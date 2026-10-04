Tato vzácná psí plemena zná jen málokdo. Jejich neobvyklý vzhled a vlastnosti překvapí i zkušené milovníky psů

Po celém světě existuje mnoho různých plemen psů, ale málokdo zná plemena, která jsou dnes již hodně vzácná. Zjistěte, zda z nich některá znáte.
Psi jsou velice oblíbení, ať už jako hlídači na zahradu, nebo jako mazlíčci do kabelky. Existuje spousta druhů a plemen, někteří jsou malí, někteří jsou zas velcí a mohutní. Dnes je
velká poptávka i po vzácných plemenech, za které můžete dát desetitisíce, možná statisíce korun, a za jejich péči ještě více. Pokud ale takové plemeno chcete, je třeba si o něm zjistit pár informací, a co potřebují. Pokud nevíte, o jaká plemena se jedná, čtěte dále. Ibizský podenco a Cane Corso
Jiným názvem se mu říká také ibizský chrt, a je to opravdu výjimečný pes. Pokud si takového chcete pořídit, doporučuje se postavit vysoký plot, aby chrt plot nepřeskočil a neutekl. Jsou to silní a vysocí psi, a byli to
nejoblíbenější psí plemena egyptských faraonů. Jejich vznik se datuje asi do 5 tisíce let před naším letopočtem. Původně byli vyšlechtěni pro lov divoké zvěře, především divokých králíků, ale mají klidnou povahu a dobře vychází i s dětmi.
Cane Corso je starověké plemeno silných a vytrvalých psům, jejichž první zástupci se objevili během pozdní římské říše. Plemeno bylo několikrát na pokraji vyhynutí, proto se Italové snažili najít štěňata po celém světě.
Tito psi mají vysoce vyvinuté ochranné instinkty. Jsou oddaní svému majiteli, a k cizím lidem se chovají nedůvěřivě a ostražitě. Správná výchova štěněte vyžaduje hodně trpělivosti a také úsilí, ale výsledkem pak bude věrný přítel a ochránce rodiny. Fotografie: Depositphotos Šiperka a Coton de Tulear
Šiperky jsou malí ovčáci z Belgie plní energie. Jsou ideální do rodin, které chtějí malého hlídacího psa. Avšak tito psi, ačkoliv jsou to skvělí hlídači, mají veselou povahu, zbožňují děti a hry a pobyt venku. Takto energičtí a hraví
bývají do poměrně vysokého věku. Pokud se rozhodnete si šiperku pořídit, připravte se na pořádný každodenní pohyb, protože toto plemeno vás nenechá sedět doma na gauči, a potřebuje při svém vývoji dostatek pozornosti.
Plemeno Coton de Tulear existuje již několik století. Jeho první zástupci sloužili členům královských rodin Madagaskaru. Jsou to malí, načechraní psi, který mají velice dekorativní vzhled.
Jsou ale také velice společenští, a skvěle se přizpůsobují životu v bytě. Jejich štěňata potřebují hodně pozornosti od majitele a nesnesou samotu, ale role doprovodného psa zvládají skvěle. Fotografie: Depositphotos Tibetská doga a Pikardský ovčák
Tibetská doga je jedinečné plemeno a největší chlouba Tibetu. Pro nás jsou tito psi spíše skutečnou exotikou, a samotný pohled na ně může být lehce děsivý. Někteří jedinci dorůstají až do velikosti poníka, a díky bujné
srsti a hřívě a mohutným tlapkám vypadají tibetské dogy trochu jako lvi. Fotografie: Depositphotos
V případě, že se rozhodnete štěně dogy pořídit, připravte se na výdej velkého množství energie. Potřebují totiž dostatek prostoru pro pohyb, náročnou péči a výcvik, špatně vycvičení mohou být i nebezpeční.
Rodištěm Pikardského ovčáka je francouzský region Pikardie, kam psy v dávných dobách dostali Keltové. Pokud má toto plemeno starostlivého majitele, stane se oddaným ochráncem a věrným společníkem.
Fotografie: Depositphotos
Štěňata se velice snadno cvičí,
dobře rozumí intonaci hlasu, milují procházky a venkovní trénink. Tito ovčáčtí psi mají potřebu pravidelné fyzické aktivity, takže bydlení v domě se zahradou pro ně představuje lepší podmínky, než městský byt.
Zdroj:
Novochag
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