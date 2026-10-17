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Těhotná Veronika Lálová na StarDance: Místo porodnice vyrazila mezi celebrity!

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Druhý večer StarDance přinesl nejen napětí z prvního vyřazování, ale také jedno velké překvapení mezi hosty. Na sobotní přímý přenos 17. října dorazila bývalá vítězka taneční soutěže Veronika Lálová (34), která už brzy přivede na svět svého prvního potomka. A přestože má do porodu podle dřívějších informací zbývat jen několik týdnů, společenskou událost si nenechala ujít.
Veronika Lálová snad porodí ve StarDance

Veronika Lálová snad porodí ve StarDance

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 20:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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