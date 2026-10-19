Tchyně nevěřila, že tyhle lívance dělám bez mléka. Na snídani zmizely první a recept jsem jí musela nadiktovat do telefonu

Když u nás tchyně zůstala přes víkend, chystala jsem v neděli ráno lívance. Mléko v lednici zrovna došlo, a tak jsem těsto zadělala jinak než obvykle. Tchyně ochutnala první kus a hned se ptala, kolik mléka do těsta dávám. Na odpověď, že ani kapku, mi nechtěla věřit. Lívance ze stolu zmizely jako první, dřív než pečivo i ovoce, a recept jsem jí ještě před odjezdem musela nadiktovat do telefonu.
Tajemství se skrývá v lahvi, kterou má v lednici nebo ve spíži skoro každá domácnost. Stačí jedna nenápadná záměna a lívance vyjdou jemnější a vyšší, takže se u stolu pak řeší hlavně to, kdo si vezme poslední kus.
Perlivá voda těsto sama nakypří
Místo mléka stačí do těsta nalít obyčejnou perlivou vodu, tedy sodovku. Zastane jeho práci a těsto se sodovkou vyjde na pánvi lehčí a nadýchanější, takže mléko v něm nikomu chybět nebude.
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Za všechno mohou bublinky oxidu uhličitého. Při míchání se rozptýlí v celém těstě a na horké pánvi se zvětší, takže uvnitř lívance zůstanou drobné dutinky. Prášek do pečiva dělá v podstatě totéž, jen si plyn vyrábí sám, jakmile zvlhne a dostane se do tepla. Když se obojí sejde v jedné míse, těsto dostane dvojitou dávku kypření.
Hovorově se perlivé vodě často říká minerálka, ale přírodní minerální vody se od obyčejné sycené vody liší obsahem minerálních látek. Na lívance se hodí běžná sodovka bez příchuti, která chuť těsta nijak nepoznamená.
Recept na rodinnou snídani
Babičky lívance kypřily droždím a těsto nechávaly nejdřív v klidu nakynout. S práškem do pečiva čekání odpadá a lívance můžou na pánev hned po zamíchání.
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Jako základ poslouží nekynutý recept, který zveřejnil web Cooky.cz. Mléko v něm stačí vyměnit za sodovku. Na celé těsto vystačí jediná větší mísa, do které nasypete suché suroviny:
zhruba 350 gramů hladké mouky, tři lžíce cukru, sáček vanilkového cukru, sáček prášku do pečiva, špetku soli.
K suché směsi pak přijdou dvě vejce a dvě lžíce oleje.
Sodovka přichází na řadu až nakonec
Perlivé vody bude potřeba asi 300 mililitrů, tedy tolik, kolik by recept jinak chtěl mléka. Do mísy ji lijte po menších dávkách. Láhev otevřete až ve chvíli, kdy ji opravdu potřebujete, ať v ní zůstane co nejvíc bublinek.
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Těsto promíchejte jen dohladka. Kdo ho šlehá dlouho a zuřivě, vyžene z něj bublinky dřív, než se dostane na pánev. Ze stejného důvodu je lepší péct hned a nenechávat mísu stát.
Hustota rozhoduje o úspěchu
Oproti palačinkám potřebují lívance hmotu výrazně hutnější, která ze lžíce sklouzne až po chvilce. Řídká hmota se na pánvi roztáhne do plochých koleček, která nemají kam vyrůst. Takové těsto zahustíte moukou přidávanou po lžících. Příliš tuhou hmotu zase povolí pár doušků sodovky.
Pánev rozehřejte na střední teplotu a jen ji lehce potřete olejem. Lívance je čas otočit tehdy, když horní stranu poseje spousta drobných bublinek a kraje už drží tvar. Druhá strana potřebuje už jen chvilku, aby zezlátla.
Přečtěte si také: Kolik si ve Švýcarsku vydělá kuchařka v domově důchodců? České kuchařky nebudou věřit vlastním očím Hutné těsto a otočení ve správnou chvíli rozhodují o tom, jestli lívance na pánvi vyrostou do výšky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
První kus berte jako zkoušku. Ochutnáte ho a podle něj doladíte hustotu nebo sladkost dřív, než upečete celou dávku. Kdo peče pro celou rodinu, ať hotové kusy přikryje, jinak první várka vystydne, ještě než přijde na řadu poslední. K hotovým lívancům se hodí lesní ovoce, med nebo skořicový cukr.
Když sodovka v lednici chybí
Těsto bez mléka se dá zadělat i jinak. Dobře poslouží rostlinné nápoje, třeba sójový nebo ovesný. Ovesný nápoj chutná jen jemně, takže lívancům svou chuť nevnutí, a v těstě funguje podobně jako mléko.
Komu nevadí mléčné výrobky a doma mu došlo jen mléko, ten může sáhnout po podmáslí nebo jiném zakysaném nápoji, který zrovna najde v lednici.
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V nouzi se dá použít i voda z kohoutku. Lívance s ní vyjdou o něco hutnější než se sodovkou, takže když máte na výběr, sáhněte raději po lahvi s bublinkami. Přehledně to shrnuje tabulka níže.
Náhrada mléka Kdy po ní sáhnout Co je dobré vědět Perlivá voda (sodovka) Když máte na výběr Těsto vyjde lehčí a nadýchanější, stačí obyčejná sodovka bez příchuti Rostlinný nápoj (sójový, ovesný) Když sodovka chybí Ovesný chutná jen jemně a lívancům svou chuť nevnutí, v těstě funguje podobně jako mléko Podmáslí nebo jiný zakysaný nápoj Když vám nevadí mléčné výrobky a došlo jen mléko Poslouží to, co zrovna zbylo v lednici Voda z kohoutku Když doma není nic z výše uvedeného Lívance vyjdou o něco hutnější než se sodovkou
Zdroje: https://www.foodrepublic.com/1325463/tips-fluffier-baked-goods-sparkling-water/, https://cooky.cz/rychle-livance-pro-celou-rodinu-bez-kynuti-bez-stresu-a-s-chuti-poctive-snidane/, https://www.bydlimekvalitne.cz/jak-na-dokonale-livance-zkuste-trik-se-sodovkou-nezapomente-na-sul, https://www.mimibazar.cz/clanek/948/triky-s-perlivou-vodou, https://www.denik.cz/zdravy-zivot/ovesne-mleko.html, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-pripravit-livance-bez-mleka-rady-a-tipy/