Taylor Hall čekal na tisící zápas NHL patnáct let. Jubileum nakonec odehrál jako první hráč v EvropěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Taylor Hall čekal na tisící zápas NHL patnáct let. Jubileum nakonec odehrál jako první hráč v Evropě
Článek byl publikován 13.11.2026 16:00
Petra Vlhová se po dlouhé pauze vrací do slalomu Světového poháru. V Levi, kde v minulosti šestkrát...
V pátečním programu NHL byly pouze dva zápasy. New York Rangers porazili Vancouver 5:1, domácí Brock Boeser...
James Harden přišel do Madison Square Garden s průměrem pouhých 15,3 bodu na zápas a mizernou úspěšností...
Chicago vedlo nad San Antoniem 64:42 a první poločas mu vycházel střelecky téměř dokonale. Jenže Spurs se...
Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...Všechny články tohoto autora →
- Neobvyklé bohatství lyžařských hvězd! Shiffrinová vlastní devět sobů, Vlhová šest. Jak k nim přišly?
- Hadů se bojí, z vrtulníku skákat nechce. Rooney přesto míří do džungle, kde už zazářila jeho manželka
- "Už nestačí jen vyhrávat" Vieira promluvil o tlaku na Senegal
- Plíšková se znovu učila chodit a v roce 2026 předvedla největší skok sezony o 1002 míst