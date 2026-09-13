Tchyně nevěřila, že tenhle tvarohový koláč dělám bez droždí. Na oslavě zmizel první a recept po mně chtěla celá rodina

Na rodinné oslavy se u nás odjakživa peče kynutý tvarohový koláč. Tchyně proto nechtěla věřit, že ten můj vznikl úplně bez droždí. Na stole přitom zmizel jako první a o recept si pak řekla celá rodina. Droždí a půl dopoledne kynutí tu nahradí prášek do pečiva a pořádně vyšlehaná vejce. Koláč i tak vyjde vláčný, nadýchaný a druhý den je skoro lepší než čerstvý.
Proč koláč droždí vůbec nepotřebuje
Droždí je živá kultura a těsto nadýchá tím, že kvasinky během kynutí produkují oxid uhličitý. Kypřicí prášek pracuje jinak a celou práci zvládne až v troubě.
Prášek do pečiva v sobě má jedlou sodu a okyselující složku, které v horku zareagují a uvolní oxid uhličitý. Jeho bublinky pak koláč nadzvednou a nadýchají, takže nemusíte nic nechávat kynout.
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Rozdíl mezi oběma způsoby kypření shrnuje následující tabulka:
Droždí Prášek do pečiva Jak funguje živá kultura, kvasinky produkují oxid uhličitý jedlá soda a okyselující složka reagují v horku Kdy nadýchá těsto během kynutí až v troubě Kynutí potřebuje čas, teplo a klid není potřeba Zpracování těsto se nechává vzejít prosít s moukou a zamíchat rovnou do těsta Vzduch vyšlehaný do vajec udělá půlku práce
Kypřidlo není jediné, co koláč nadzvedne. Hodně vzduchu do těsta dostanete i tím, že vejce s cukrem pořádně vyšleháte do světlé pěny. Ta drobná bublinková struktura pomůže koláči nakynout a zajistí, že se po vytažení z trouby nesrazí.
Přečtěte si také: Kašlu na kupované koření. Namíchala jsem si směs na celý rok a vyšla mě na necelých 400 korun Vzduch vyšlehaný do vajec s cukrem koláč nadzvedne a pomůže mu, aby se po upečení nesrazil. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pokud byste prášek do pečiva zrovna neměli doma, pomůže klasická cukrářská záchrana. Bílky oddělené od žloutků vyšlehejte na pevný sníh a ten vmíchejte opatrně až úplně nakonec, aby z něj vzduch nevyprchal. I samotný sníh dokáže lité těsto nadzvednout, když kypřidlo chybí.
Tvaroh patří do těsta pokud možno suchý
Nejčastější důvod, proč tvarohový koláč zvodnatí a nedrží tvar, je přebytečná syrovátka. Tvaroh proto před pečením nechte okapat, případně ho lehce vymačkejte přes plátýnko. Voda, která se na něm objeví, do těsta nepatří.
Vyplatí se také nechat suroviny předem vytemperovat na pokojovou teplotu. Vejce, tvaroh i máslo se pak spojí do hladké krémové hmoty. Studený tvaroh z lednice se hůř zpracovává a zůstanou v něm hrudky.
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Na formu o průměru zhruba 24 cm budete potřebovat:
500 g tučného tvarohu (nejlépe v kostce) 3 vejce 150 g krupicového cukru 1 vanilkový cukr 180 g hladké mouky 1 balíček prášku do pečiva 100 g rozpuštěného vlažného másla 150 ml zakysané smetany nebo bílého jogurtu kůra z poloviny citronu špetka soli
Postup je jednoduchý:
Troubu předehřejte na 180 °C a formu vymažte máslem a vysypte moukou. Vejce s oběma druhy cukru vyšlehejte do světlé nadýchané pěny. Přidejte okapaný tvaroh, zakysanou smetanu a citronovou kůru a vše promíchejte do hladka. Mouku prosejte s práškem do pečiva a solí a postupně ji vmíchejte do tvarohové hmoty. Úplně nakonec vmíchejte vlažné rozpuštěné máslo. Postará se o vláčnou střídku a hezky dozlatova zbarvený povrch. Těsto nalijte do formy, uhlaďte a pečte přibližně 50 minut, dokud špejle nevyjde suchá. Aby koláč po vytažení z trouby nespadl
Po vypnutí trouby nespěchejte. Dvířka jen mírně pootevřete a koláč v troubě nechte ještě chvíli stát, než ho přendáte na linku. Když ho vytáhnete z rozpáleného vnitřku rovnou do chladné kuchyně, tvarohová hmota si ráda sedne a ztratí výšku.
Přečtěte si také: Prababičky to věděly. 1 lžička navíc do vody a rýže se vám nikdy nerozvaří na kaši Chvíle v troubě s pootevřenými dvířky ochrání tvarohový koláč před prudkou změnou teploty, takže si nesedne a udrží výšku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Krájet a vyklápět zkoušejte až úplně vychladlý koláč. Dokud je teplý, drží pohromadě jen zčásti a při každém pohybu se snadno natrhne. Po vychladnutí náplň zpevní a plátky vám vyjdou hezky čisté.
Čím koláč obměnit, ať nikdy neomrzí
Základní recept snese spoustu variací. Do těsta i na povrch se hodí sezonní ovoce, skvěle chutnají jahody, rybíz nebo nakrájené broskve, a když čerstvé nemáte, sáhněte po mražených. Kdo má rád výraznější povrch, posype koláč před pečením máslovou drobenkou.
Chuť koláče se dá posunout i jinam. Do náplně můžete zamíchat lžíci rumu, špetku skořice nebo dřeň z vanilkového lusku, a kdo má rád křupnutí, přidá hrst nasekaných vlašských ořechů. Díky velkému podílu tvarohu, který je bohatý na bílkoviny, navíc koláč zůstává vláčný i druhý den, takže ho můžete klidně upéct dopředu.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/suroviny/kypridla-v-kostce-kyprici-prasek-vs-jedla-soda, https://irecept.cz/recept/bezvadny-tvarohovy-kolac-ktery-nikdy-nespadne-jednoduchy-recept-pro-kazdeho/, https://cooky.cz/tvarohove-kolacky-bez-drozdi-hebke-jako-snehova-pohlazeni/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/tvarohovy-kolac-bez-korpusu.html, https://varimedobroty.cz/recept/nadychany-tvarohovy-kolac/, https://fresh.iprima.cz/recepty/tvarohovy-nekynuty-kolac