Tchyně přinesla na rodinnou sešlost místo chlebíčků domácí sulc. Všichni se po něm mohli utlouct – recept jsem si ihned zapsala
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Tchyně přinesla na rodinnou sešlost místo chlebíčků domácí sulc. Všichni se po něm mohli utlouct – recept jsem si ihned zapsala
Článek byl publikován 27.11.2026 05:56
Než rozehřejete pánev, připravte si k těmhle palačinkám pár lžic zakysané smetany a kousek uzeného lososa....
Až budete chystat svačinu na výlet, přibalte pár slaných buchet se šunkou a sýrem. Chutnají i studené a...
Vánoční pečení má své malé poklady, které stojí za trochu trpělivosti. Tento moučník odmění každého, kdo mu...
Sváteční nadílka se neobejde bez pořádného čerta z kynutého těsta. Jde o sladké pečivo, které je nadýchané,...
Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...Všechny články tohoto autora →
- Ze starší vánočky připravíte výbornou snídani: Stačí vajíčko a voňavý skořicový cukr
- Dršťková polévka jako od zkušeného hospodského kuchaře: Výrazná chuť, která se neomrzí
- Kvíz o zelenině v receptech: 10 otázek ukáže, kdo má v kuchyni potřebné zkušenosti
- Podrážděné hrdlo a nepříjemný kašel? Seznamte se se slézem maurským a jeho tradičním využitím na léčivý čaj