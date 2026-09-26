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Tchyně mi prozradila recept na tyto křehké řezy s pudinkem a ovocem: Rodina je zbožňuje a pečeme je teď doma každý víkend

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Jemná pudinková náplň, výrazný rybíz a křehké těsto tvoří dokonalou kombinaci. Tyto křehké řezy s pudinkovou náplní a rybízem si zamilujete.
Tchyně mi prozradila recept na tyto křehké řezy s pudinkem a ovocem: Rodina je zbožňuje a pečeme je teď doma každý víkend

Tchyně mi prozradila recept na tyto křehké řezy s pudinkem a ovocem: Rodina je zbožňuje a pečeme je teď doma každý víkend

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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