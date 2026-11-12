Tato žebírka připravil manžel a já jen zírala. Byla tak šťavnatá a křehká, že se maso samo oddělovalo od kosti

Když se na stole objeví talíř dozlatova opečených žebírek, málokdo odolá. Zvlášť když maso voní po česneku, uzené paprice a medu a na povrchu má lehce lepkavou, zkaramelizovanou krustu. Právě taková jsou vepřová žebírka z horkovzdušné fritézy. Med s hořčicí vytvoří výraznou marinádu, citronová šťáva jí dodá svěžest a česnek se postará o pořádnou vůni. Nemusíte kvůli nim rozpálit troubu ani připravovat složité přílohy. Stačí maso včas naložit a potom už se o většinu práce postará fritéza.
Žebírka mají v kuchyních po celém světě své pevné místo. V Americe jsou neodmyslitelně spojená s barbecue, kde se často připravují pomalu a potírají sladko-pikantní omáčkou. U nás se zase často objevují při rodinných oslavách, grilování nebo jako poctivý víkendový oběd. Jejich obliba není náhodná, maso na kosti má výraznou chuť a při správné přípravě zůstává krásně šťavnaté. Důležité je vybrat dostatečně masitá žebírka a před marinováním odstranit tuhou blánu na spodní straně kostí.
Horkovzdušná fritéza nabízí jiný způsob přípravy než klasická trouba. Horký vzduch proudí kolem masa, takže se povrch postupně opéká a marináda získává zlatavou barvu. Výhodou je menší prostor, rychlé rozehřátí a snadná příprava menší porce. Je ale potřeba počítat s tím, že silnější kusy potřebují více času, než maso skutečně změkne. Samotná barva povrchu ještě nezaručuje, že jsou žebírka hotová.
Na stůl je přineste rovnou z fritézy, ideálně s domácími hranolky, pečenými bramborami nebo čerstvým chlebem. K sladší marinádě se hodí kyselý zelný salát, nakládané okurky nebo hořčičný dip. Pokud máte rádi ostřejší jídla, přidejte do marinády chilli. A jestli chcete jemnější chuť, uberte uzenou papriku a část hořčice nahraďte trochou medu.
Vepřová žebírka očistěte a důkladně osušte papírovou utěrkou. Na spodní straně, u kostí, zkontrolujte, zda se na mase nachází tuhá blána. Pokud ano, opatrně ji nařízněte špičkou nože, uchopte papírovou utěrkou a stáhněte.
Žebírka rozdělte na menší porce, ideálně po jedné až dvou kostech. Díky tomu se budou v horkovzdušné fritéze lépe opékat a snadněji je během přípravy obrátíte. Připravte si také větší mísu na marinování.
V misce smíchejte olej, med, hořčici a citronovou šťávu. Přidejte prolisovaný česnek, sladkou a uzenou papriku, majoránku, granulovaný česnek, granulovanou cibuli, sůl a černý pepř. Vše důkladně promíchejte, aby vznikla hustší marináda.
Žebírka vložte do mísy a ze všech stran je důkladně potřete připravenou marinádou. Mísu zakryjte potravinářskou fólií a uložte do lednice alespoň na 2–4 hodiny, nejlépe však přes noc. Před pečením nechte maso přibližně 20 minut temperovat mimo lednici.
Horkovzdušnou fritézu předehřejte na 180 °C. Žebírka rozložte do koše v jedné vrstvě tak, aby se jednotlivé kusy nepřekrývaly. Pokud máte větší množství masa, připravujte ho raději na více dávek.
Žebírka pečte při 180 °C přibližně 25–30 minut. Asi v polovině pečení je pomocí kuchyňských kleští obraťte, aby se rovnoměrně opekla z obou stran. U silnějších a masitějších kusů může být potřeba dobu prodloužit na 35–40 minut.
Na závěr zvyšte teplotu na 200 °C a pečte ještě 5–8 minut, aby med v marinádě zkaramelizoval a povrch získal zlatavou barvu. Zkontrolujte, zda je maso dostatečně měkké a propečené.
Hotová žebírka vyjměte z fritézy a nechte několik minut odpočinout. Podávejte je ještě teplá s pečenými bramborami, hranolky, čerstvým chlebem nebo zelným salátem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová