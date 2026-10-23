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Těchto 8 věcí do pračky za žádných okolností nepatří. Jediná chyba může skončit velmi drahou škodou

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Pračka je v dnešní době běžnou součástí každé domácnosti, ale jen správná péče vám zaručí, že v ní bude sloužit dlouhá léta. Praní některých věcí by mohlo ucpat odtokovou hadici nebo poničit čerpadlo.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 05:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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