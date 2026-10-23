Těchto 8 věcí do pračky za žádných okolností nepatří. Jediná chyba může skončit velmi drahou škodou

Pračka je v dnešní době běžnou součástí každé domácnosti, ale jen správná péče vám zaručí, že v ní bude sloužit dlouhá léta. Praní některých věcí by mohlo ucpat odtokovou hadici nebo poničit čerpadlo.
Některé věci do pračky nepatří. Aby vám pračka sloužila po mnoho let a neničila se, měli byste dávat
pozor na věci, které by ji mohli rozbít. Správnou péčí o pračku se nestaráte jen o ni, ale zaručí vám, že bude i správně vyprané prádlo. Víte, které věci do pračky nikdy nedávat? Peřiny a polštáře
Peřiny, polštáře, deky a různé přikrývky do pračky nedávejte. Většinou je zmuchláte a vložíte dovnitř, tak se ovšem srazí a už nikdy nebudou tak nadýchané jako předtím.
Fotografie: Pixabay Ozdoby na oblečení
Ozdoby na oblečení, jako jsou různé třpytky a kamínky, se mohou odtrhnout nebo odlepit a dostat se do vnitřku pračky, kde by ji mohly poškodit.
Navíc horká voda rozpouští použité lepidlo, které pračce rozhodně také nesvědčí. Pogumované rohožky
Pogumované rohožky, které máte většinou v předsíni na otírání bot, do pračky také nepatří. Guma by se v pračce moha poškodit a uvolnily by se malé kousky, které by se dostaly až do čerpadla a poškodily ho.
Textil pokrytý zvířecími chlupy
I pelíšek pro pejska je občas potřeba vyprat, ale nejdříve z něj odstraňte všechny chlupy. Ty by se totiž mohly v pračce hromadit a
časem by mohly ucpat odtokovou hadici. Pokud s vámi pejsek leží na pohovce nebo v posteli, i z dek a lůžkovin je nutné chlupy nejprve odstranit. Fotografie: Pixabay Extra velký textil
V pračce by vždy mělo být prádlo umístěné tak, aby se mohlo volně točit a pohybovat v bubnu. Tím se mísí s pracím
prostředkem, který se tak dostane do všech částí textilu a krásně ho vypere. Pokud ovšem do pračky vložíte velké deky nebo moc prádla, nebude výsledek praní nikdy ideální.
Polštáře z paměťové pěny
Polštáře z paměťové pěny svojí strukturou připomínají houbu. Na stejném principu i fungují, absorbují do sebe vodu a
při ždímání se mohou začít rozpadat. Proto je lepší je nedávat do pračky, ale vždy vyčistit jen místo, které je znečištěné. Mince
Plné kapsy mincí, to zná téměř každý z nás. Tyto malé předměty ale v pračce rozhodně uvnitř kapsy nezůstanou, a proto je nutné
před vložením kalhot do pračky zkontrolovat kapsy a vyndat jejich obsah. Malé mince a jiné předměty sice skončí většinou ve filtru, ale cestou by mohli poškodit vnitřní části pračky nebo odtokovou hadici. Přírodní tkaniny
Přírodní tkaniny pračku neponičí, ale nejsou vhodné ke strojnímu čištění. Pračka má při ždímání vysoké
otáčky, které by tkaniny nenávratně poničily. Tyto přírodní tkaniny jsou většinou velmi jemné a křehké, a proto do pračky opravdu nepatří. Fotografie: Pexels
Předcházejte poškození pračky, správným používáním a péčí. Oprava pračky je náročná a nákladná. Někdy už není možné pračku opravit, a tak musíte pořídit novou. Každá pračka má
dané váhové množství prádla, které je schopná vyprat. Nikdy ho nepřekračujte, přístroj se tím zbytečně ničí. V tomto případě je lepší rozdělit prádlo na dvě várky, nebo vyprat jen větší část a něco nechat na příště.
Zdroj: Goodhousekeeping
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8 věcí, které byste nikdy neměli prát v pračce. Mohou vás vyjít hodně draho appeared first on BydlímeÚtulně.cz.