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Těhotná žena řídila pod vlivem drog a s platným zákazem řízení. Vydávala se za příbuznou

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Dennívýzva
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Písečtí policisté zastavili v pátek večer v Táborské ulici mladou těhotnou ženu za volantem Renaultu. Při kontrole zjistili, že nemá doklady, vydává se za svou příbuznou a má zákaz řízení. Navíc měla pozitivní test na omamné a psychotropní látky.
Těhotná žena řídila pod vlivem drog a s platným zákazem řízení. Vydávala se za příbuznou

Těhotná žena řídila pod vlivem drog a s platným zákazem řízení. Vydávala se za příbuznou

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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