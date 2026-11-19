Když se na slavnostním podnose setká hluboká chuť poctivého kakaa, sametová čokoládová ganache a šťavnaté višně s kapkou rumu, vzniká dokonalá sváteční symfonie inspirovaná legendárním německým dortem. Schwarzwaldská kolečka s bílou čokoládou představují naprostý vrchol svátečního pečení, který svou sofistikovanou elegancí a neodolatelnou kombinací chutí okamžitě uchvátí každého milovníka sladkého. Inspirace slavným Schwarzwaldským třešňovým dortem, který má své kořeny v malebném německém regionu Schwarzwald, se v tomto cukroví snoubí s tradiční středoevropskou pekařskou precizností. Spojení tmavého kakaového těsta, ovocného šmrncu a jemného krému proměňuje obyčejné vánoční cukroví v luxusní dezert hodný těch nejlepších cukrářských salonů.
Ačkoliv jde o bohatou sváteční pochoutku, při rozumné míře si můžete vychutnat i její příjemné benefity pro tělo. Kvalitní tmavé kakao a hořká čokoláda jsou totiž bohaté na silné antioxidanty, flavonoidy a hořčík, které prospívají srdci, podporují dobrou náladu a pomáhají tělu s ochranou buněk před oxidačním stresem. Višňová náplň pak přináší cenné vitamíny a organické kyseliny.
Tento recept přímo vybízí k tvořivým kulinářským experimentům a drobným obměnám podle vašich aktuálních preferencí. Pokud zrovna nemáte po ruce višňový džem, skvěle ho doplní také poctivá domácí povidla nebo pikantní rybízové pyré, které tvoří s čokoládou úžasný kontrast. Do samotného kakaového těsta můžete pro ještě hlubší aroma nastrouhat špetku kůry z bio pomeranče, případně náplň ozvláštnit kapkou pravého višňového likéru, který celému dezertu dodá nezaměnitelný sváteční šmrnc.
Začněte s přípravou těsta. Změklé máslo smíchejte s moučkovým i vanilkovým cukrem. Jakmile se ingredience propojí, přidejte žloutek a kakao s moukou.
Tip: Suché ingredience prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Z ingrediencí vytvořte těsto, které mírně zploštěte, zabalte do potravinové fólie a vložte ho na 1 hodinu do lednice. Mezitím připravte čokoládovou náplň.
V rendlíku smíchejte smetanu s čokoládou, kterou nechte rozpustit. Asi za 2 minuty směs přelijte do mísy, zakryjte ji fólií a vložte do lednice.
Tip: Aby na náplni nevznikl škraloup, fólie by se jí měla dotýkat.
Nyní vytvořte ovocnou náplň. Jednoduše smíchejte višňový džem s rumovým aromatem.
Poznámka: Aroma můžete vynechat. Příchuť džemu můžete upravit dle vlastní chuti.
Z vychlazeného těsta vyválejte plát o tloušťce 0,4 cm, z kterého vykrojte sudý počet koleček. V půlce z nich následně vykrojte střed.
Kolečka vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem a pečte je v předehřáté troubě na 175 °C po dobu 10–12 minut. Upečená kolečka pak nechte zcela vychladnout.
Cukroví s vykrojeným středem potřete meruňkovým džemem a posypte ho čokoládovými hoblinkami. Pak ho ozdobte proužky rozpuštěné čokolády smíchané s kokosovým olejem.
Pochoutku vložte do lednice a zdobení nechte ztuhnout. Mezitím kolečka bez vykrojeného středu pokryjte čokoládovou náplní.
Náplň naneste po obvodu jednotlivých koleček a do jejich středu aplikujte ovocnou náplň.
Poznámka: Čokoládovou náplň před použitím prošlehejte.
Náplň zakryjte kolečky s vykrojeným středem a cukroví vložte na 2–3 hodiny do lednice. Schwarzwaldská kolečka pak servírujte dle potřeby.
Tip: Cukroví uchovávejte ve vzduchotěsném obalu na chladném místě.
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Zdroj receptu: Hanuma kocht – Hanumina kuhinja
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato