Tchyně nevěřila, že tuhle svíčkovou dělám bez smetany. Na neděli zmizela první a recept chtěla celá rodina

Nedělní oběd, na talíři knedlíky a u stolu tchyně, která o svíčkové ví úplně všechno. Ochutnala, chvíli mlčela a pak se zeptala, kolik smetany jsem do omáčky dala. Když slyšela, že ani kapku, nejdřív nevěřila a potom si řekla o přídavek. Takový okamžik může zažít každý, kdo omáčku jednou uvaří po svém.
Krémovou omáčku dělá zelenina
Základem svíčkové omáčky je kořenová zelenina, kterou po uvaření rozmixujete nebo propasírujete. Smetana se přidává až na konec, aby chuť dotáhla a zjemnila. Nahradit ji jde jogurtem nebo mlékem. Obejdete se i bez nich, jen omáčka bude chuťově výraznější, protože jemnost a tlumení kyselosti, které dodává smetana, zelenina nenahradí.
Když je kořenové zeleniny v hrnci dost, omáčku zahustí její vláknina. Mouka ani jíška pak nejsou potřeba. Odpadne i starost s jíškou, kterou je nutné důkladně provařit, jinak po ní v omáčce zůstane moučná pachuť.
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Jednotný recept na svíčkovou neexistuje. Kolik domácností, tolik verzí svíčkové, a za tu správnou většina lidí považuje tu, kterou zná z dětství. Přesvědčit někoho, kdo má tu chuť v paměti, proto chce trochu odvahy.
Čtyři druhy zeleniny stejným dílem
Do hrnce dejte vyrovnaný podíl těchto druhů:
celer, cibule, mrkev, petržel.
Častou chybou je přidat víc mrkve, protože je levná. Omáčka pak bude přeslazená.
Nakrájenou zeleninu opékejte pomalu na tuku, dokud nezezlátne a lehce nezkaramelizuje. Získá tím nasládlou chuť a omáčce dodá barvu. Po připálených kouscích by ale omáčka zhořkla, proto zeleninu často promíchejte a nespěchejte.
Přečtěte si také: Máte ve spíži tyhle sklenice na zavařování z ČSSR? Nevyhazujte je, sběratelé je skupují po kusech Vyrovnaný poměr celeru, cibule, mrkve a petržele hlídá, aby omáčka bez smetany nebyla přeslazená. Ilustrační foto. Zdroj: Cedric Heinrich / Pexels. Hladkost dodá jemné síto
Až je maso se zeleninou podušené do měkka, maso vyndejte a ze šťávy vylovte bobkový list a kuličky pepře a nového koření. Teprve potom zeleninu se šťávou rozmixujte ponorným mixérem. Mixér ale v omáčce nechá drobná vlákna a opravdu hebkou ji udělá až jemné síto, přes které ji ještě protlačíte.
Nejlépe to jde po menších dávkách s pomocí vařečky nebo stěrky. Vlákna, která zůstanou v sítu, vyhoďte. Odměnou je sametová omáčka bez jediné hrudky.
Jogurt bez hrudek
Kdo chce omáčku ještě zjemnit, může sáhnout po bílém jogurtu. V teple se ale snadno srazí: má hodně bílkovin, které jsou kvůli kyselině mléčné citlivé, a tuku, který je ve smetaně od sebe odděluje, jen pár procent, takže je teplo rychle slepí do hrudek.
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Smetana ke šlehání, která se do svíčkové obvykle dává, má 33 % tuku, zakysaná smetana 18 až 20 % a bílý jogurt zhruba 3 až 4 %. Podle našeho přibližného výpočtu je ve 200 g smetany asi 66 g tuku a ve 200 g jogurtu s 3 % tuku jen asi 6 g, tedy zhruba jedenáctkrát méně. Omáčka s jogurtem je proto lehčí.
Jak rychle se jogurt umí srazit, ukázal pokus americké testovací kuchyně America’s Test Kitchen. Plnotučný jogurt i zakysaná smetana se ve vodě zahřáté na 85 °C srazily během 10 sekund. Hrudkám zabráníte takto:
Do jogurtu rozmíchejte trochu škrobu, protože škrob brání bílkovinám, aby se shlukovaly. Hotovou omáčku stáhněte z plotny a nechte ji mírně zchladnout. Do misky se studeným jogurtem přimíchávejte po troškách teplou omáčku. Teprve pak jogurt vmíchejte do hrnce a omáčku už nevařte. Dochuťte po troškách a nechte odležet Přečtěte si také: Tohle nikdy nedávejte do lednice. Většina Čechů to dělá a nechápe, proč to rychle ztratí chuť
Ve smetanové verzi kyselost octa tlumí mléčný tuk. Když smetanu vynecháte, ocet vynikne víc, proto ho přidávejte po troškách a mezitím ochutnávejte.
Svíčková uvařená den předem chutná lépe, protože se chutě masa a omáčky stihnou propojit. Jogurt v tom případě vmíchejte až druhý den po ohřátí. Když vám omáčka s jogurtem zbude, ohřívejte ji jen mírně, protože kysané mléčné výrobky se mohou srazit i při dalším ohřevu.
Na talíř se ke svíčkové tradičně dává plátek citronu se šlehačkou a brusinkami, aby si každý mohl omáčku dosladit nebo dokyselit podle sebe. Šlehačku klidně vynechte. Citron s brusinkami na dochucení stačí a smetana se tak na stůl nedostane ani oklikou.
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Zdroje: https://forbes.cz/poctiva-svickova-pro-nepoctive-kuchare-kde-si-ulehcit-praci-kde-uz-nesvindlovat/, https://www.rohlik.cz/tema/jak-na-svickovou-na-smetane, https://cs.wikipedia.org/wiki/Svíčková_na_smetaně, https://english.radio.cz/node/8757715, https://www.kucharkaprodceru.cz/wp-content/uploads/2025/01/Svickova-Hovory-s-reznikem.pdf, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-jak-pripravit-nezapomenutelnou-svickovou-na-smetane-61350, https://www.ricardocuisine.com/en/articles/food-chemistry/208-cooking-with-yogurt, https://www.americastestkitchen.com/cooksillustrated/how_tos/6302-cutting-out-curdling-in-cultured-dairy, https://www.tastingtable.com/1750151/avoid-cooking-nonfat-greek-yogurt, https://tastingtable.com/1474292/simple-way-stabilize-yogurt-hot-soup, https://www.rohlik.cz/1321969-mlekarna-valmez-bily-jogurt-z-valasska-3, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-nejoblibenejsi-ceska-omacka-co-vsechno-vime-a-nevime-o-svickove-224969