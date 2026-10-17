Telefon nahradí ztracený ovladač od televize zdarma: vedou k tomu tři cesty a jedna z nich má zásadní háček

Pravidlo pro začátek je jednoduché: vždy sáhněte nejdřív po oficiální aplikaci výrobce vaší televize. Samsung má SmartThings, LG svoji aplikaci ThinQ, Philips u modelů od roku 2019 aplikaci Philips Smart TV. Tyhle aplikace zachovají nejvíc funkcí, protože jsou dělané přímo na konkrétní značku. Teprve když narazíte na nepodporovaný model nebo máte televizi bez chytrých funkcí, má smysl hledat jinde.
SmartThings, ThinQ a párovací kód: celý postup má tři až pět kroků
U Samsungu stáhnete SmartThings, přihlásíte se Samsung účtem a přidáte televizi, přičemž telefon i televizor musí viset na stejné Wi-Fi. V položce „Ovládání“ se na displeji objeví virtuální ovladač s hlasitostí, kanály, přepínáním vstupů i programovým průvodcem, takže nepřicházíte o nic z běžného ovládání.
LG svoji starší aplikaci LG TV Plus začlenilo do ThinQ, takže se dnes stahuje jen jedna. Po připojení ke stejné síti vyberete televizi a potvrdíte párovací kód, který se zobrazí na obrazovce. Ovládání kopíruje Magic Remote včetně kurzoru, kolečka a hlasových příkazů, a na modelech s webOS 3.5 a novějším dokážete televizi i zapnout, z Androidu přes Bluetooth, z iPhonu přes Wi-Fi.
Philips je z téhle trojice nejrychlejší: aplikace, stejná síť, výběr televize. Majitelé zařízení s Google TV nebo Android TV mají vlastní cestu přes aplikaci Google TV, kde zvolíte připojení televize a opíšete kód z obrazovky. Funguje to stejně na Androidu jako na iPhonu a iPadu, kde se aplikace stahuje z App Store.
Infraport v Redmi 12 nebo POCO F3 oživí i televizi, která Wi-Fi nikdy neměla
Starší televize bez síťového připojení se přes aplikaci výrobce ovládat nedá, protože není co s čím párovat. Zbývá infračervený port, tedy IR blaster, který z telefonu udělá klasický ovladač vysílající stejný signál jako ten původní.
Než něco stahujete, podívejte se do specifikací svého telefonu a hledejte označení „IR blaster“ nebo „Infrared“. Mají ho typicky přístroje Xiaomi, Redmi a POCO, konkrétně třeba Redmi 12 nebo POCO F3, a obsluhuje je aplikace Mi Remote. Pak už jen namíříte telefon na televizi a vyberete značku.
Zdarma platí jen na stejné domácí síti, u LG dokonce jen na 2,4 GHz
Všechny zmíněné aplikace se stahují bez placení a v českém obchodě jsou dostupné, SmartThings i ThinQ mají uvedenou češtinu, Philips Smart TV je vedená jako bezplatná a Google TV je pro Českou republiku dostupná také. Nulová cena ale platí jen tehdy, když vaše domácnost splní podmínky.
Všechny metody postavené na Wi-Fi vyžadují, aby telefon i televize byly na téže domácí síti, u LG navíc konkrétně na síti 2,4 GHz. Hostovská Wi-Fi nebo oddělené SSID, které si dnes zřizuje čím dál víc lidí kvůli návštěvám a chytrým zásuvkám, párování rozbijí. Samsung k tomu navíc chce účet a připojení k internetu. Infračervená cesta sice síť nepotřebuje vůbec, jenže infraport většina iPhonů ani vlajkových Androidů nemá.
Kombinace staré televize bez Wi-Fi a telefonu bez infraportu znamená, že bezplatné řešení pro vás neexistuje a slib nulových nákladů se vás netýká. Pak zbývá koupit fyzický náhradní ovladač.
Psaní hesla do Netflixu je moment, kdy telefon originální ovladač překoná
Samsung ve své podpoře sám upozorňuje, že variant ovladačů existuje obrovské množství a liší se v drobnostech, takže univerzální kus z e-shopu nemusí nabídnout všechny funkce. LG zase zdůrazňuje, že je potřeba ověřit přesné číslo modelu, protože ne všechny funkce Magic Remote fungují na každé televizi. Levná náhrada za pár stokorun tak může skončit jako ovladač, kterým jen přepnete hlasitost.
Aplikace od výrobce tenhle problém řeší tím, že je psaná přímo pro danou značku a aktualizuje se. Zůstává v ní přístup k aplikacím, hlasové ovládání, sdílení obrazovky a zadávání textu klávesnicí telefonu, což je u hesel a vyhledávání na YouTube rozdíl mezi vteřinou a minutou ťukání do písmenkové mřížky na obrazovce.
Dvě omezení zůstávají. Hlasitost upravená poslepu, bez pohledu na displej, je s hmatovými tlačítky pořád rychlejší. A Philips u hraní her doporučuje sáhnout raději po fyzickém ovladači.