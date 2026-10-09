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Tatry se představily v Praze. Po 15 letech je s Českem opět spojí přímá letecká linka

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Dobré zprávy ze Slovenska. Vysoké i Nízké Tatry budou od 25. října zase blíž českým návštěvníkům. Stane se tak díky obnově přímého leteckého spojení, které se na mapu evropské letecké dopravy vrací po více než 15 letech.
Letiště Poprad

Letiště Poprad

Zdroj: Region Vysoké Tatry a Region Liptov
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 07:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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