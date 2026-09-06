Tchyně chtěla okamžitě vědět recept: Tento šťavnatý hejtmanský měšec s klobáskou a zelím trumfne i sváteční svíčkovou

Název pokrmu odkazuje na staročeskou tradici plněných masových kapsiček a měšců, které se na panovnických i hejtmanských dvorech podávaly jako symbol dostatku a pohostinnosti. Kuchaři v minulosti balili do šťavnatého masa to nejlepší, co dům dal — pikantní uzeniny, vajec, poctivé sádlo a nakládané zelí. Právě kombinace kyselkavého zelí, špeku a klobásky v uzavřeném masovém obalu vytváří uvnitř měšce dokonalé mikroklima. Maso během pomalého dusění neuvěřitelně zkřehne a všechny chuti se nádherně propojí.
Největším trumfem tohoto receptu je vedle šťavnatého masa především sametová omáčka. Díky základu z vypečeného sádla, cibulky, rajčatového protlaku, uzené papriky a kapky hořčice má omáčka hlubokou, lehce pikantní chuť s příjemným smetanovým závěrem. Měšec na talíři vypadá neobyčejně efektně a po rozříznutí vás odmění pestrou mozaikou surovin, která láká k okamžitému ochutnání. Hodí se k němu jak nadýchaný houskový knedlík, tak šťouchané brambory nebo jemná rýže.
S náplní i omáčkou si navíc můžete skvěle pohrát. Místo klasického vepřového plátku z kýty či pečeně můžete sáhnout po hovězím zadním pro ještě výraznější chuť. Pokud máte rádi houby, do náplně se báječně hodí hrst orestovaných lesních hříbků nebo žampionů. A jestli preferujete pikantnější tóny, stačí do omáčky přimíchat špetku pálivé papriky nebo trochu kyselé okurky nakrájené na drobné kostičky.
Vepřové maso nakrájejte na plátky, které naklepejte a ochuťte solí a pepřem.
Tip: Maso naklepávejte přes potravinovou fólii, která zmírní riziko narušení struktury masa a zabrání odstřikování šťávy do okolí.
Do středu každého plátku položte trochu zelí, pár koleček klobásy, nadrobno nakrájený špek a kousek vařeného vejce.
Poznámka: Vejce předem vařte 10 minut.
Náplň do masa zabalte a vzniklý měšec zafixujte špejlí nebo párátky. V hrnci s rozpuštěným sádlem smažte nadrobno nakrájenou cibuli 2–3 minuty.
Přidejte rajčatový protlak a po minutě, mletou sladkou papriku. Ihned do směsi vmíchejte hořčici a směs zalijte 500 ml vývaru.
Tip: Mletou papriku nesmažte dlouho, aby nezhořkla.
Do hrnce vložte připravené maso, které osolte, opepřete a zakryjte pokličkou. Pokrm následně duste asi 75 minut na mírném ohni.
Poznámka: Maso můžete také upéct v troubě. V takovém případě použijte hrnec vhodný k pečení a pokrm pečte při 180 °C po dobu 75 minut.
Hejtmanské měšce z hrnce vyjměte, vyndejte z nich špejle či párátka a omáčku redukujte asi 10 minut. Poté do ní vmíchejte mouku a po minutě zbylý vývar.
Omáčku vařte asi 20 minut od bodu varu a nakonec do ní vmíchejte smetanu. Poté ji sceďte a vložte do ní maso. Pokrm prohřívejte asi 5 minut a poté ho servírujte.
Tip: Jako přílohu můžete zvolit brambory, knedlík, těstoviny nebo rýži.
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Zdroj receptu: Dnes Vaří Děda
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová