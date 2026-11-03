Tchyně si myslela, že jsem upekla obyčejnou bábovku. Po rozkrojení na ni čekalo sladké překvapení uvnitř – recept chtěla okamžitě

Když se v neděli odpoledne uvaří káva a na stůl se položí talíř s domácí bábovkou, málokdo odolá alespoň jednomu plátku. Vláčná bábovka s kokosovou náplní je trochu jiná než klasická mramorová, na kterou jsme zvyklí z kuchyní našich babiček. Tmavé kakaové těsto ukrývá sladkou kokosovou vrstvu s kondenzovaným mlékem, takže každé zakrojení přinese malé překvapení. A právě takové moučníky mají své kouzlo.
Bábovka má ve středoevropské kuchyni dlouhou tradici a v českých domácnostech patří k oblíbeným moučníkům už po generace. Pekla se při nedělních návštěvách, rodinných oslavách i ve chvílích, kdy bylo potřeba připravit něco sladkého z běžných surovin. Typický prstencový tvar vzniká díky speciální formě s otvorem uprostřed, který pomáhá těstu při pečení prohřívat se rovnoměrněji. Každá rodina má přitom svou oblíbenou variantu, od třené a kynuté až po mramorovou, tvarohovou nebo kakaovou.
Kokosová náplň je v této bábovce příjemným překvapením, které z obyčejného domácího moučníku udělá něco trochu slavnostnějšího. Možná právě proto stojí za to občas opustit osvědčenou mramorovou klasiku a vyzkoušet novou kombinaci.
Bábovku podávejte nakrájenou na plátky ke kávě, čaji nebo sklenici mléka. Díky kokosové náplni je sladší a sytější, proto jí sluší jednoduché servírování bez těžkých polev. Pokud chcete chuť trochu obměnit, přidejte do kokosové směsi špetku vanilky nebo jemně nastrouhanou citronovou kůru, která sladkost příjemně osvěží. Milovníci čokolády mohou do kakaového těsta přimíchat trochu nasekané hořké čokolády. Bábovku nechte před vyklopením dostatečně vychladnout a krájejte ji až po úplném zchladnutí, aby kokosová náplň zůstala pěkně viditelná a jednotlivé plátky držely tvar.
Kondenzované mléko nalijte do menšího hrnce a přidejte máslo a strouhaný kokos. Směs zahřívejte na mírném plameni za stálého míchání, dokud nezačne houstnout a nebude se lepit ke dnu hrnce. Poté ji přendejte do misky, zakryjte potravinářskou fólií a nechte úplně vychladnout.
Troubu předehřejte na 180 °C a bábovkovou formu důkladně vymažte máslem nebo tukem a vysypte hladkou moukou. Vejce rozklepněte do větší mísy, přidejte cukr, špetku soli a olej. Ručním šlehačem směs šlehejte přibližně 2 minuty, dokud se suroviny nespojí a směs lehce nezpění.
Do vaječné směsi postupně přidejte mouku a kakao a promíchejte, aby v těstě nezůstaly suché hrudky. Přilijte smetanu a krátce promíchejte, dokud nebude těsto hladké. Nakonec přisypte kypřicí prášek do pečiva a zlehka ho zapracujte, aby těsto zůstalo nadýchané.
Přibližně polovinu kakaového těsta nalijte do připravené formy a rovnoměrně ho rozprostřete. Na těsto po lžících rozdělte vychladlou kokosovou náplň, ale snažte se ji nedávat přímo ke stěnám formy. Navrch přidejte zbytek kakaového těsta tak, aby byla náplň co nejvíce zakrytá.
Formu vložte do předehřáté trouby a bábovku pečte při 180 °C přibližně 40–50 minut. Po 40 minutách zkontrolujte propečení špejlí zapíchnutou do části s těstem. Pokud na ní ulpívá syrové těsto, pokračujte v pečení a kontrolu za několik minut zopakujte. Po upečení nechte bábovku ve formě alespoň 15–20 minut odpočinout, aby se při vyklápění nerozpadla.
Bábovku opatrně vyklopte na mřížku nebo servírovací talíř a nechte ji úplně vychladnout. Při krájení použijte ostrý nůž, aby vynikla kokosová náplň uvnitř kakaového těsta. Podávejte ji samotnou ke kávě nebo čaji, případně ji lehce pocukrujte.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová