Telefon, na kterém nespustíte Instagram ani TikTok. Open Headunit z něj udělá zjednodušené Android Auto za stovku

Open Headunit je open-source projekt, který na telefonu nebo tabletu spustí rozhraní Android Auto přes celou obrazovku. Využívá k tomu takzvaný Self-Mode, ve kterém Android Auto běží na tomtéž zařízení, které ho zároveň zobrazuje. V beta větvi 3.5 na GitHubu navíc přibyla volba „use Open Headunit as a launcher“. Díky ní si aplikaci můžete nastavit jako launcher, tedy jako aplikaci, která nahradí domovskou obrazovku.
Seznam aplikací, které Android Auto pustí na displej, je krátký
Android Auto je prostředí navržené pro řízení, a Google do něj proto pouští jen podporované kategorie aplikací. Oficiální vývojářská dokumentace uvádí, že Android Auto blokuje spouštění nekompatibilních aktivit a intentů. Facebook, TikTok ani klasický YouTube v tomhle rozhraní tedy neotevřete.
K dispozici zůstane navigace v Google Mapách, Waze a dalších navigačních aplikacích. Fungují i Spotify, YouTube Music, Pocket Casts a desítky dalších hudebních a podcastových aplikací, takže si k práci pustíte hudbu, ale video ne. Hovory, SMS a zprávy z WhatsAppu ovládáte hlasem a přes Google Assistant nebo Gemini zvládnete i další příkazy bez rukou. Specifikace Googlu dál povoluje počasí, ovládání chytré domácnosti (IoT) a body zájmu (POI).
Open Headunit žádný vlastní seznam zakázaných aplikací nemá. Celou blokaci přebírá od Googlu.
Kolik klepnutí vás dělí od Instagramu, když vás přepadne chuť
Android už nějaké pomocníky proti rozptylování nabízí. Digitální wellbeing umí nastavit časovače aplikací, Focus mode pozastaví vybrané notifikace a Niagara Launcher přeskládá ikony do minimalistického seznamu. Všechny ale nechávají běžný Android na dosah a zpátky na Instagramu jste po pár klepnutích.
Open Headunit přebírá celé popředí obrazovky a zobrazí rozhraní Android Auto s velkými prvky a omezenou nabídkou funkcí. Aplikace nepozastavuje, k těm nepodporovaným se v tomto režimu prostě nedostanete. Na dvouhodinový blok nerušené práce je to tvrdší zásah než minimalistický launcher.
Pro návrat do běžného Androidu slouží plovoucí tlačítko Floating Launcher Overlay, které vás tam přesune jedním klepnutím. Cesta zpět je tak ještě kratší než u ostatních nástrojů a celý filtr drží jen do chvíle, kdy na to tlačítko sáhnete.
Deset klepnutí na jednu položku odemkne celý trik
Na Google Play stojí Open Headunit zhruba 100 Kč. Webový výpis uvádí 3,99 USD a korunová cena se podle regionu může lišit. Kdo nechce platit, má k dispozici bezplatné APK na GitHub Releases. Správce projektu v diskuzi na GitHubu potvrdil, že tam zůstane.
Od verze Android Auto 17.4 je pro Self-Mode potřeba ručně odemknout vývojářská nastavení. Nejdřív otevřete nastavení Android Auto a desetkrát klepnete na položku „Verze“, čímž zpřístupníte Developer Settings. Potom v nabídce pod třemi tečkami zvolíte „Start headunit server“ a běžící server ohlásí trvalá notifikace. Nakonec v Open Headunit klepnete na Self-Mode. Celé nastavení zabere pár minut.
Minimální požadavek je Android 4.1, takže poslouží i starší zařízení. Aplikace běží na telefonech i tabletech a má českou lokalizaci.
Až 4K při 60 snímcích za sekundu: proč s Open Headunit ubývá baterie
Open Headunit vyvíjí nezávislý projekt bez vazby na Google. Aplikace stojí na Headunit Serveru, vývojářském mechanismu Android Auto, který Google zamýšlel hlavně pro testování. Podle výpisu na Google Play nesbírá žádná data a nesdílí je s třetími stranami. Pořád ale jde o neoficiální způsob použití.
Aplikace zpracovává obraz Android Auto v rozlišení až 4K při 60 snímcích za sekundu. K tomu využívá Wi-Fi, GPS a službu na popředí, a to všechno spotřebu zvyšuje. Pomůže přepnutí na 720p a 30 snímků za sekundu, případně zapnutí volby „Kill on Disconnect“. Tablet připojený u stolu k nabíječce vyšší odběr nepozná, hlavnímu telefonu by ale celý pracovní den v tomto režimu znatelně vybil baterii. Nejvíc proto dává smysl záložní zařízení položené vedle klávesnice, zatímco na hlavním telefonu poslouží spíš občas.
Bezdrátový režim ani Self-Mode nefungují bez údržby. Changelog projektu ukazuje průběžné opravy opětovného připojování, směrování zvuku a Wi-Fi Direct. Nejstabilněji podle projektu funguje kabelové připojení.