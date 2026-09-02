Tchyně nevěřila, že tenhle závin peču bez mouky. Na návštěvě zmizel do večera a recept po mně chtěla celá rodina

Závin, do kterého nepřijde ani lžíce mouky, zní jako protimluv. Moje tchyně mi ho nevěřila, dokud si sama neukrojila. Přinesla jsem ho na návštěvu, do večera byl talíř prázdný a recept po mně chtěla celá rodina. Vláčný plát, sladká náplň a vůně skořice po celé kuchyni totiž vypadají úplně stejně jako u klasického štrúdlu. Rozdíl se pozná až ve chvíli, kdy prozradíte, z čeho je vlastně těsto.
Jak může závin držet pohromadě bez mouky
Mouka v těstě zvládá dvě věci. Dává mu strukturu a zároveň drží vlhkost. Obojí umí zastat i suroviny, které máte běžně doma. Nejčastěji se sáhne po mletých ořeších nebo mandlích. Když je vmícháte do vyšlehaných bílků, vznikne pružný plát, který se dá srolovat úplně stejně jako běžné těsto.
Druhá cesta vede přes ovesné vločky. Stačí je rozemlít najemno a v těstě se chovají podobně jako mouka. Bílkovin a vlákniny v nich navíc najdete víc než v pšeničné mouce, takže moučník po nich líp zasytí. Kdo hlídá sacharidy, může místo obojího použít rozetřenou směs z mozzarelly a vajec, která po upečení připomíná tenký plát na svinování.
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Základ je jednodušší, než byste čekali. Postupujte takto:
Bílky z několika vajec vyšlehejte se špetkou soli do pevného sněhu a postupně do nich zašlehejte cukr. Do sněhu pak po částech jemně zapracujte namleté ořechy; pro jemnější chuť nahraďte díl ořechů mletými mandlemi. Hmotu rozprostřete na plech vyložený papírem do trochu silnější vrstvy; při pečení klesne, takže z tenkého nástřiku by plát nedržel. Pečte krátce, zhruba osm až deset minut při 200 stupních, dokud plát nezezlátne. Horký plát vyklopte na pocukrovaný papír, volně ho i s papírem stočte a nechte vychladnout.
Právě stočení zatepla je ten nejdůležitější trik. Teplé těsto si zapamatuje tvar a po vychladnutí nepraská, když ho znovu rozvinete a naplníte.
Když chcete lehčí a ovocnou verzi
Ne každý má rád těžké ořechové moučníky. Ovocná varianta z ovesných vloček je vzdušnější a hodí se i na všední den. Dvě jablka rozvaříte se skořicí a rozmixujete na kaši, kterou zamícháte do vloček s vejci a troškou kypřicího prášku. Těsto přijde do formy a peče se déle, zhruba dvacet minut při 180 stupních.
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Tahle verze snese spoustu obměn. Místo jablek se hodí i borůvky nebo rozmačkaný banán. Kdo chce méně cukru, osladí radši javorovým sirupem. Kdo se vyhýbá lepku, sáhne po mletých ořeších nebo certifikovaných bezlepkových vločkách a má moučník, u kterého nemusí řešit složení.
Náplň rozhoduje o výsledku
Samotný plát je spíš neutrální, chuť závinu dodá až náplň. Vychladlou roládu opatrně rozviňte a potřete. U ořechové varianty sedne našlehaná smetana s hrstkou nasekaných pražených lískových oříšků a lžící kakaové pomazánky. Kdo má rád klasiku, rozetře po plátu jablka podušená se skořicí a hrstku rozinek.
O výsledné chuti závinu rozhoduje náplň – u ořechové varianty se osvědčí našlehaná smetana. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Osvědčené jsou i další kombinace:
tvaroh promíchaný s citronovou kůrou, povidla se sekanými vlašskými ořechy, meruňková marmeláda s mandlovými lupínky. Přečtěte si také: Kdo měl za ČSSR tuhle láhev, byl na chatě hvězda. Dnes ji sběratelé vykupují i za 5 000 Kč
Náplň rozetřete v tenké vrstvě a plát znovu pevně stočte, ať se při krájení nerozpadá.
Proč si ho oblíbí celá rodina
Závin bez mouky stojí na chytrém využití surovin, které pekaři znají odjakživa. Přesto na návštěvě působí jako malá senzace. Je vláčný, drží tvar a chutná plně po ořeších nebo jablkách.
Příjemný bonus je, že bývá lehčí a stravitelnější než klasický štrúdl z listového nebo taženého těsta. Když k tomu přidáte, že si na něm pochutná i někdo, kdo se pšeničné mouce vyhýbá, není divu, že zmizí z talíře dřív, než stačíte uvařit kávu. A recept po vás budou chtít ještě dřív, než se rozejdou domů.
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Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/rychly-jablecny-kolac-30000131.html, https://www.prozeny.cz/clanek/kolac-z-ovesnych-vlocek-s-orechy-a-jablky-75268, https://www.jidelniplan.cz/recepty/orechovy-zavin-bez-mouky-a-cukru, https://restarthubnuti.cz/orechovy-zavin-bez-mouky-a-cukru/, https://vikendovepeceni.cz/2017/02/orechova-rolada-se-slehackou-bez-mouky/