Tchyně nejdřív ohrnovala nos, pak si ale na tyto bezmasé karbanátky vyprosila recept. Zaručeně si pochutná si i ten největší masožravec

Manžel se těší na řízky, jenže tentokrát mu na pánvi nesyčí vepřové ani kuřecí maso. Když mu ale naservírujete tyhle zlatavé placičky, možná ani nepozná, že jí úplně něco jiného. Jsou z rýže vařené v mléce, nastrouhané mrkve a trochy kopru. Uvnitř každého kousku se navíc skrývá tvarohová náplň, která je po usmažení krásně jemná. Recept pochází z kuchyně, kde se z obyčejných surovin dokáže připravit jídlo, které zasytí a nestojí mnoho peněz. A přesně takové nápady se v domácím vaření vždycky hodí.
Rýže je zajímavá surovina i tím, kolik podob může v kuchyni mít. V Asii se pěstuje a používá už tisíce let a v mnoha domácnostech je na stole každý den. U nás ji známe hlavně jako přílohu k masu, ale byla by škoda zůstat jen u ní. Hodí se do nákypů, zeleninových směsí, polévek i slaných placek. V tomto receptu se vaří v mléce, podobně jako rýže na sladkou kaši. Díky tomu změkne, získá jemnější chuť a po vychladnutí se dobře spojuje s mrkví a vejcem.
Bezmasé vaření má své příznivce i odpůrce. Zatímco jedni si rádi dopřejí zeleninový oběd několikrát týdně, druzí považují maso za samozřejmou součást hlavního jídla. Přitom není nutné vzdávat se oblíbených jídel ani hledat složité náhražky. Někdy stačí vzít známý recept a trochu ho pozměnit. Tyto řízky jsou dobrým příkladem. Mají obal ze strouhanky, smaží se na pánvi a uvnitř čeká příjemné překvapení.
Při přípravě si pohlídejte hlavně konzistenci rýže. Po uvaření ji nechte pořádně vychladnout a teprve potom přidejte vejce. Pokud se vám směs lepí na ruce, navlhčete si je studenou vodou. Tvaroh vybírejte spíše hustší, aby náplň při smažení nevytékala. Do ní můžete přidat pažitku, petrželku nebo trochu strouhaného sýra. Kdo nemá rád kopr, může ho jednoduše vynechat. Hotové řízky podávejte s obyčejným okurkovým salátem, čerstvou zeleninou nebo česnekovým jogurtovým dipem. Výborné jsou také s vařenými bramborami či bramborovou kaší. A jestli nějaké zůstanou, můžete je druhý den podávat i studené s krajícem čerstvého chleba.
Rýži důkladně propláchněte pod tekoucí vodou a nechte ji okapat. Mrkev oloupejte a připravte si ji na jemné nastrouhání. Mléko se špetkou soli a cukru přiveďte k varu, vsypte rýži a na mírném ohni ji za častého míchání uvařte doměkka. Směs musí být hustá a mléko se musí téměř úplně vstřebat.
Uvařenou rýži nechte zcela vychladnout. Poté do ní vmíchejte vejce a sušený kopr. Přidejte najemno nastrouhanou mrkev a všechno důkladně promíchejte, aby vznikla soudržná směs vhodná k tvarování karbanátků.
Tvaroh dejte do misky a rozmačkejte ho vidličkou. Přidejte vejce, bramborový škrob, sůl a špetku cukru. Vše promíchejte do hladké náplně, která bude dostatečně pevná, aby při plnění nevytékala.
Z připravené rýžové směsi odebírejte menší množství a na dlani z něj vytvarujte placičku. Doprostřed naneste část tvarohové náplně a rýžovou směs opatrně přehněte přes náplň. Okraje dobře spojte a vytvarujte menší karbanátek tak, aby tvaroh při smažení nevytékal.
Zbývající vejce rozšlehejte v hlubším talíři. Každý karbanátek v něm postupně obalte ze všech stran a poté ho přeneste do talíře se strouhankou. Strouhanku jemně přitlačte, aby se rovnoměrně zachytila na celém povrchu.
Na pánvi rozehřejte olej a připravené karbanátky smažte na mírném až středním ohni. Z každé strany je opečte dozlatova, aby získaly křupavou krustu a uvnitř se dobře prohřály. Hotové karbanátky přendejte na papírovou utěrku, která odsaje přebytečný tuk, a podávejte ještě teplé.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová