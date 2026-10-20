Tchyně mi nechtěla věřit, že jsem korpusy na tento kakaový dort dělala na pánvi. Po prvním soustu si šla ihned opsat recept

Pokud hledáte recept na poctivý čokoládový moučník, který vypadá jako z té nejlepší cukrárny, tento vláčný kakaový dort vás zaručeně nadchne. Prolínání tmavých kakaových korpusů s neuvěřitelně jemným krémem ze zkaramelizovaného Salka, tvarohu a másla vytváří dokonalou souhru chutí. Každý kousek se doslova rozplývá na jazyku a díky lesklé čokoládové polevě působí dort na stole mimořádně elegantně. Je to ideální volba pro sváteční rodinné oslavy, víkendové posezení u odpolední kávy i pro chvíle, kdy chcete potěšit své nejbližší něčím výjimečně dobrým.
Pečení vrstvených čokoládových a kakaových dortů má v evropské cukrářské tradici neochvějné místo už od 19. století, kdy se kvalitní kakao stalo dostupnějším. Tento konkrétní způsob přípravy korpusů na pánvi však vychází z obliby rychlých domáckých receptů, které si hospodyňky předávaly v časových tísních nebo během horkých letních dnů, kdy nechtěly zbytečně vyhřívat celou troubu. Přidání zkaramelizovaného kondenzovaného mléka a osvěžujícího tvarohu do krému zase navazuje na tradiční receptury oblíbených východoevropských dortů typu
Medovník, kde krém získává úžasně sametovou texturu a vyváženou sladkost.
Obrovskou předností tohoto čokoládového dortu je jeho variabilita a prostor pro vlastní nápaditost. Do tvarohovo-karamelového krému můžete pro svěžejší akcent přimíchat nasekané čerstvé maliny, plátky zralých banánů nebo višně naložené v kapce kvalitního rumu. Pokud máte rádi křupavé prvky, jednotlivá patra lze posypat drobně nasekanými opraženými lískovými oříšky či plátky mandlí. Vrchní čokoládovou polevu pak můžete dozdobit strouhanou bílou čokoládou, nasekanými pistáciemi nebo snítkou čerstvé máty, čímž dodáte dortu ještě slavnostnější vzhled.
Ve větší míse smíchejte mouku s kakaem, cukrem a kypřicím práškem do pečiva. Přidejte vejce, olej, mléko a vše promíchejte.
Tip: Suché ingredience prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
V samostatné misce smíchejte jedlou sodu s octem a směs následně vmíchejte do těsta. Nakonec přidejte vroucí vodu a těsto rozdělte na čtvrtiny.
Každou čtvrtinu těsta pak postupně vkládejte do rozpálené pánve, kterou zakryjte pokličkou. Těsto poté pečte asi 2 minuty, pak ho obraťte a pokračujte v pečení další 1–2 minuty.
Poznámka: Během pečení se na pokličce bude tvořit voda, kterou průběžně stírejte papírovou utěrkou. Zabráníte tak ředění těsta kapičkami, které by na něj z pokličky mohly kapat.
Vzniklé čtyři korpusy prozatím odložte bokem a nechte je chladnout. Mezitím připravte krém. Změklé máslo vyšlehejte se zkaramelizovaným kondenzovaným mlékem.
Jakmile se ingredience propojí, přidejte tvaroh, kakao a klasické kondenzované mléko. Ingredience šleháním spojte a pokračujte s vrstvením dezertu.
První korpus potřete trochou krému, který zakryjte dalším korpusem. Postup opakujte a vrstvení zakončete korpusem.
Poznámka: Vytékající krém rozetřete i po stranách dezertu.
Zatímco budete připravovat polevu, dort vložte do lednice. V rendlíku smíchejte cukr s kakaem a mlékem. Vzniklou polevu odstavte z tepla, vmíchejte do ní máslo a po jeho rozpuštění ji naneste na dort.
Vláčný kakaový dort s čokoládovým krémem vložte na 10 minut do lednice, aby poleva rychleji ztuhla. Poté ho servírujte nakrájený na kousky.
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Zdroj receptu: «ВКУСНО~PERFECTO»
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato