Tchán nevěřil, že tenhle salát dělám jen ze 3 surovin. Na grilovačce zmizel první a recept si opisoval do mobilu

Grilovačka má svoje nepsané pravidlo: nejrychleji ze stolu zmizí to, co dalo nejmíň práce. Zatímco se maso obrací na roštu a klobásy syčí nad žhavými uhlíky, mísa s barevným salátem bývá prázdná dřív, než se dojí první špíz. A když se pak někdo zeptá na recept a vy prozradíte, že jsou v něm jen tři suroviny, obvykle vám to nikdo nechce věřit.
Kukuřice, fazole a rajče. Víc ten salát nepotřebuje
Základ je až podezřele skromný. Sladká kukuřice, černé fazole z plechovky a pár zralých rajčat. Tři věci, které máte většinou doma nebo je pořídíte za pár minut, a přesto z nich vznikne příloha, která na talíři vypadá jako výsledek mnohem větší práce.
Celé to stojí na kontrastu chutí. Kukuřice přináší sladkost, fazole zemitou plnost a rajčata šťávu a svěžest. K tomu tři výrazné barvy, které vedle grilovaného masa okamžitě přitáhnou pozornost. Spojení kukuřice s fazolemi patří k základům mexicky laděných salátů a dá se s ním hrát. Když zrovna černé fazole nemáte, poslouží stejně dobře červené i bílé a výsledek se skoro nezmění.
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Tady se skrývá ten malý fígl, kvůli kterému si hosté opisují postup do telefonu. Kukuřici totiž vůbec nemusíte vařit v hrnci. Stačí ji nasypat na rozpálenou suchou pánev a nechat chvíli opékat, dokud zrnka lehce nezhnědnou a nezačnou vonět.
Krátké opečení na suché pánvi vytáhne z kukuřice sladkost, jakou ze sterilované plechovky nikdy nedostanete. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Krátké opečení z kukuřice vytáhne její přirozenou sladkost a dodá salátu tón, jaký ze sterilované kukuřice rovnou z plechovky nikdy nedostanete. Použít můžete čerstvou kukuřici odkrojenou z klasu, mraženou i sterilovanou, přičemž u čerstvé a mražené se opečení vyplatí nejvíc. A jestli zrovna griluje celá rodina, položte klas rovnou na rošt, otočte ho ze všech stran a opečená zrnka pak jen seřízněte nožem.
Namíchat a vyladit zvládnete za pár minut
Jakmile máte tři základní suroviny nachystané, zbytek je otázka jediné mísy.
Přečtěte si také: Ani cukr, ani skořice. Babičky dávaly do jablečného štrúdlu 1 surovinu, díky které voněl celý dům Fazole z plechovky propláchněte pod tekoucí vodou a nechte okapat, ať salát nezvodnatí. Rajčata pokrájejte na drobnější sousta, u větších klidně vyberte semínka. Vychladlou kukuřici, fazole i rajčata zlehka spojte v jedné míse. Hotovou směs nechte chvíli postát, ať se sladká kukuřice, fazole a rajče chuťově potkají.
Kdo si chce pohrát, má spoustu možností.
Nadrobená feta nebo balkánský sýr přidá slanou protiváhu ke sladké kukuřici. Kolečka červené cibule nebo jarní cibulky salátu dodají ostřejší tón. Proužky červené papriky zvýrazní barvu i celkovou chuť.
Kdo chce salát posunout ještě dál, sáhne po limetkové šťávě, čerstvém koriandru nebo nadrobno nasekaném chilli. Sytější verzi udělá avokádo, které ale šéfkuchař David Šlapák pro iReceptář doporučuje vmíchat „až těsně před podáváním, aby nezčernalo”.
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Největší přednost tohohle salátu se ukáže ve chvíli, kdy máte plnou hlavu masa na roštu. Dá se totiž nachystat s velkým předstihem. Namícháte ho ráno nebo dopoledne, necháte odpočívat v lednici a vytáhnete ho až ve chvíli, kdy hosté sedají ke stolu. Vychlazený a odleželý chutná často ještě líp než čerstvě namíchaný.
Pár maličkostí mu ještě prospěje. Zálivka na bázi limetky nebo citronu salátu sluší víc než těžká majonéza a zeleninu udrží svěží. Míchejte jemně, aby se rajčata nerozmačkala. A jestli chcete do salátu dostat jen jemný závan česneku bez jeho průrazné chuti, přejeďte vnitřek mísy nakrojeným stroužkem ještě předtím, než do ní suroviny nasypete. Do jídla se pak přenese decentní aroma, aniž by vás česnek prozrazoval při každém nadechnutí.
Až se vás příště někdo na grilovačce zeptá, co že to máte za lahůdku, můžete s klidem odpovědět, že jsou to jen tři suroviny. Že vám to nebude věřit, patří tak nějak k věci.
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Zdroje: https://forbes.cz/kukuricny-salat-diky-kteremu-zapomenete-na-cele-grilovani/, https://www.milujigrilovani.cz/clanky/nejlepsi-salaty-ke-grilu, https://www.prozeny.cz/clanek/mexicky-salat-z-pecene-kukurice-47635, https://www.mamincinyrecepty.cz/ruzne-salaty/syrovy-salat-s-kukurici, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/recept-mexicky-kukuricny-salat-ze-tri-surovin/