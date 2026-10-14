Tchyně se nabídla, že nám bude hlídat dceru. Pak jsem našla její zápisník

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Tchyně se nabídla, že nám bude hlídat dceru. Pak jsem našla její zápisníkPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Když tchyně nabídla Lucii pravidelné hlídání čtyřleté dcery, považovala to za velkou pomoc. Nemusela složitě řešit vyzvedávání ze školky a její dcera mohla trávit více času s babičkou. Po několika měsících však Lucie náhodou objevila zápisník, do kterého si tchyně zapisovala její údajné výchovné chyby. Poznámky o jídle, oblečení i večerce navíc nezůstávaly jen v sešitě. Babička je pravidelně ukazovala svému synovi a snažila se ho přesvědčit, že jeho žena není dost dobrá matka.
Tchyně se nabídla, že nám bude hlídat dceru. Pak jsem našla její zápisníkZdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 14.10.2026 08:55
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