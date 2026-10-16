Tchyně nevěřila, že tyhle řízky smažím bez strouhanky. Na nedělním obědě zmizely první a recept jsem jí musela napsat na papírek

Řízek v trojobalu patří k nedělnímu obědu stejně samozřejmě jako polévka na začátku. Když jsem tchyni oznámila, že tentokrát budou řízky bez strouhanky, tvářila se dost nedůvěřivě a čekala, že se obal na pánvi rozpadne. Maso ale místo strouhanky zahalila vrstva, která po usmažení zezlátla, křupala a voněla česnekem s majoránkou. Mísa s řízky se vyprázdnila jako první a u kávy ode mě tchyně chtěla recept, který jsem jí nakonec musela napsat na papírek.
Bramborák jako kabát pro maso
Tajemství spočívá v obyčejném bramborákovém těstě. Naklepaný plátek se do něj zabalí podobně jako do strouhanky a smaží se v tuku. Většina lidí zná bramborák jako placku, která jde z pánve rovnou na talíř. Stejné těsto se dá použít i jako obal na maso.
Pro tenhle recept se hodí hlavně kuřecí stehna bez kosti. Vznikne jídlo, které v jednom soustu spojuje dvě české klasiky.
Přečtěte si také: Žádný Jar ani Pur. Odborníci vyhlásili nejlepší prostředek na nádobí v ČR Bez strouhanky se smaží i jinde
Řízky bez strouhanky mají své místo i v klasické evropské kuchyni. Příkladem je pařížský řízek, varianta z francouzské kuchyně, u které se plátek masa jen obalí v mouce a namočí v rozšlehaném vejci. Smaží se na přepuštěném másle nebo sádle, dokud nedostane zlatou barvu.
Bramboráková verze jde dál a maso po mouce obalí hustým těstem ze strouhaných brambor, do kterého se vejce zamíchá. Obal je díky tomu silnější, sytější a má výraznější chuť.
Co si připravit
Na papírek pro tchyni stačil krátký seznam surovin, které seženete v každém supermarketu:
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Těsto drží pohromadě díky škrobu. Nejlépe proto poslouží moučné brambory varného typu C, které ho mají nejvíc. Pevné salátové brambory typu A se do tohoto těsta nehodí.
Ze strouhaných brambor se rychle uvolňuje tekutina a té se musíte zbavit. Vymačkejte je po hrstech v dlaních, nebo je vložte do cedníku a pořádně přitlačte. Čím víc vody v hmotě zůstane, tím víc mouky bude pak těsto potřebovat. Proti tmavnutí pomůže zalít vymačkané brambory trochou horkého mléka, obal pak z pánve vyjde světle zlatý.
Přečtěte si také: Ani cukr, ani skořice. Jablečný štrúdl bude šťavnatý jako z vídeňské kavárny, když do náplně přidáte 1 věc Moučné brambory a důkladně vymačkaná tekutina rozhodují o tom, jak dobře bramborové těsto drží na mase. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Česnek, majoránka a mouka po lžících
Česká podoba bramboráku je známá výraznou chutí česneku a majoránky, takže by neměly chybět ani v obalu na řízky. Přidejte vejce a nakonec mouku. Tu přisypávejte postupně a těsto průběžně míchejte, protože málo mouky způsobí, že se rozpadá, a s přebytkem z něj bude tuhá hmota.
Bramborák má mimochodem nejméně 32 krajových názvů. Na Plzeňsku se mu říká vošouch.
Obalení ve dvou krocích
Stehna nejprve roztepejte paličkou a natřete je česnekem z lisu. Pak je v misce zalijte podmáslím a uložte do lednice, ideálně už večer před obědem. Nejvíc času tak zabere čekání, samotná práce u linky je potom rychlá. Druhý den maso z podmáslí vytáhněte, otřete dosucha papírovou utěrkou a dochuťte solí a pepřem.
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Pak přijde samotné obalení:
Řízek otočte v hladké mouce. Hned ho ponořte do bramborákového těsta, aby ho zakrylo ze všech stran. Těsto má být o něco hustší než na běžné bramboráky. Každý obalený kus pokládejte do pánve okamžitě, na prkénku by bramborová vrstva brzy navlhla. Smažení s rozumem
Smažit můžete na sádle i na oleji, hlavně ho nechte pořádně rozpálit ještě před prvním řízkem. Ve vlažném tuku by ho bramborová vrstva jen nasávala. Jakmile se spodní strana zatáhne, ztlumte plotýnku a dejte masu čas, aby se v klidu propeklo až do středu. Obal z brambor je silnější než strouhanka, a proto potřebuje na pánvi o něco víc trpělivosti.
Smažte po menších várkách, aby měly řízky kolem sebe místo a teplota tuku zbytečně neklesala. Usmažené kusy přesuňte na talíř vyložený kuchyňským papírem, který vsákne přebytečný tuk, a se servírováním neotálejte, křupavost obalu totiž vydrží jen krátce.
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Zdroje: https://forbes.cz/mekky-uvnitr-krupavy-zvenci-jak-na-ten-nejlepsi-bramborak/, https://www.denik.cz/gastronomie/bramborak-recept/, https://cnn.iprima.cz/bramborak-jako-klasika-ceske-kuchyne-jak-se-pripravuje-v-plzni-kde-mu-rikaji-vosouch-465975, https://english.radio.cz/node/8688281, https://en.wikipedia.org/wiki/Pariser_schnitzel, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-neni-rizek-jako-rizek-kouzlit-lze-i-s-trojobalem-168783, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-oblibeny-trojobal-a-rizky-na-nekolik-zpusobu-40028699