Tatry se představily v Praze. Po 15 letech je s Českem opět spojí přímá letecká linka

Dobré zprávy ze Slovenska. Vysoké i Nízké Tatry budou od 25. října zase blíž českým návštěvníkům. Stane se tak díky obnově přímého leteckého spojení, které se na mapu evropské letecké dopravy vrací po více než 15 letech.
Vysoké Tatry a Liptov se českým turistům výrazně přiblíží. Od 25. října 2026 zavede letecká společnost Wizz Air pravidelnou linku Praha – Poprad, jež zkrátí cestu z české metropole do srdce Tater z téměř sedmi hodin autem na necelou hodinu letadlem. Tuto zkušenost připomněl na tiskové konferenci v Praze speciální host – český reprezentant ve snowboardingu Jakub Hroneš, který si zavzpomínal na dobu, kdy jako dítě společně s rodiči absolvoval nekonečné cesty do Jasné autem.
Rok a půl jednání, výsledek na celé roky
Opětovné zavedení linky nebylo jednoduché. „Jednání o zavedení linky trvalo přibližně rok a půl,“ uvedl Patrik Františka, ředitel letiště Poprad-Tatry, na tiskové konferenci. Díky spolupráci oblastních organizací cestovního ruchu Region Vysoké Tatry a Region Liptov se nakonec projekt úspěšně dokončil a už koncem7 října začne být realitou. „Je to významný moment, protože s novou linkou se Tatry otevírají nejen české klientele, ale skrze výborné letecké spojení z Prahy i turistům prakticky z celého světa. To může podpořit celkový incoming nejen do Vysokých a Nízkých Tater, ale i do mnohem širšího regionu,“ uvedla Lucia Blašková, ředitelka OOCR Region Vysoké Tatry.
Jasná: Foto se svolením regionů Vysoké Tatry a Liptov
Dostupnost, která rozhoduje
Vzdálenost a dostupnost jsou u výběru destinace pro dovolenou klíčové. „Liptov je pro české návštěvníky atraktivní nejen proto, že je nyní dostupnější letecky, ale zejména tím, co poskytuje na jednom místě. Jasná je špičkové lyžařské středisko a přináší jedinečný zážitek z lyžování na severní i jižní straně Chopoku. A když odložíte lyže, Liptov nabízí úplně jinou dimenzi dovolené – termální relaxaci a zábavu ve vodních parcích Tatralandia a Bešeňová, ale i množství dalších zážitků v horách, ve městech i v rámci celého regionu. Právě tato kombinace aktivního dne na svahu a odpočinku u termální vody dělá z Liptova ideální destinaci pro zimní dovolenou,“ vysvětlila Katarína Šarafínová z Regionu Liptov.
Úspěšné léto, na které může díky letecké lince navázat také zima
Čeští turisté se po delším období stagnace do Vysokých i Nízkých Tater a do tamních vodních parků začali výrazněji vracet už během uplynulého léta. „Zaznamenali jsme meziroční nárůst české klientely o přibližně 30 %, a to jak v Jasné, tak i ve Vysokých Tatrách, což je velmi pozitivní. Věříme, že nová linka přitáhne i mladou generaci, která ještě Tatry a možná ani Slovensko neobjevila,“ řekl Igor Rattaj, předseda představenstva Tatry Mountain Resorts.
Tatranský ledový dóm: Foto se svolením regionů Vysoké Tatry a Liptov
Zimní sezona v Tatrách plná novinek
Otevření nové letecké linky přichází v ideální čas – těsně před startem zimní sezony, jež návštěvníkům Vysokých a Nízkých Tater přinese mnoho důvodů k návštěvě, včetně atraktivních novinek. Nejpopulárnější tatranská zimní atrakce – Tatranský ledový dóm na Hrebienoku, postavený z 225 tun ledu, otevře své brány 13. listopadu. Téma letošního ročníku zatím zůstává tajemstvím. V Jasné se pak 28. listopadu uskuteční tradiční Winter Jasná Opening s bohatým programem, který doplní otevření zcela nové sjezdovky Luková – Otupné. V Jasné, Tatrách a vodních parcích Tatralandia a Bešeňová jsou již tradicí pobyty se skipasy a vstupy do vodních parků v ceně ubytování
Atraktivní novinky představil také Tatranský národní park, kde připravili zážitkové jízdy kočárem nebo pozorování divoké zvěře. „Chceme lidem ukázat Tatry tak, jako je běžně nemají možnost zažít. Jízda kočárem územím, které bylo celá desetiletí nepřístupné, nabízí krásné zážitky, poznávání jedinečné tatranské přírody a také možnost sledovat volně žijící zvěř přímo v jejím přirozeném prostředí. Věřím, že návštěvníci si odnesou nezapomenutelné zážitky, a ještě větší obdiv k tomu, jaké přírodní poklady Tatry ukrývají,“ uzavřel Michal Babnič, pověřený ředitel Správy TANAPu.
Na tiskové konferenci v Praze se sešli zástupci tatranských národních parků, oblastních organizací cestovního ruchu Region Vysoké Tatry a Region Liptov, předseda Národní asociace horských vůdců SR Jozef Janiga, legendární chatař Peter Petras a Marta Kučerová ze zastoupení Slovakia Travel v České republice.
Linka Praha – Poprad ve zkratce:
- Dopravce: Wizz Air
- První let: 25. října 2026
- Frekvence: třikrát týdně (čtvrtek, sobota, neděle), rozšíření kapacity plánováno během Vánoc a Nového roku
- Délka letu: přibližně 1 hodina
- Letiště odletu: Praha (Letiště Václava Havla)
- Letiště příletu: Poprad-Tatry
Zdroje info: Autor, citovaní odborníci
Letiště v Popradu: Náhledové foto se svolením regionů Vysoké Tatry a Liptov
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