruky krabici, pokud se dochovala, a zkontrolujte, jestli IMEI nebo sériové číslo na ní souhlasí s číslem telefonu. Shoda dokazuje, že telefon a obal k sobě patří od začátku.
Další na řadě je fólie. Pokud je balení dosud zalepené originální fólií, telefon nerozbalujte. Dál kupující zajímá, jestli je příslušenství úplné, tedy nabíječka, sluchátka, dokumentace a originální štítky. Pak přijdou na řadu díly. Vyměněný kryt, baterie nebo displej cenu snižují, stejně jako stopy po amatérské opravě, koroze nebo nafouknutá baterie, která je zároveň bezpečnostním rizikem. Specializované aukční síně jako LCG posuzují i detaily, které by běžný prodejce nezaznamenal: ostrost rohů krabice, napnutí fólie a čistotu štítků.
Když telefon většinou těchto kontrol projde, vyplatí se dohledat ukončené prodeje stejného modelu na Aukru nebo eBay a srovnat stav. U kompletního originálu se shodnými výrobními čísly může prodej přes eBay nebo oslovení aukční síně typu LCG vynést víc než domácí inzerát.
Za osm měsíců klesla aukční cena zapečetěného iPhonu skoro o třetinu
Rada schovat starý telefon na několik let se obvykle opírá o představu, že sběratelské ceny porostou. Tři aukce zapečetěného čtyřgigabajtového iPhonu 2G ukazují opak. V červenci 2023 se prodal za 190 373 dolarů, v říjnu téhož roku za 133 435 dolarů a v březnu 2024 za 130 027 dolarů. Mezi první a poslední aukcí cena klesla o 60 346 dolarů, tedy téměř o třetinu. Z těchto tří prodejů se dá vyčíst silná poptávka na hladině přes sto třicet tisíc dolarů. Dlouhodobý růst z nich vyčíst nelze.
Obecná data o trhu s použitým zbožím na tom moc nemění. Podle zprávy eBay Recommerce Report 2025 devět z deseti dotázaných plánuje výdaje za použité zboží udržet nebo zvýšit a tento segment tvoří přes 40 % objemu obchodů na platformě. To se ale týká použitých věcí obecně, ne sběratelské elektroniky. Pro čekání mluví spíš to, že zachovalých originálů ubývá: lidé je vyhazují, rozebírají na díly nebo jim mění kryty.
Kdo se rozhodne telefon schovat, měl by se postarat hlavně o baterii. Apple doporučuje přístroj vypnout, nabít zhruba na 50 % a při skladování delším než šest měsíců ho znovu dobít na stejnou úroveň, protože plně nabitá ani úplně vybitá baterie dlouhé uložení nesnáší. Telefon patří do uzavíratelné krabice nebo skříňky v místnosti se stabilní teplotou do 32 °C, nízkou vlhkostí a bez přímého slunce. Půda, garáž ani podlaha, kde hrozí voda a škůdci, k tomu nejsou vhodné. Zapečetěný kus zůstává zalepený v originální fólii.